Зволікання з розслідуванням "вагнергейта" наражає на небезпеку українських розвідників, - Забродський
Зволікання із створенням ТСК у справі "вагнерівців" є небезпечним для українських розвідників, які були залучені до спецоперації.
Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Якщо винні залишаться безкарними, вони і надалі будуть створювати передумови для витоку державних таємниць прямо до головних зацікавлених споживачів – до Кремля", – наголошує Забродський.
"По-друге, істину потрібно встановити не лише для того, щоб покарати винних, але й для відновлення довіри західних партнерів, яку ціною неабияких зусиль було встановлено протягом 2014-2018 років. Саме шляхом очистки державного сектору від кремлівських шпигунів", – переконаний генерал Забродський.
За його словами, розвіддані партнерів вкрай важливі для забезпечення обороноздатності нашої країни. "Несподіваний і немотивований зрив спецоперації завдав удару по цій довірі, можливоб на роки вперед. І відновлення такої довіри, в першу чергу, є нашим національним інтересом", – говорить народний депутат.
Він зауважив, що ПВК "Вагнер" є міжнародною терористичною організацією, яка створює найбруднішу роботу і виконує її саме для путінського режиму по всій земній кулі.
"На них – кров українських військових і цивільних громадян. У складі злочинної групи планувалося затримати двох терористів, причетних до збиття маладійського Боїнгу МН-17 під Торезом. Терориста, причетного до збиття транспортного ІЛ-76 під Луганським аеропортом. Терориста, причетного до збиття АН-26 під Луганськом", – нагадав Забродський.
"За лічені години до успішного затримання військових злочинців імовірний "кріт" у військовому керівництві України гарантував свободу цим вбивцям і знищення ще однієї порції доказів злочинів путінського режиму проти України", – констатує представник "Євросолідарності".
"На жаль, небезпека зараз загрожує безпосереднім учасникам спецоперації як з боку російських спецслужб, так і, на жаль, з боку української влади, яка, замітаючи сліди, допускає незаконний і аморальний тиск на чесних, патріотичних українських розвідників і контррозвідників, розв’язала проти них психологічний терор. Зокрема, поширюючи про них фейки на так званих інформаційних зливних бачках", – говорить Забродський.
"Розслідування таких справ є питанням честі для нашої країни. Українські військовослужбовці і співробітники спецслужб мають свідчити лише перед українськими державними органами і парламентською слідчою комісією. Ми ще раз наголошуємо, що створення ТСК і встановлення істини по цій справі є питанням національної безпеки України. Яке б мало об’єднати всіх парламентарів у Верховній Раді", – резюмує бойовий генерал.
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с точки зрения закона их же и сделают виноватыми.
Зєлю геть. Дострокові. Забродсткий - наш нач Ген штабу.
Странно одно. Бурба действовал по инструкции, сделав доклад перед самым ее финалом, когда автобус с вагнровцами уже прибыл в Беларусь и они поселились в 5 км от резиденции Лукашенко. Бутусов не раз акцентировал, что раз пропустили на границе, значит предательства еще не произошло. Так вот, получается, что ни Зеленский и никто из его окружения до самого последнего момента даже не знали об этой операции, раз именно они виновны в сливе информации! И ранее никаких подобных собраний и докладов не было, а ведь операция длилась более года! Странные инструкции у Бурбы, которые позволяют раскрывать секреты государства в присутствии посторонних.
Стаття 28. Обов'язки громадянина щодо збереження державної таємниці
Главком в голову Бурде не влезет, чтобы знать, что тот начнет при посторонних рассказывать.
Бурде доверили гос тайну. Ему и решать перед кем рот открывать. Это его ответственность.