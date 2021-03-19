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Український Центр боротьби з фейками очолить Любов Цибульська, - Мінкульт

Український Центр боротьби з фейками очолить Любов Цибульська, - Мінкульт

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який боротиметься з фейками, очолить керівник групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру Любов Цибульська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство культури й інформаційної політики.

Цибульська також є радником з протидії інформаційним загрозам міністра закордонних справ України.

"Серед основних напрямків її роботи - дослідження російської дезінформації, вивчення основних наративів російської пропаганди і механізмів їх впливу на аудиторії, вивчення російських інформаційних операцій в Україні і на Заході", - розповіли в Мінкульті.

Як зазначили в міністерстві, презентація напрямків діяльності та програм Центру боротьби з фейками запланована на кінець березня 2021 року.

"Я хочу ... допомогти державі зі стратегічними комунікаціями - чіткими, зрозумілими і скоординованими. Окремим своїм завданням бачу постійне інформування не лише української, а й міжнародної громадськості про агресію Росії і роботу над посиленням санкцій проти агресора", - заявила Цибульська.

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Автор: 

Міністерство культури (756) фейк (743)


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Топ коментарі
+15
Жаль что не шмендель. Она бы смогла: возвести маразм зЭ-кодла в степень...
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19.03.2021 17:52
+14
Победитель в номинации- самый длинный и шершавый языкУкраинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт - Цензор.НЕТ 1723
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19.03.2021 18:01
+13
Сьогодні святкує своє день народження Ліна Костенко, а чи згадав цей Мінкульт хоча б одним словом про неї
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19.03.2021 18:03
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пх-пх-пх)))
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19.03.2021 17:50 Відповісти
а буква Н забыли?
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19.03.2021 17:51 Відповісти
Оруэл. Министерство Правды.
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19.03.2021 17:51 Відповісти
Про війну не чули?
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19.03.2021 18:19 Відповісти
Лучший Центр борьбы с фейками - Центр быстрых реальных реформ.
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19.03.2021 17:52 Відповісти
А еще лучше не врать собственным гражданам и отвечать за сказанное. Касается в первую очередь политиков , да и журналистов.
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19.03.2021 17:59 Відповісти
Без військової диктатури це неможливо.
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19.03.2021 18:23 Відповісти
Жаль что не шмендель. Она бы смогла: возвести маразм зЭ-кодла в степень...
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19.03.2021 17:52 Відповісти
Ну, есть ещё одно «новое лицо»: тп- таня попова ))) просто идеальная кандидатура, чтобы добить нулёвый рейтинг «полшестого» карлика
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19.03.2021 17:54 Відповісти
Центром боротьби із фейками - по скабєтовщині та сікєльовщині!
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19.03.2021 17:53 Відповісти
Украинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт - Цензор.НЕТ 6172
как они вообще это слышат в свой адрес они что в 12-13 лет хер сосут и очко долбятся в открытую?этоже не взрослые ********* а малолетки
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19.03.2021 17:55 Відповісти
А идёт кампания по разложению общества внедрением извращений с детства.
Почему это не контролирует та же СБУ? На чьи деньги идёт пропаганда и внедрение извращений в детских учебных заведениях?

