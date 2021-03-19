Промедление с расследованием "вагнергейта" подвергает опасности украинских разведчиков, - Забродский
Промедление с созданием ВСК по делу "вагнеровцев" опасно для украинских разведчиков, которые были привлечены к спецоперации.
Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Если виновные останутся безнаказанными, они и в дальнейшем будут создавать предпосылки для утечки государственной тайны прямо к главным заинтересованных потребителей - в Кремль", - отмечает Забродский.
"Во-вторых, истину нужно установить не только для того, чтобы наказать виновных, но и для восстановления доверия западных партнеров, которую ценой немалых усилий было установлено в течение 2014-2018 годов. Именно путем очистки государственного сектора от кремлевских шпионов ", - убежден генерал Забродский.
По его словам, разведданные партнеров крайне важны для обеспечения обороноспособности нашей страны. "Неожиданный и немотивированный срыв спецоперации нанес удар по этому доверию, возможно на годы вперед. И восстановление такого доверия, в первую очередь, является нашим национальным интересом ", - говорит народный депутат.
Он отметил, что ЧВК "Вагнер" является международной террористической организацией, которая создает самую грязную работу и выполняет ее именно для путинского режима по всему земному шару.
"На них - кровь украинских военных и гражданских лиц. В составе преступной группы планировалось задержать двух террористов, причастных к сбиванию маладийського Боинга МН-17 под Торезом. Террориста, причастного к сбиванию транспортного Ил-76 под Луганским аэропортом. Террориста, причастного к сбиванию АН-26 под Луганском ", - напомнил Забродский.
"За считанные часы до успешного задержания военных преступников вероятный "крот "в военном руководстве Украины гарантировал свободу этим убийцам и уничтожение еще одной порции доказательств преступлений путинского режима против Украины", - констатирует представитель "Евросолидарности".
"К сожалению, опасность сейчас угрожает непосредственным участникам спецоперации как со стороны российских спецслужб, так и, к сожалению, со стороны украинской власти, которая, заметая следы, допускает незаконное и аморальное давление на честных, патриотических украинских разведчиков и контрразведчиков, развязала против них психологический террор. В частности, распространяя о них фейки на так называемых информационных сливных бачках ", - говорит Забродский.
"Расследование таких дел является вопросом чести для нашей страны. Украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб должны свидетельствовать только перед украинскими государственными органами и парламентской следственной комиссией. Мы еще раз подчеркиваем, что создание ВСК и установление истины по этому делу является вопросом национальной безопасности Украины. Которое должно объединить всех парламентариев в Верховной Раде", - резюмирует боевой генерал.
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с точки зрения закона их же и сделают виноватыми.
Зєлю геть. Дострокові. Забродсткий - наш нач Ген штабу.
Странно одно. Бурба действовал по инструкции, сделав доклад перед самым ее финалом, когда автобус с вагнровцами уже прибыл в Беларусь и они поселились в 5 км от резиденции Лукашенко. Бутусов не раз акцентировал, что раз пропустили на границе, значит предательства еще не произошло. Так вот, получается, что ни Зеленский и никто из его окружения до самого последнего момента даже не знали об этой операции, раз именно они виновны в сливе информации! И ранее никаких подобных собраний и докладов не было, а ведь операция длилась более года! Странные инструкции у Бурбы, которые позволяют раскрывать секреты государства в присутствии посторонних.
Стаття 28. Обов'язки громадянина щодо збереження державної таємниці
Главком в голову Бурде не влезет, чтобы знать, что тот начнет при посторонних рассказывать.
Бурде доверили гос тайну. Ему и решать перед кем рот открывать. Это его ответственность.