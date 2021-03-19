Промедление с расследованием "вагнергейта" подвергает опасности украинских разведчиков, - Забродский

Промедление с созданием ВСК по делу "вагнеровцев" опасно для украинских разведчиков, которые были привлечены к спецоперации.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Если виновные останутся безнаказанными, они и в дальнейшем будут создавать предпосылки для утечки государственной тайны прямо к главным заинтересованных потребителей - в Кремль", - отмечает Забродский.

"Во-вторых, истину нужно установить не только для того, чтобы наказать виновных, но и для восстановления доверия западных партнеров, которую ценой немалых усилий было установлено в течение 2014-2018 годов. Именно путем очистки государственного сектора от кремлевских шпионов ", - убежден генерал Забродский.

По его словам, разведданные партнеров крайне важны для обеспечения обороноспособности нашей страны. "Неожиданный и немотивированный срыв спецоперации нанес удар по этому доверию, возможно на годы вперед. И восстановление такого доверия, в первую очередь, является нашим национальным интересом ", - говорит народный депутат.

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Он отметил, что ЧВК "Вагнер" является международной террористической организацией, которая создает самую грязную работу и выполняет ее именно для путинского режима по всему земному шару.

"На них - кровь украинских военных и гражданских лиц. В составе преступной группы планировалось задержать двух террористов, причастных к сбиванию маладийського Боинга МН-17 под Торезом. Террориста, причастного к сбиванию транспортного Ил-76 под Луганским аэропортом. Террориста, причастного к сбиванию АН-26 под Луганском ", - напомнил Забродский.

"За считанные часы до успешного задержания военных преступников вероятный "крот "в военном руководстве Украины гарантировал свободу этим убийцам и уничтожение еще одной порции доказательств преступлений путинского режима против Украины", - констатирует представитель "Евросолидарности".

"К сожалению, опасность сейчас угрожает непосредственным участникам спецоперации как со стороны российских спецслужб, так и, к сожалению, со стороны украинской власти, которая, заметая следы, допускает незаконное и аморальное давление на честных, патриотических украинских разведчиков и контрразведчиков, развязала против них психологический террор. В частности, распространяя о них фейки на так называемых информационных сливных бачках ", - говорит Забродский.

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"Расследование таких дел является вопросом чести для нашей страны. Украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб должны свидетельствовать только перед украинскими государственными органами и парламентской следственной комиссией. Мы еще раз подчеркиваем, что создание ВСК и установление истины по этому делу является вопросом национальной безопасности Украины. Которое должно объединить всех парламентариев в Верховной Раде", - резюмирует боевой генерал.