Хотя - ******** общество живущее по приказу из телевизора - быдланам расскажут с экрана что это хорошо...
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19.03.2021 18:22 Відповісти
Украинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт - Цензор.НЕТ 2807
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19.03.2021 17:57 Відповісти
все бурцы с ко-ко-корупцией и фейками времен Порошенко сделали своё дело, прибарахлились и занялись другими делами
Украинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт - Цензор.НЕТ 6952
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19.03.2021 17:57 Відповісти
Керівник Укроборонпрому з 1 вересня 2019 до 6 жовтня 2020... До чого тут Порошенко?
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19.03.2021 19:06 Відповісти
В первом предложении ясно же написано. К тому, что это активный бурец с ко-ко-корупцией времен президенства Порошенко. Потом получил шанс помарадёрить, а теперь покупает крупный агрохолдинг и ничего его больше не смущает в нынешней власти.
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20.03.2021 17:01 Відповісти
ботоферми тільки в Порошенка, не переплутайтеУкраинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт - Цензор.НЕТ 5762
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19.03.2021 17:59 Відповісти
Победитель в номинации- самый длинный и шершавый языкУкраинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт - Цензор.НЕТ 1723
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19.03.2021 18:01 Відповісти
Если честно, - прослезился!😢
Истекает, правда, дерьмом, но в остальном - всё правильно.
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19.03.2021 18:19 Відповісти
Сьогодні святкує своє день народження Ліна Костенко, а чи згадав цей Мінкульт хоча б одним словом про неї
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19.03.2021 18:03 Відповісти
Ні. Вона на Бубочьку наїхала.
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19.03.2021 18:56 Відповісти
классная кормушка . вроде и при деле и в то же время ни за что не отвечаешь
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19.03.2021 18:10 Відповісти
Як Мєндєль номер два?
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19.03.2021 18:57 Відповісти
Смотря какими правами и возможностями обладает эта организация? Уж слишком смахивает на "Министерство Правды" по Орруэллу. Демократия- это тирания большинства над меньшинством. Главное родить, обучить и воспитать это умное большинство. Форсирования этого единственного неискусственного пути, всегда было пагубно для идей демократии. И, как правило, приводило к диктатуре. Нужны чёткие пропорции в этой "химии".
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19.03.2021 18:13 Відповісти
Тепер якась мамзель разом з такими ж недолугими будуть вирішувати - хто говорить правду, за їхнім особистим переконанням, а хто - фейки. Про факти вони не чули та й не хочуть чути. Вирішувати скоріше за все будуть так: "Нам ця інформація не подобається, а значить це фейк".
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19.03.2021 18:18 Відповісти
Шо за цьоця та цыбульська? І за скільки вона в мертвого брата єрмака цю посаду прикупила?!)))
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19.03.2021 18:29 Відповісти
А коли ОПа бреше шо спецоперації з вагнерівцями не було це фейк, чи ні?
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19.03.2021 18:39 Відповісти
Чи ні...)))
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19.03.2021 18:45 Відповісти
Арестович сказал шо это военная тайна
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19.03.2021 18:48 Відповісти
Це фейк. Чи ні. Залежить від кольору мізків.
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19.03.2021 18:58 Відповісти
а какая это зеленая мразина спамит все неудобные комментарии ?
неужели пани Цыбульская уже вступила в должность
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19.03.2021 18:50 Відповісти
Ещё одной жопе пофортило - отхватила тёплое кресло в уютном кабинете для благостного прогревания с истечением томной неги по всему организму-обладателю фартовой жопы.
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19.03.2021 18:55 Відповісти
Почти три года писал диссертацию на тему «Воздействие на сознание в условиях гибридной войны», никому это нах не надо было. Обращался в СБУ, РНБО и прочие структуры, все отмахивались, реальных исследований никто не вёл.
Недавно изменились правила защиты диссертаций, пришлось в срочном порядке менять тему.
А тут оказывается «куча» экспертов ....
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19.03.2021 18:57 Відповісти
Йой! Лихо лишенько! Залишайтесь нашим експертом!
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19.03.2021 19:22 Відповісти
А чим ця жіночка може зарадити в інформаційній війні? Які в неї є особисті якості, які дали можливість зайняти таку відповідальну посаду?
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19.03.2021 19:20 Відповісти
Ресторан на Рейтарской в Киеве - офигенный опыт в информационной политике.
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19.03.2021 19:25 Відповісти
Странно.
На эту тетю вобще нифига в Инете нет, кроме того, что у нее свой ресторан в центре Киева.

Т.е. информационной политикой занимается хозяйка харчевни.
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19.03.2021 19:24 Відповісти
https://nv.ua/ukr/biz/nayti-vyhod-kak-restorany-perezhivayut-karantin/nove-menyu-micna-komanda-i-pidtrimka-nadiynogo-partnera-yak-kafe-zigzag-spravlyayetsya-z-krizoyu-50128023.html Засновниця популярного київського кафе «Зиґзаґ» Любов Цибульська поділилася досвідом ведення власного бізнесу під час глобальної пандемії та розповіла про зміну алгоритмів роботи закладу у нових реаліях.

Український Центр боротьби з фейками очолить Любов Цибульська, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 3565
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19.03.2021 19:29 Відповісти
Все зрозуміло. Призначимо будь - кого, а ще краще якусь жіночку, нехай буде для окозамилювання і нового джерела деребану бюджету без наслідків для ворога, але з наслідками для його жертви.
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19.03.2021 19:34 Відповісти
Мінстець № 2 .
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19.03.2021 20:06 Відповісти
А с чьими фейками этот новый орган будет бороться? Только с теми, на которые будет указывать ОП? Тогда у них все будет ОК, а вот если вздумают заниматься всеми фейками, включая и исходящие из ОП, то не долго протянут.
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19.03.2021 20:14 Відповісти
У нас же имеется мининформации с кучей чинуш,пускай и занимаются этими фейками,а то ресторатора еще привлекли с созданием целого Центра под нее..Бюджет не резиновый,али опосля "зелени"-хоть потоп!
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20.03.2021 09:27 Відповісти
Она СОРОСЁНОК Український Центр боротьби з фейками очолить Любов Цибульська, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 4104
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20.03.2021 11:41 Відповісти
 
 