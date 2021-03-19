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Новости Бюджет-2020
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План бюджета 2020 года по доходам перевыполнен на 54 миллиарда, - Минфин

План бюджета 2020 года по доходам перевыполнен на 54 миллиарда, - Минфин

По уточненным данным, в прошлом году в Государственный бюджет Украины поступило 1 076 млрд грн доходов. Это на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского пересмотра Основного финансового документа.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин в ходе публичного представления отчета о выполнении Государственного бюджета Украины за 2020 год.

Бюджетные расходы, по словам чиновника, в прошлом году достигли почти 1 288 млрд грн и были профинансированы в полном объеме. Особо Улютин подчеркнул, что все социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание государственного долга и финансирование фонда борьбы с COVID-19 осуществлялись без задержек и в полном объеме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет с начала года выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн, - Минфин

"Несмотря на условия "идеального шторма", в которых стране пришлось жить в прошлом году, мы удержали бюджетный дефицит на более низком, чем предполагалось, уровне. 5,3% (около 218 млрд грн) при согласованном в апреле показателе в 7,5% ВВП", - подчеркнул докладчик.

Он напомнил, что в прошлом году стране пришлось преодолевать не только вызовы, связанные с коронавирусом. Признаки ухудшения макроэкономической ситуации появились еще в четвертом квартале 2019 года. Недовыполнение плана доходов общего фонда в январе-феврале составило около 18 млрд грн. И уже в первом квартале реальный ВВП страны сократился на 1,3% год к году, хотя первоначальный вариант бюджета-2020 составляли в расчете на его годовой рост на 3,7%.

Введение же карантинных ограничений, по словам чиновника, только ухудшило и без того не самую лучшую ситуацию. Однако по итогам года план по доходам удалось перевыполнить, прежде всего, благодаря повышению эффективности администрирования налогов и сборов.

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"В апреле сменили руководителей Налоговой и Таможенной служб. И эффективная работа Налоговой была заметна уже с первых дней работы нового руководителя. Именно совершенствования работы системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки рисков и ликвидация схем уклонения от уплаты налогов вместе с повышением средней зарплаты по стране и позволили выполнить бюджет предыдущего года", - отметил Улютин.

В частности, добавил он, существенно перевыполнен план поступлений внутреннего НДС (почти на 40 млрд грн), акцизного налога (6 млрд грн), налога на доходы физических лиц (почти столько же). Что помогло компенсировать недопоступление НДС с импорта налога на прибыль, ренты, части чистой прибыли и дивидендов, которые должны перечислить в бюджет госпредприятия.

Автор: 

бюджет (4837) Минфин (1556)


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Топ комментарии
+8
Брехня уведена в ранг державної політики. Брехня на кожному кроці, кожного ублюдка з кожного приводу. При чому - "в нахалку", нагло в очі, навіть не погоджуючи один з одним навіть змагаючись, хто більше і "смачніше" збреше. Нас просто вважають за ідіотів...
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19.03.2021 18:43
+8
План бюджета 2020 года по доходам перевыполнен на 54 миллиарда, - Минфин - Цензор.НЕТ 1501
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19.03.2021 19:03
+7
триста мільярдів секверстнули - і отримали премію за перевиконання плану на 54 мільярди...
Тим часом ВВП впало на 7% (щоправда, натягнули падіння на 4,8%). Але в результаті не профінансовано держоборонзамовлення, не профінансовані субсиді та пільги ЖКГ для пільговиків...
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19.03.2021 18:33
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Правила форума Совет форумчан
Хороший задел для дерибана и распила.
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19.03.2021 18:30 Ответить
Вот теперь не п-зд#те, что "денег не хватает"
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19.03.2021 18:30 Ответить
Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» № 294-IX, который Верховная Рада приняла 14 ноября 2019 года. Согласно документу, доходы государственного бюджета на следующий год определены в сумме 1095,6 млрд грн
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19.03.2021 18:50 Ответить
По уточненным данным, в прошлом году в Государственный бюджет Украины поступило 1 076 млрд грн доходов. Это на 54 млрд грн больше, чем планировалосьИсточник: https://censor.net/ru/n3254495
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19.03.2021 18:53 Ответить
Це перемога !
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19.03.2021 18:55 Ответить
Это на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского пересмотра Основного финансового документа.
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19.03.2021 20:28 Ответить
триста мільярдів секверстнули - і отримали премію за перевиконання плану на 54 мільярди...
Тим часом ВВП впало на 7% (щоправда, натягнули падіння на 4,8%). Але в результаті не профінансовано держоборонзамовлення, не профінансовані субсиді та пільги ЖКГ для пільговиків...
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19.03.2021 18:33 Ответить
Как же так, как же так?!!
Страна катится в пропасть, а план перевыполнен.
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19.03.2021 18:34 Ответить
у полікліниці:
- де тут у вас дохтур вухо-око?
- ви хотіли сказати: вухо-горло-ніс?
- ні, вухо-око! бо я чую одне, а бачу інше!
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19.03.2021 18:36 Ответить
Надо радоваться ? Всё это "достижение" в ценах на продукты , проезд , коммуналку .
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19.03.2021 18:41 Ответить
Брехня уведена в ранг державної політики. Брехня на кожному кроці, кожного ублюдка з кожного приводу. При чому - "в нахалку", нагло в очі, навіть не погоджуючи один з одним навіть змагаючись, хто більше і "смачніше" збреше. Нас просто вважають за ідіотів...
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19.03.2021 18:43 Ответить
Было бы смешно, если бы не так лживо!
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19.03.2021 18:44 Ответить
Верю! Всем в правительстве верю безоговорочно!
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19.03.2021 18:46 Ответить
План бюджета 2020 года по доходам перевыполнен на 54 миллиарда, - Минфин - Цензор.НЕТ 1501
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19.03.2021 19:03 Ответить
Больше напечатать просто не успели
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19.03.2021 19:41 Ответить
Зачем клянчить кредит МВФ?
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19.03.2021 19:49 Ответить
/////
Доходы государственного бюджета Украины за 2020 г. (млн. грн.) (в свободном доступе)
на 01.02.2020 50968,5 - за январь - 50968,5
на 01.03.2020122773,4 - за февраль - 71804,9
на 01.04.2020211033,9 - за март - 88260,4
на 01.05.2020314847,3 - за апрель -103813,4
на 01.06.2020388260,1 за май - 73412,8
на 01.07.2020519390,1 - за июнь - 131130,1
на 01.08.2020588456,0 - за июль - 69065,9
на 01.09.2020688695,0 -за август - 100238,9
на 01.10.2020765108,6 - за сентябрь - 76413,7
на 01.11.2020842437,8 - за октябрь - 77329,2
на 01.12.2020944775,1 - за ноябрь- 102337,3
на 31.12.20201076016,7 за декабрь - 131241,6
......................................... итого - 1 076 016,7 млн. грн

