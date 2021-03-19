Найближчим часом проведемо засідання РНБО з питання коронавірусу, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони найближчим часом планує провести засідання, присвячене ситуації з COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони України.

"Те, що стосується локдауну, що стосується коронавірусу, я думаю, що найближчим часом відповідне засідання Ради національної безпеки та оборони з цього приводу проводитиметься", - розповів Данілов.

За його словами, на початку тижня Апарат РНБО став посилати інформаційні листи органам місцевого самоврядування і ті почали проводити засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання посилення карантинних заходів.

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