В ближайшее время проведем заседание СНБО по вопросу коронавируса, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время планирует провести заседание, посвященное ситуации с COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"То, что касается локдауна, что касается коронавируса, я думаю, что в ближайшее время соответствующее заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу будет проводиться", - рассказал Данилов.
По его словам, в начале недели Аппарат СНБО стал посылать информационные письма органам местного самоуправления и те начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мероприятий.
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