план на 2020 - 1 095 580,4 - общее выполнение - 97,2%

не хватает 19 563,7 млн.грн (или 19,5 млрд.грн)... саткуль на 54 больше ? )))
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19.03.2021 20:15 Ответить
"Несмотря на условия "идеального шторма", в которых стране пришлось жить в прошлом году, мы удержали бюджетный дефицит на более низком, чем предполагалось, уровне. 5,3% (около 218 млрд грн) при согласованном в апреле показателе в 7,5% ВВП", - подчеркнул докладчик.Источник: https://censor.net/ru/n3254495

Саткуль? - Саттуль - дефицитные бюджеты выполняются ха счет кредитов например МВФ. Ну или за счет "купоно-карбованцев", в которых утром хлеб стоит 1, а вечером 5 ...
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19.03.2021 21:56 Ответить
я совсем про другое - про 54 млрд на которые якобы больше, но в тоже время статистика говорит о недостаче 19,5 млд (т.е. меньше) , а не про источники выполнения/невыполнения
По уточненным данным, в прошлом году в Государственный бюджет Украины поступило 1 076 млрд грн доходов. Это на 54 млрд грн больше, чем планировалось Источник: https://censor.net/ru/n3254495
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20.03.2021 09:21 Ответить
Бюджет дефицитный по плану. 19,5 это это тот самый дефицит, которого не хватает чтобы в бюджете сошлись дебет с кредитом. Это про расходную часть.
А 54, про доходы - "поступило 1 076 млрд грн доходов. Это на 54 млрд грн больше, чем планировалось".
Значит планировали 1022, а по факту оказалось 1076. Вот как-то так
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20.03.2021 09:43 Ответить
не бухгалтер...все равно не понятно - план на 2020 - 1 095580,4, получили 1 076016,7 (на 19,5 меньше)..но это как бы на 54 больше???
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20.03.2021 09:54 Ответить
Стаття 1. Визначити на 2020 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 1.022.051.935 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 858.746.187,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 163.305.747,2 тис. гривень, згідно з https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/294-IX#n129 додатком № 1 до цього Закону;

Столько доходов было запланировано, но по факту было получено - "на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского пересмотра Основного финансового документа."Источник: https://censor.net/ru/n3254495
В первом посте у Вася Шевченко f77d76ba, после помесячного суммирования, в строке "Итого", написано - 1 076 016,7 млн. грн. Если от этого отнять 54 млрд.(полученных сверх ожидаемых), то получится - 1,022 трлн., что и было запланировано согласно приведенному выше обзацу 1 статьи 1 Закона "Про Державний бюджет України на 2020 рік"]
Откуда взят план в 1 095 580,4 ?
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20.03.2021 12:36 Ответить
https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/2020/

из Минфина - Выполнение государственного бюджета Украины
(последнее обновление: 26.02.2021)
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20.03.2021 12:53 Ответить
План бюджета 2020 года по доходам перевыполнен на 54 миллиарда, - Минфин - Цензор.НЕТ 9980

Минфин исполняет и отчитывается, а утверждает и принимает ВР. Она приняла Закон в котором указан плановый доход 1,022трлн., а по состоянию на декабрь факт составил 1,076трлн.
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20.03.2021 13:39 Ответить
какой Вы нудный...
я от себя не добавил не слова...
у Вас другие данные - и слава Богу.
какие еще ко мне лично вопросы?
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20.03.2021 13:59 Ответить
Что-то сайт не хочет картинку размещать.
В таблице минфина возле "Планируемые показатели" стоит *, а внизу под * стоит пояснение, что это цифра - 1, 095 - по состоянию на 1 января 2020, а после этого уже 100500 раз были Законы о внесении изменений в Закон ...
Просто чтобы на эту тему рассуждать, нужно хоть немного разбираться как с этим разбираться (извините за тавтологию)
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20.03.2021 14:20 Ответить
Вы победили...
я могу быть свободен ?
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20.03.2021 14:35 Ответить
думал перемога, оказалась Зрада
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19.03.2021 21:53 Ответить
Этого мало!Ещё 40% экономики находится в тени!Нужно убрать все офшоры,все фирмы - скрутки по возврату НДС.Таможня.Льготы олигархам в налогах.Сейчас землёй пользуются абсолютно бесплатно.Нужно поднять налоги на владение землёй для олигархов и агрокомплексов.
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19.03.2021 22:32 Ответить
Клоуны еще уменьшите план по доходам и перевыпонение будет больше.
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19.03.2021 23:57 Ответить
 
 