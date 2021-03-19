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Украинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт

Украинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с фейками, возглавит руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики.

Цыбульская также является советником по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины.

"Среди основных направлений ее работы - исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе", - рассказали в Минкульте.

Как отметили в министерстве, презентация направлений деятельности и программ Центра борьбы с фейками запланирована на конец марта 2021 года.

"Я хочу ... помочь государству со стратегическими коммуникациями - четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинской, но и международной общественности об агрессии России и работу над усилением санкций против агрессора", - заявила Цыбульская.

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (773) фейк (678)


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Топ комментарии
+15
Жаль что не шмендель. Она бы смогла: возвести маразм зЭ-кодла в степень...
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19.03.2021 17:52
+14
Победитель в номинации- самый длинный и шершавый языкУкраинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт - Цензор.НЕТ 1723
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19.03.2021 18:01
+13
Сьогодні святкує своє день народження Ліна Костенко, а чи згадав цей Мінкульт хоча б одним словом про неї
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19.03.2021 18:03
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пх-пх-пх)))
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19.03.2021 17:50 Ответить
а буква Н забыли?
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19.03.2021 17:51 Ответить
Оруэл. Министерство Правды.
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19.03.2021 17:51 Ответить
Про війну не чули?
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19.03.2021 18:19 Ответить
Лучший Центр борьбы с фейками - Центр быстрых реальных реформ.
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19.03.2021 17:52 Ответить
А еще лучше не врать собственным гражданам и отвечать за сказанное. Касается в первую очередь политиков , да и журналистов.
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19.03.2021 17:59 Ответить
Без військової диктатури це неможливо.
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19.03.2021 18:23 Ответить
Жаль что не шмендель. Она бы смогла: возвести маразм зЭ-кодла в степень...
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19.03.2021 17:52 Ответить
Ну, есть ещё одно «новое лицо»: тп- таня попова ))) просто идеальная кандидатура, чтобы добить нулёвый рейтинг «полшестого» карлика
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19.03.2021 17:54 Ответить
Центром боротьби із фейками - по скабєтовщині та сікєльовщині!
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19.03.2021 17:53 Ответить
Украинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт - Цензор.НЕТ 6172
как они вообще это слышат в свой адрес они что в 12-13 лет хер сосут и очко долбятся в открытую?этоже не взрослые ********* а малолетки
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19.03.2021 17:55 Ответить
А идёт кампания по разложению общества внедрением извращений с детства.
Почему это не контролирует та же СБУ? На чьи деньги идёт пропаганда и внедрение извращений в детских учебных заведениях?

