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В ближайшее время проведем заседание СНБО по вопросу коронавируса, - Данилов

В ближайшее время проведем заседание СНБО по вопросу коронавируса, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время планирует провести заседание, посвященное ситуации с COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"То, что касается локдауна, что касается коронавируса, я думаю, что в ближайшее время соответствующее заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу будет проводиться", - рассказал Данилов.

По его словам, в начале недели Аппарат СНБО стал посылать информационные письма органам местного самоуправления и те начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нужно было это делать вчера": врач-инфекционист Голубовская выступила за немедленное введение локдауна по всей стране

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4431) локдаун (294)


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Топ комментарии
+2
когда будет сходка по плану "Б"?

В ближайшее время проведем заседание СНБО по вопросу введения локдауна, - Данилов - Цензор.НЕТ 4263
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19.03.2021 21:12
+1
Правильно!За отсутствие масок в транспорте и общественных местах штрафовать не нужно,увеличивать койкоместа с кислородом не нужно,нужно разорить бизнес окончательно!
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19.03.2021 20:52
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Правильно!За отсутствие масок в транспорте и общественных местах штрафовать не нужно,увеличивать койкоместа с кислородом не нужно,нужно разорить бизнес окончательно!
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19.03.2021 20:52 Ответить
В Польщі вже є , в Болгарії кажись теж . Ми не гірше .
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19.03.2021 20:54 Ответить
Кличка пригласите он вас всех там в локдаун отправит ...100 баксов доход украинца в месяц ..
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19.03.2021 20:56 Ответить
Заседатели заседали, заседали, да и вызаседали.
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19.03.2021 21:04 Ответить
когда будет сходка по плану "Б"?

В ближайшее время проведем заседание СНБО по вопросу введения локдауна, - Данилов - Цензор.НЕТ 4263
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19.03.2021 21:12 Ответить
Лох-даун має бути лише у лохів....
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19.03.2021 21:12 Ответить
То он чого місцева влада почала масово локдауни вводити! РНБО, виявляється, розіслало "інформаційні" листи. Що в тих листах, можна лише здогадуватись. Та ще й так хитро зелені закрутили: це, типу, все місцева влада, бо тепер мае право, ще й без попередження, а ми тут ні при чому...
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19.03.2021 21:12 Ответить
В ближайшее время проведем заседание СНБО по вопросу коронавируса, - Данилов - Цензор.НЕТ 610
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19.03.2021 22:19 Ответить
Ввести санкції на цю бацилу!Барани,мля!
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19.03.2021 23:01 Ответить
А теперь..
ОЩУТИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за чет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС вирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
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Главное - - - НЕ ПОРОШЕНКО ???.
..
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20.03.2021 11:16 Ответить
 
 