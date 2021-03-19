Найближчим часом проведемо засідання РНБО з питання коронавірусу, - Данілов
Рада національної безпеки та оборони найближчим часом планує провести засідання, присвячене ситуації з COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони України.
"Те, що стосується локдауну, що стосується коронавірусу, я думаю, що найближчим часом відповідне засідання Ради національної безпеки та оборони з цього приводу проводитиметься", - розповів Данілов.
За його словами, на початку тижня Апарат РНБО став посилати інформаційні листи органам місцевого самоврядування і ті почали проводити засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання посилення карантинних заходів.
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ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
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2020г- начало эпидемии---
ПОРОШЕНКО - за чет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-
3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС вирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
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конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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Главное - - - НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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