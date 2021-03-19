Український Центр боротьби з фейками очолить Любов Цибульська, - Мінкульт
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який боротиметься з фейками, очолить керівник групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру Любов Цибульська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство культури й інформаційної політики.
Цибульська також є радником з протидії інформаційним загрозам міністра закордонних справ України.
"Серед основних напрямків її роботи - дослідження російської дезінформації, вивчення основних наративів російської пропаганди і механізмів їх впливу на аудиторії, вивчення російських інформаційних операцій в Україні і на Заході", - розповіли в Мінкульті.
Як зазначили в міністерстві, презентація напрямків діяльності та програм Центру боротьби з фейками запланована на кінець березня 2021 року.
"Я хочу ... допомогти державі зі стратегічними комунікаціями - чіткими, зрозумілими і скоординованими. Окремим своїм завданням бачу постійне інформування не лише української, а й міжнародної громадськості про агресію Росії і роботу над посиленням санкцій проти агресора", - заявила Цибульська.
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как они вообще это слышат в свой адрес они что в 12-13 лет хер сосут и очко долбятся в открытую?этоже не взрослые ********* а малолетки
Почему это не контролирует та же СБУ? На чьи деньги идёт пропаганда и внедрение извращений в детских учебных заведениях?
Хотя - ******** общество живущее по приказу из телевизора - быдланам расскажут с экрана что это хорошо...
Истекает, правда, дерьмом, но в остальном - всё правильно.
неужели пани Цыбульская уже вступила в должность
Недавно изменились правила защиты диссертаций, пришлось в срочном порядке менять тему.
А тут оказывается «куча» экспертов ....
На эту тетю вобще нифига в Инете нет, кроме того, что у нее свой ресторан в центре Киева.
Т.е. информационной политикой занимается хозяйка харчевни.