Хотя - ******** общество живущее по приказу из телевизора - быдланам расскажут с экрана что это хорошо...
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19.03.2021 18:22 Ответить
Украинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт - Цензор.НЕТ 2807
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19.03.2021 17:57 Ответить
все бурцы с ко-ко-корупцией и фейками времен Порошенко сделали своё дело, прибарахлились и занялись другими делами
Украинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт - Цензор.НЕТ 6952
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19.03.2021 17:57 Ответить
Керівник Укроборонпрому з 1 вересня 2019 до 6 жовтня 2020... До чого тут Порошенко?
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19.03.2021 19:06 Ответить
В первом предложении ясно же написано. К тому, что это активный бурец с ко-ко-корупцией времен президенства Порошенко. Потом получил шанс помарадёрить, а теперь покупает крупный агрохолдинг и ничего его больше не смущает в нынешней власти.
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20.03.2021 17:01 Ответить
ботоферми тільки в Порошенка, не переплутайтеУкраинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт - Цензор.НЕТ 5762
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19.03.2021 17:59 Ответить
Победитель в номинации- самый длинный и шершавый языкУкраинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт - Цензор.НЕТ 1723
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19.03.2021 18:01 Ответить
Если честно, - прослезился!😢
Истекает, правда, дерьмом, но в остальном - всё правильно.
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19.03.2021 18:19 Ответить
Сьогодні святкує своє день народження Ліна Костенко, а чи згадав цей Мінкульт хоча б одним словом про неї
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19.03.2021 18:03 Ответить
Ні. Вона на Бубочьку наїхала.
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19.03.2021 18:56 Ответить
классная кормушка . вроде и при деле и в то же время ни за что не отвечаешь
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19.03.2021 18:10 Ответить
Як Мєндєль номер два?
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19.03.2021 18:57 Ответить
Смотря какими правами и возможностями обладает эта организация? Уж слишком смахивает на "Министерство Правды" по Орруэллу. Демократия- это тирания большинства над меньшинством. Главное родить, обучить и воспитать это умное большинство. Форсирования этого единственного неискусственного пути, всегда было пагубно для идей демократии. И, как правило, приводило к диктатуре. Нужны чёткие пропорции в этой "химии".
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19.03.2021 18:13 Ответить
Тепер якась мамзель разом з такими ж недолугими будуть вирішувати - хто говорить правду, за їхнім особистим переконанням, а хто - фейки. Про факти вони не чули та й не хочуть чути. Вирішувати скоріше за все будуть так: "Нам ця інформація не подобається, а значить це фейк".
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19.03.2021 18:18 Ответить
Шо за цьоця та цыбульська? І за скільки вона в мертвого брата єрмака цю посаду прикупила?!)))
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19.03.2021 18:29 Ответить
А коли ОПа бреше шо спецоперації з вагнерівцями не було це фейк, чи ні?
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19.03.2021 18:39 Ответить
Чи ні...)))
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19.03.2021 18:45 Ответить
Арестович сказал шо это военная тайна
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19.03.2021 18:48 Ответить
Це фейк. Чи ні. Залежить від кольору мізків.
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19.03.2021 18:58 Ответить
а какая это зеленая мразина спамит все неудобные комментарии ?
неужели пани Цыбульская уже вступила в должность
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19.03.2021 18:50 Ответить
Ещё одной жопе пофортило - отхватила тёплое кресло в уютном кабинете для благостного прогревания с истечением томной неги по всему организму-обладателю фартовой жопы.
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19.03.2021 18:55 Ответить
Почти три года писал диссертацию на тему «Воздействие на сознание в условиях гибридной войны», никому это нах не надо было. Обращался в СБУ, РНБО и прочие структуры, все отмахивались, реальных исследований никто не вёл.
Недавно изменились правила защиты диссертаций, пришлось в срочном порядке менять тему.
А тут оказывается «куча» экспертов ....
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19.03.2021 18:57 Ответить
Йой! Лихо лишенько! Залишайтесь нашим експертом!
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19.03.2021 19:22 Ответить
А чим ця жіночка може зарадити в інформаційній війні? Які в неї є особисті якості, які дали можливість зайняти таку відповідальну посаду?
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19.03.2021 19:20 Ответить
Ресторан на Рейтарской в Киеве - офигенный опыт в информационной политике.
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19.03.2021 19:25 Ответить
Странно.
На эту тетю вобще нифига в Инете нет, кроме того, что у нее свой ресторан в центре Киева.

Т.е. информационной политикой занимается хозяйка харчевни.
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19.03.2021 19:24 Ответить
https://nv.ua/ukr/biz/nayti-vyhod-kak-restorany-perezhivayut-karantin/nove-menyu-micna-komanda-i-pidtrimka-nadiynogo-partnera-yak-kafe-zigzag-spravlyayetsya-z-krizoyu-50128023.html Засновниця популярного київського кафе «Зиґзаґ» Любов Цибульська поділилася досвідом ведення власного бізнесу під час глобальної пандемії та розповіла про зміну алгоритмів роботи закладу у нових реаліях.

Український Центр боротьби з фейками очолить Любов Цибульська, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 3565
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19.03.2021 19:29 Ответить
Все зрозуміло. Призначимо будь - кого, а ще краще якусь жіночку, нехай буде для окозамилювання і нового джерела деребану бюджету без наслідків для ворога, але з наслідками для його жертви.
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19.03.2021 19:34 Ответить
Мінстець № 2 .
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19.03.2021 20:06 Ответить
А с чьими фейками этот новый орган будет бороться? Только с теми, на которые будет указывать ОП? Тогда у них все будет ОК, а вот если вздумают заниматься всеми фейками, включая и исходящие из ОП, то не долго протянут.
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19.03.2021 20:14 Ответить
У нас же имеется мининформации с кучей чинуш,пускай и занимаются этими фейками,а то ресторатора еще привлекли с созданием целого Центра под нее..Бюджет не резиновый,али опосля "зелени"-хоть потоп!
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20.03.2021 09:27 Ответить
Она СОРОСЁНОК Український Центр боротьби з фейками очолить Любов Цибульська, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 4104
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20.03.2021 11:41 Ответить
 
 