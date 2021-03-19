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Найближчим часом проведемо засідання РНБО з питання коронавірусу, - Данілов

Найближчим часом проведемо засідання РНБО з питання коронавірусу, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони найближчим часом планує провести засідання, присвячене ситуації з COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони України.

"Те, що стосується локдауну, що стосується коронавірусу, я думаю, що найближчим часом відповідне засідання Ради національної безпеки та оборони з цього приводу проводитиметься", - розповів Данілов.

За його словами, на початку тижня Апарат РНБО став посилати інформаційні листи органам місцевого самоврядування і ті почали проводити засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання посилення карантинних заходів.

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2279) локдаун (339)


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Топ коментарі
+2
когда будет сходка по плану "Б"?

В ближайшее время проведем заседание СНБО по вопросу введения локдауна, - Данилов - Цензор.НЕТ 4263
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19.03.2021 21:12
+1
Правильно!За отсутствие масок в транспорте и общественных местах штрафовать не нужно,увеличивать койкоместа с кислородом не нужно,нужно разорить бизнес окончательно!
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19.03.2021 20:52
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Правильно!За отсутствие масок в транспорте и общественных местах штрафовать не нужно,увеличивать койкоместа с кислородом не нужно,нужно разорить бизнес окончательно!
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19.03.2021 20:52 Відповісти
В Польщі вже є , в Болгарії кажись теж . Ми не гірше .
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19.03.2021 20:54 Відповісти
Кличка пригласите он вас всех там в локдаун отправит ...100 баксов доход украинца в месяц ..
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19.03.2021 20:56 Відповісти
Заседатели заседали, заседали, да и вызаседали.
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19.03.2021 21:04 Відповісти
когда будет сходка по плану "Б"?

В ближайшее время проведем заседание СНБО по вопросу введения локдауна, - Данилов - Цензор.НЕТ 4263
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19.03.2021 21:12 Відповісти
Лох-даун має бути лише у лохів....
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19.03.2021 21:12 Відповісти
То он чого місцева влада почала масово локдауни вводити! РНБО, виявляється, розіслало "інформаційні" листи. Що в тих листах, можна лише здогадуватись. Та ще й так хитро зелені закрутили: це, типу, все місцева влада, бо тепер мае право, ще й без попередження, а ми тут ні при чому...
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19.03.2021 21:12 Відповісти
В ближайшее время проведем заседание СНБО по вопросу коронавируса, - Данилов - Цензор.НЕТ 610
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19.03.2021 22:19 Відповісти
Ввести санкції на цю бацилу!Барани,мля!
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19.03.2021 23:01 Відповісти
А теперь..
ОЩУТИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за чет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС вирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
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.
.
Главное - - - НЕ ПОРОШЕНКО ???.
..
.


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20.03.2021 11:16 Відповісти
 
 