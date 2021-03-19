СНБО поручил проверить компанию "Зеонбуд", - Данилов

Украинская власть проверит компанию "Зеонбуд", которая обслуживает национальную сеть эфирного цифрового телевидения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Рассматривался вопрос о национальной безопасности в информационной сфере. Рассматривался вопрос работы компании "Зеонбуд", которая монопольное положение имеет последние 11 лет на территории Украины. Было принято соответствующее протокольное поручение по этому вопросу.

В ближайшее время состоится проверка этого монополиста. Было принято протокольное поручение сделать все возможное, чтобы монополии на этом очень важном с точки зрения безопасности и обороны направлении в нашей стране не существовало", - рассказал Данилов.

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"Зеонбуд" - оператор, обслуживающий цифровую эфирную сеть наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2. Компания обеспечивает доступ к 32 украинским общенациональным телеканалам.