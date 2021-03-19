Украинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с фейками, возглавит руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики.
Цыбульская также является советником по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины.
"Среди основных направлений ее работы - исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе", - рассказали в Минкульте.
Как отметили в министерстве, презентация направлений деятельности и программ Центра борьбы с фейками запланирована на конец марта 2021 года.
"Я хочу ... помочь государству со стратегическими коммуникациями - четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинской, но и международной общественности об агрессии России и работу над усилением санкций против агрессора", - заявила Цыбульская.
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как они вообще это слышат в свой адрес они что в 12-13 лет хер сосут и очко долбятся в открытую?этоже не взрослые ********* а малолетки
Почему это не контролирует та же СБУ? На чьи деньги идёт пропаганда и внедрение извращений в детских учебных заведениях?
Хотя - ******** общество живущее по приказу из телевизора - быдланам расскажут с экрана что это хорошо...
Истекает, правда, дерьмом, но в остальном - всё правильно.
неужели пани Цыбульская уже вступила в должность
Недавно изменились правила защиты диссертаций, пришлось в срочном порядке менять тему.
А тут оказывается «куча» экспертов ....
На эту тетю вобще нифига в Инете нет, кроме того, что у нее свой ресторан в центре Киева.
Т.е. информационной политикой занимается хозяйка харчевни.