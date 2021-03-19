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Промедление с расследованием "вагнергейта" подвергает опасности украинских разведчиков, - Забродский

Промедление с расследованием

Промедление с созданием ВСК по делу "вагнеровцев" опасно для украинских разведчиков, которые были привлечены к спецоперации.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Если виновные останутся безнаказанными, они и в дальнейшем будут создавать предпосылки для утечки государственной тайны прямо к главным заинтересованных потребителей - в Кремль", - отмечает Забродский.

"Во-вторых, истину нужно установить не только для того, чтобы наказать виновных, но и для восстановления доверия западных партнеров, которую ценой немалых усилий было установлено в течение 2014-2018 годов. Именно путем очистки государственного сектора от кремлевских шпионов ", - убежден генерал Забродский.

По его словам, разведданные партнеров крайне важны для обеспечения обороноспособности нашей страны. "Неожиданный и немотивированный срыв спецоперации нанес удар по этому доверию, возможно на годы вперед. И восстановление такого доверия, в первую очередь, является нашим национальным интересом ", - говорит народный депутат.

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Он отметил, что ЧВК "Вагнер" является международной террористической организацией, которая создает самую грязную работу и выполняет ее именно для путинского режима по всему земному шару.

"На них - кровь украинских военных и гражданских лиц. В составе преступной группы планировалось задержать двух террористов, причастных к сбиванию маладийського Боинга МН-17 под Торезом. Террориста, причастного к сбиванию транспортного Ил-76 под Луганским аэропортом. Террориста, причастного к сбиванию АН-26 под Луганском ", - напомнил Забродский.

"За считанные часы до успешного задержания военных преступников вероятный "крот "в военном руководстве Украины гарантировал свободу этим убийцам и уничтожение еще одной порции доказательств преступлений путинского режима против Украины", - констатирует представитель "Евросолидарности".

"К сожалению, опасность сейчас угрожает непосредственным участникам спецоперации как со стороны российских спецслужб, так и, к сожалению, со стороны украинской власти, которая, заметая следы, допускает незаконное и аморальное давление на честных, патриотических украинских разведчиков и контрразведчиков, развязала против них психологический террор. В частности, распространяя о них фейки на так называемых информационных сливных бачках ", - говорит Забродский.

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"Расследование таких дел является вопросом чести для нашей страны. Украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб должны свидетельствовать только перед украинскими государственными органами и парламентской следственной комиссией. Мы еще раз подчеркиваем, что создание ВСК и установление истины по этому делу является вопросом национальной безопасности Украины. Которое должно объединить всех парламентариев в Верховной Раде", - резюмирует боевой генерал.

Автор: 

ВСК (458) Забродский Михаил (65) ЧВК Вагнер (1332) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+14
безопасность разведчиков в надежних руках.

Промедление с расследованием "вагнергейта" подвергает опасности украинских разведчиков, - Забродский - Цензор.НЕТ 3660
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19.03.2021 19:40
+14
Рюзьгє курва злізли з пляшки?
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19.03.2021 19:45
+12
Але сама тема загрожує як мінімум 15 рокам ув'язнення ;лідеру; та більше того- самому Єрмаку.
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19.03.2021 19:41
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болото
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19.03.2021 19:36 Ответить
Чего там расследовать то. Ермака на миротворец, да и все
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19.03.2021 19:36 Ответить
Ермака в буцегарню а не на Миротворець ,тому що він вже давно там !!
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19.03.2021 19:58 Ответить
безопасность разведчиков в надежних руках.

