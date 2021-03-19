Зволікання з розслідуванням "вагнергейта" наражає на небезпеку українських розвідників, - Забродський

Зволікання із створенням ТСК у справі "вагнерівців" є небезпечним для українських розвідників, які були залучені до спецоперації.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Якщо винні залишаться безкарними, вони і надалі будуть створювати передумови для витоку державних таємниць прямо до головних зацікавлених споживачів – до Кремля", – наголошує Забродський.

"По-друге, істину потрібно встановити не лише для того, щоб покарати винних, але й для відновлення довіри західних партнерів, яку ціною неабияких зусиль було встановлено протягом 2014-2018 років. Саме шляхом очистки державного сектору від кремлівських шпигунів", – переконаний генерал Забродський.

За його словами, розвіддані партнерів вкрай важливі для забезпечення обороноздатності нашої країни. "Несподіваний і немотивований зрив спецоперації завдав удару по цій довірі, можливоб на роки вперед. І відновлення такої довіри, в першу чергу, є нашим національним інтересом", – говорить народний депутат.

Він зауважив, що ПВК "Вагнер" є міжнародною терористичною організацією, яка створює найбруднішу роботу і виконує її саме для путінського режиму по всій земній кулі.

"На них – кров українських військових і цивільних громадян. У складі злочинної групи планувалося затримати двох терористів, причетних до збиття маладійського Боїнгу МН-17 під Торезом. Терориста, причетного до збиття транспортного ІЛ-76 під Луганським аеропортом. Терориста, причетного до збиття АН-26 під Луганськом", – нагадав Забродський.

"За лічені години до успішного затримання військових злочинців імовірний "кріт" у військовому керівництві України гарантував свободу цим вбивцям і знищення ще однієї порції доказів злочинів путінського режиму проти України", – констатує представник "Євросолідарності".

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"На жаль, небезпека зараз загрожує безпосереднім учасникам спецоперації як з боку російських спецслужб, так і, на жаль, з боку української влади, яка, замітаючи сліди, допускає незаконний і аморальний тиск на чесних, патріотичних українських розвідників і контррозвідників, розв’язала проти них психологічний терор. Зокрема, поширюючи про них фейки на так званих інформаційних зливних бачках", – говорить Забродський.

"Розслідування таких справ є питанням честі для нашої країни. Українські військовослужбовці і співробітники спецслужб мають свідчити лише перед українськими державними органами і парламентською слідчою комісією. Ми ще раз наголошуємо, що створення ТСК і встановлення істини по цій справі є питанням національної безпеки України. Яке б мало об’єднати всіх парламентарів у Верховній Раді", – резюмує бойовий генерал.

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