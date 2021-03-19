План бюджета 2020 года по доходам перевыполнен на 54 миллиарда, - Минфин
По уточненным данным, в прошлом году в Государственный бюджет Украины поступило 1 076 млрд грн доходов. Это на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского пересмотра Основного финансового документа.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин в ходе публичного представления отчета о выполнении Государственного бюджета Украины за 2020 год.
Бюджетные расходы, по словам чиновника, в прошлом году достигли почти 1 288 млрд грн и были профинансированы в полном объеме. Особо Улютин подчеркнул, что все социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание государственного долга и финансирование фонда борьбы с COVID-19 осуществлялись без задержек и в полном объеме.
"Несмотря на условия "идеального шторма", в которых стране пришлось жить в прошлом году, мы удержали бюджетный дефицит на более низком, чем предполагалось, уровне. 5,3% (около 218 млрд грн) при согласованном в апреле показателе в 7,5% ВВП", - подчеркнул докладчик.
Он напомнил, что в прошлом году стране пришлось преодолевать не только вызовы, связанные с коронавирусом. Признаки ухудшения макроэкономической ситуации появились еще в четвертом квартале 2019 года. Недовыполнение плана доходов общего фонда в январе-феврале составило около 18 млрд грн. И уже в первом квартале реальный ВВП страны сократился на 1,3% год к году, хотя первоначальный вариант бюджета-2020 составляли в расчете на его годовой рост на 3,7%.
Введение же карантинных ограничений, по словам чиновника, только ухудшило и без того не самую лучшую ситуацию. Однако по итогам года план по доходам удалось перевыполнить, прежде всего, благодаря повышению эффективности администрирования налогов и сборов.
"В апреле сменили руководителей Налоговой и Таможенной служб. И эффективная работа Налоговой была заметна уже с первых дней работы нового руководителя. Именно совершенствования работы системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки рисков и ликвидация схем уклонения от уплаты налогов вместе с повышением средней зарплаты по стране и позволили выполнить бюджет предыдущего года", - отметил Улютин.
В частности, добавил он, существенно перевыполнен план поступлений внутреннего НДС (почти на 40 млрд грн), акцизного налога (6 млрд грн), налога на доходы физических лиц (почти столько же). Что помогло компенсировать недопоступление НДС с импорта налога на прибыль, ренты, части чистой прибыли и дивидендов, которые должны перечислить в бюджет госпредприятия.
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Тим часом ВВП впало на 7% (щоправда, натягнули падіння на 4,8%). Але в результаті не профінансовано держоборонзамовлення, не профінансовані субсиді та пільги ЖКГ для пільговиків...
Страна катится в пропасть, а план перевыполнен.
- де тут у вас дохтур вухо-око?
- ви хотіли сказати: вухо-горло-ніс?
- ні, вухо-око! бо я чую одне, а бачу інше!
Доходы государственного бюджета Украины за 2020 г. (млн. грн.) (в свободном доступе)
на 01.02.2020 50968,5 - за январь - 50968,5
на 01.03.2020122773,4 - за февраль - 71804,9
на 01.04.2020211033,9 - за март - 88260,4
на 01.05.2020314847,3 - за апрель -103813,4
на 01.06.2020388260,1 за май - 73412,8
на 01.07.2020519390,1 - за июнь - 131130,1
на 01.08.2020588456,0 - за июль - 69065,9
на 01.09.2020688695,0 -за август - 100238,9
на 01.10.2020765108,6 - за сентябрь - 76413,7
на 01.11.2020842437,8 - за октябрь - 77329,2
на 01.12.2020944775,1 - за ноябрь- 102337,3
на 31.12.20201076016,7 за декабрь - 131241,6
......................................... итого - 1 076 016,7 млн. грн
план на 2020 - 1 095 580,4 - общее выполнение - 97,2%
не хватает 19 563,7 млн.грн (или 19,5 млрд.грн)... саткуль на 54 больше ? )))
Саткуль? - Саттуль - дефицитные бюджеты выполняются ха счет кредитов например МВФ. Ну или за счет "купоно-карбованцев", в которых утром хлеб стоит 1, а вечером 5 ...
По уточненным данным, в прошлом году в Государственный бюджет Украины поступило 1 076 млрд грн доходов. Это на 54 млрд грн больше, чем планировалось Источник: https://censor.net/ru/n3254495
А 54, про доходы - "поступило 1 076 млрд грн доходов. Это на 54 млрд грн больше, чем планировалось".
Значит планировали 1022, а по факту оказалось 1076. Вот как-то так
доходи Державного бюджету України у сумі 1.022.051.935 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 858.746.187,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 163.305.747,2 тис. гривень, згідно з https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/294-IX#n129 додатком № 1 до цього Закону;
Столько доходов было запланировано, но по факту было получено - "на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского пересмотра Основного финансового документа."Источник: https://censor.net/ru/n3254495
В первом посте у Вася Шевченко f77d76ba, после помесячного суммирования, в строке "Итого", написано - 1 076 016,7 млн. грн. Если от этого отнять 54 млрд.(полученных сверх ожидаемых), то получится - 1,022 трлн., что и было запланировано согласно приведенному выше обзацу 1 статьи 1 Закона "Про Державний бюджет України на 2020 рік"]
Откуда взят план в 1 095 580,4 ?
из Минфина - Выполнение государственного бюджета Украины
(последнее обновление: 26.02.2021)
Минфин исполняет и отчитывается, а утверждает и принимает ВР. Она приняла Закон в котором указан плановый доход 1,022трлн., а по состоянию на декабрь факт составил 1,076трлн.
я от себя не добавил не слова...
у Вас другие данные - и слава Богу.
какие еще ко мне лично вопросы?
В таблице минфина возле "Планируемые показатели" стоит *, а внизу под * стоит пояснение, что это цифра - 1, 095 - по состоянию на 1 января 2020, а после этого уже 100500 раз были Законы о внесении изменений в Закон ...
Просто чтобы на эту тему рассуждать, нужно хоть немного разбираться как с этим разбираться (извините за тавтологию)
я могу быть свободен ?