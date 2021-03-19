Український Центр боротьби з фейками очолить Любов Цибульська, - Мінкульт

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який боротиметься з фейками, очолить керівник групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру Любов Цибульська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство культури й інформаційної політики.

Цибульська також є радником з протидії інформаційним загрозам міністра закордонних справ України.

"Серед основних напрямків її роботи - дослідження російської дезінформації, вивчення основних наративів російської пропаганди і механізмів їх впливу на аудиторії, вивчення російських інформаційних операцій в Україні і на Заході", - розповіли в Мінкульті.

Як зазначили в міністерстві, презентація напрямків діяльності та програм Центру боротьби з фейками запланована на кінець березня 2021 року.

"Я хочу ... допомогти державі зі стратегічними комунікаціями - чіткими, зрозумілими і скоординованими. Окремим своїм завданням бачу постійне інформування не лише української, а й міжнародної громадськості про агресію Росії і роботу над посиленням санкцій проти агресора", - заявила Цибульська.

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