Промедление с расследованием "вагнергейта" подвергает опасности украинских разведчиков, - Забродский - Цензор.НЕТ 3660
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19.03.2021 19:40 Ответить
Але сама тема загрожує як мінімум 15 рокам ув'язнення ;лідеру; та більше того- самому Єрмаку.
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19.03.2021 19:41 Ответить
Трескотня проигравших и обиженных.
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19.03.2021 19:42 Ответить
Рюзьгє курва злізли з пляшки?
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19.03.2021 19:45 Ответить
Ні. Зелений дебіл. Дебіл, так операція була чи ні?
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19.03.2021 19:48 Ответить
А що вам ще лишилось...))
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19.03.2021 19:49 Ответить
Люська Арестович? ТЫ?
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19.03.2021 19:49 Ответить
Дерьмак все пояснить,але від петлі не втече.Каштани на Банковій витримають.
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19.03.2021 19:54 Ответить
"к сожалению, со стороны украинской власти, которая, заметая следы, допускает незаконное и аморальное давление на честных, патриотических украинских разведчиков и контрразведчиковИсточник: https://censor.net/ru/n3254514" так если они честные, то почему молчат? Это все-равно, как полицейский будет знать, что его начальник берет взятки и будет молчать об этом, но его назовут честным.
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19.03.2021 19:55 Ответить
потому и молчат,что связаны подпиской о неразглашении.ведь операция наверняка имела гриф секретности.
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19.03.2021 19:59 Ответить
Но, если возникла опасность расшифровки разведчиков со стороны руководства, то есть, нереальный ущерб национальной безопасности, разве долг офицера позволяет прятаться за гриф секретности?
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19.03.2021 20:06 Ответить
Тому озвучує це обраний політик, а не службовці. Так важко зрозуміти нюанси?
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19.03.2021 20:09 Ответить
Так а сенс? Якщо політик вже озвучив?
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19.03.2021 20:14 Ответить
и тем самым первыми засветиться и засветить коллег?
с точки зрения закона их же и сделают виноватыми.
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19.03.2021 20:11 Ответить
А так не засветили? К тому же, существуют соответствующие структуры, в которые надо подать рапорт под грифом. Но, на самом деле, я имею большие сомнения, что это все не фейк. Потому что ПЕРВЫМИ это озвучили кацапы, а они никогда ничего не делают в пропаганде просто так, не просчитывая последствия. К тому же, какой ИМ смысл сдавать своего высокопоставленного барабана? Ведь логично же, что после этого сразу подпадут под подозрения осведомленные лица, которых был очень маленький круг
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19.03.2021 20:16 Ответить
интересная методика отмазывания ермака...
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19.03.2021 21:11 Ответить
73 % будете жрать еще долго рейтинг съедобное дерьмо
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19.03.2021 20:04 Ответить
Фейсбук и Инстаграм не работают...Путлер заблокировал отомстил Байдену
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19.03.2021 20:06 Ответить
Поки Зєля не у відставці ніяких розслідувань не буде. Тільки новий президент поставить всі крапки над "і".
Зєлю геть. Дострокові. Забродсткий - наш нач Ген штабу.
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19.03.2021 20:06 Ответить
Задолбали. Наказать кого? Для начала нужно расследовать. А он уже наказывает. ????
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19.03.2021 20:34 Ответить
Надувают вагнеровцев изо всех сил.
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19.03.2021 20:40 Ответить
Да, комиссия не помешала бы разобраться в этом бардаке.
Странно одно. Бурба действовал по инструкции, сделав доклад перед самым ее финалом, когда автобус с вагнровцами уже прибыл в Беларусь и они поселились в 5 км от резиденции Лукашенко. Бутусов не раз акцентировал, что раз пропустили на границе, значит предательства еще не произошло. Так вот, получается, что ни Зеленский и никто из его окружения до самого последнего момента даже не знали об этой операции, раз именно они виновны в сливе информации! И ранее никаких подобных собраний и докладов не было, а ведь операция длилась более года! Странные инструкции у Бурбы, которые позволяют раскрывать секреты государства в присутствии посторонних.
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19.03.2021 20:45 Ответить
В кабинете главнокомандующего только сам главком может решать - кто посторонний.
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19.03.2021 21:42 Ответить
Фраза такая придумана у военных "разрешите доложить". Как раз для того, чтобы командир по сторонам посмотрел и сказал "докладывайте" или "подождите". И то, что четырежды уклонист не знал об этом нисколько его не оправдывает. Надо было в АТО сходить, подучился бы. Перед ответственной должностью.
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19.03.2021 21:48 Ответить
Есть https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну таємницю , а не главком решает в кабинете!
Стаття 28. Обов'язки громадянина щодо збереження державної таємниці
Главком в голову Бурде не влезет, чтобы знать, что тот начнет при посторонних рассказывать.
Бурде доверили гос тайну. Ему и решать перед кем рот открывать. Это его ответственность.
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19.03.2021 22:36 Ответить
не тому человеку статью шьете, уважаемый. состав группы на совещании четко показывает - оно было заранее спланировано. Бурба не ворвался с криком "сегодня в 13 взлетает секретынй самолет из Минска" неожиданно в кабинет, где пили чай верховный главнокомандующий Владимир Зеленский глава Офиса президента Андрей Ермак, начальник комитета по разведке - первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель главы Офиса президента Роман Машовец и присутствовала в кабинете секретарь президента Мария Левченко. Главнокомандующий лично подбирал его состав. Или опосередковано. Службе протокола недавно, кстати, нового главу выдали. Интересно, чем старый провинился. НО... то детали. Незнал Зе, не понял Зе, дезориентировали Зе - ответсвенность на старшем группы. Утечку допустил верховный. Все.
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20.03.2021 09:30 Ответить
Невже не зрозуміло, що не буде ніякого розслідування.
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20.03.2021 03:59 Ответить
Глас вопіющого в пустелі...
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20.03.2021 14:20 Ответить
 
 