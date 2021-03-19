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Новини
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Зволікання з розслідуванням "вагнергейта" наражає на небезпеку українських розвідників, - Забродський

Зволікання з розслідуванням

Зволікання із створенням ТСК у справі "вагнерівців" є небезпечним для українських розвідників, які були залучені до спецоперації.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Якщо винні залишаться безкарними, вони і надалі будуть створювати передумови для витоку державних таємниць прямо до головних зацікавлених споживачів – до Кремля", – наголошує Забродський.

"По-друге, істину потрібно встановити не лише для того, щоб покарати винних, але й для відновлення довіри західних партнерів, яку ціною неабияких зусиль було встановлено протягом 2014-2018 років. Саме шляхом очистки державного сектору від кремлівських шпигунів", – переконаний генерал Забродський.

За його словами, розвіддані партнерів вкрай важливі для забезпечення обороноздатності нашої країни. "Несподіваний і немотивований зрив спецоперації завдав удару по цій довірі, можливоб на роки вперед. І відновлення такої довіри, в першу чергу, є нашим національним інтересом", – говорить народний депутат.

Він зауважив, що ПВК "Вагнер" є міжнародною терористичною організацією, яка створює найбруднішу роботу і виконує її саме для путінського режиму по всій земній кулі.

"На них – кров українських військових і цивільних громадян. У складі злочинної групи планувалося затримати двох терористів, причетних до збиття маладійського Боїнгу МН-17 під Торезом. Терориста, причетного до збиття транспортного ІЛ-76 під Луганським аеропортом. Терориста, причетного до збиття АН-26 під Луганськом", – нагадав Забродський.

"За лічені години до успішного затримання військових злочинців імовірний "кріт" у військовому керівництві України гарантував свободу цим вбивцям і знищення ще однієї порції доказів злочинів путінського режиму проти України", – констатує представник "Євросолідарності".

Читайте також: У справі про зрив спецоперації з "вагнерівцями" ще не закінчено експертизи, - Венедіктова

"На жаль, небезпека зараз загрожує безпосереднім учасникам спецоперації як з боку російських спецслужб, так і, на жаль, з боку української влади, яка, замітаючи сліди, допускає незаконний і аморальний тиск на чесних, патріотичних українських розвідників і контррозвідників, розв’язала проти них психологічний терор. Зокрема, поширюючи про них фейки на так званих інформаційних зливних бачках", – говорить Забродський.

"Розслідування таких справ є питанням честі для нашої країни. Українські військовослужбовці і співробітники спецслужб мають свідчити лише перед українськими державними органами і парламентською слідчою комісією. Ми ще раз наголошуємо, що створення ТСК і встановлення істини по цій справі є питанням національної безпеки України. Яке б мало об’єднати всіх парламентарів у Верховній Раді", – резюмує бойовий генерал.

Читайте також: Комітет Ради підтримав створення ТСК, яка займеться діями політиків проти України. "Вагнерівці" будуть перший кейсом, - "слуга народу" Безугла

Автор: 

ТСК (373) Забродський Михайло (65) ПВК Вагнер (1540) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+14
безопасность разведчиков в надежних руках.

Промедление с расследованием "вагнергейта" подвергает опасности украинских разведчиков, - Забродский - Цензор.НЕТ 3660
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19.03.2021 19:40
+14
Рюзьгє курва злізли з пляшки?
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19.03.2021 19:45
+12
Але сама тема загрожує як мінімум 15 рокам ув'язнення ;лідеру; та більше того- самому Єрмаку.
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19.03.2021 19:41
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болото
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19.03.2021 19:36 Відповісти
Чего там расследовать то. Ермака на миротворец, да и все
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19.03.2021 19:36 Відповісти
Ермака в буцегарню а не на Миротворець ,тому що він вже давно там !!
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19.03.2021 19:58 Відповісти
безопасность разведчиков в надежних руках.

Промедление с расследованием "вагнергейта" подвергает опасности украинских разведчиков, - Забродский - Цензор.НЕТ 3660
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19.03.2021 19:40 Відповісти
Але сама тема загрожує як мінімум 15 рокам ув'язнення ;лідеру; та більше того- самому Єрмаку.
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19.03.2021 19:41 Відповісти
Трескотня проигравших и обиженных.
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19.03.2021 19:42 Відповісти
Рюзьгє курва злізли з пляшки?
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19.03.2021 19:45 Відповісти
Ні. Зелений дебіл. Дебіл, так операція була чи ні?
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19.03.2021 19:48 Відповісти
А що вам ще лишилось...))
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19.03.2021 19:49 Відповісти
Люська Арестович? ТЫ?
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19.03.2021 19:49 Відповісти
Дерьмак все пояснить,але від петлі не втече.Каштани на Банковій витримають.
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19.03.2021 19:54 Відповісти
"к сожалению, со стороны украинской власти, которая, заметая следы, допускает незаконное и аморальное давление на честных, патриотических украинских разведчиков и контрразведчиковИсточник: https://censor.net/ru/n3254514" так если они честные, то почему молчат? Это все-равно, как полицейский будет знать, что его начальник берет взятки и будет молчать об этом, но его назовут честным.
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19.03.2021 19:55 Відповісти
потому и молчат,что связаны подпиской о неразглашении.ведь операция наверняка имела гриф секретности.
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19.03.2021 19:59 Відповісти
Но, если возникла опасность расшифровки разведчиков со стороны руководства, то есть, нереальный ущерб национальной безопасности, разве долг офицера позволяет прятаться за гриф секретности?
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19.03.2021 20:06 Відповісти
Тому озвучує це обраний політик, а не службовці. Так важко зрозуміти нюанси?
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19.03.2021 20:09 Відповісти
Так а сенс? Якщо політик вже озвучив?
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19.03.2021 20:14 Відповісти
и тем самым первыми засветиться и засветить коллег?
с точки зрения закона их же и сделают виноватыми.
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19.03.2021 20:11 Відповісти
А так не засветили? К тому же, существуют соответствующие структуры, в которые надо подать рапорт под грифом. Но, на самом деле, я имею большие сомнения, что это все не фейк. Потому что ПЕРВЫМИ это озвучили кацапы, а они никогда ничего не делают в пропаганде просто так, не просчитывая последствия. К тому же, какой ИМ смысл сдавать своего высокопоставленного барабана? Ведь логично же, что после этого сразу подпадут под подозрения осведомленные лица, которых был очень маленький круг
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19.03.2021 20:16 Відповісти
интересная методика отмазывания ермака...
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19.03.2021 21:11 Відповісти
73 % будете жрать еще долго рейтинг съедобное дерьмо
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19.03.2021 20:04 Відповісти
Фейсбук и Инстаграм не работают...Путлер заблокировал отомстил Байдену
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19.03.2021 20:06 Відповісти
Поки Зєля не у відставці ніяких розслідувань не буде. Тільки новий президент поставить всі крапки над "і".
Зєлю геть. Дострокові. Забродсткий - наш нач Ген штабу.
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19.03.2021 20:06 Відповісти
Задолбали. Наказать кого? Для начала нужно расследовать. А он уже наказывает. ????
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19.03.2021 20:34 Відповісти
Надувают вагнеровцев изо всех сил.
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19.03.2021 20:40 Відповісти
Да, комиссия не помешала бы разобраться в этом бардаке.
Странно одно. Бурба действовал по инструкции, сделав доклад перед самым ее финалом, когда автобус с вагнровцами уже прибыл в Беларусь и они поселились в 5 км от резиденции Лукашенко. Бутусов не раз акцентировал, что раз пропустили на границе, значит предательства еще не произошло. Так вот, получается, что ни Зеленский и никто из его окружения до самого последнего момента даже не знали об этой операции, раз именно они виновны в сливе информации! И ранее никаких подобных собраний и докладов не было, а ведь операция длилась более года! Странные инструкции у Бурбы, которые позволяют раскрывать секреты государства в присутствии посторонних.
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19.03.2021 20:45 Відповісти
В кабинете главнокомандующего только сам главком может решать - кто посторонний.
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19.03.2021 21:42 Відповісти
Фраза такая придумана у военных "разрешите доложить". Как раз для того, чтобы командир по сторонам посмотрел и сказал "докладывайте" или "подождите". И то, что четырежды уклонист не знал об этом нисколько его не оправдывает. Надо было в АТО сходить, подучился бы. Перед ответственной должностью.
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19.03.2021 21:48 Відповісти
Есть https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну таємницю , а не главком решает в кабинете!
Стаття 28. Обов'язки громадянина щодо збереження державної таємниці
Главком в голову Бурде не влезет, чтобы знать, что тот начнет при посторонних рассказывать.
Бурде доверили гос тайну. Ему и решать перед кем рот открывать. Это его ответственность.
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19.03.2021 22:36 Відповісти
не тому человеку статью шьете, уважаемый. состав группы на совещании четко показывает - оно было заранее спланировано. Бурба не ворвался с криком "сегодня в 13 взлетает секретынй самолет из Минска" неожиданно в кабинет, где пили чай верховный главнокомандующий Владимир Зеленский глава Офиса президента Андрей Ермак, начальник комитета по разведке - первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель главы Офиса президента Роман Машовец и присутствовала в кабинете секретарь президента Мария Левченко. Главнокомандующий лично подбирал его состав. Или опосередковано. Службе протокола недавно, кстати, нового главу выдали. Интересно, чем старый провинился. НО... то детали. Незнал Зе, не понял Зе, дезориентировали Зе - ответсвенность на старшем группы. Утечку допустил верховный. Все.
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20.03.2021 09:30 Відповісти
Невже не зрозуміло, що не буде ніякого розслідування.
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20.03.2021 03:59 Відповісти
Глас вопіющого в пустелі...
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20.03.2021 14:20 Відповісти
 
 