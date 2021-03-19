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СНБО поручил проверить компанию "Зеонбуд", - Данилов

СНБО поручил проверить компанию

Украинская власть проверит компанию "Зеонбуд", которая обслуживает национальную сеть эфирного цифрового телевидения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Рассматривался вопрос о национальной безопасности в информационной сфере. Рассматривался вопрос работы компании "Зеонбуд", которая монопольное положение имеет последние 11 лет на территории Украины. Было принято соответствующее протокольное поручение по этому вопросу.

В ближайшее время состоится проверка этого монополиста. Было принято протокольное поручение сделать все возможное, чтобы монополии на этом очень важном с точки зрения безопасности и обороны направлении в нашей стране не существовало", - рассказал Данилов.

Читайте также: СНБО проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994 г. и вернет народу в случае нарушений условий, - Данилов

"Зеонбуд" - оператор, обслуживающий цифровую эфирную сеть наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2. Компания обеспечивает доступ к 32 украинским общенациональным телеканалам.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4431) вещание (185) цифровое телевидение (14)


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Топ комментарии
+7
В даний час це єдина компанія яка транслює українські телеканали безкоштовно для населення. Що робити людям які живуть в селах і не мають кабельного провайдера? Дивитись з супутника? Так вони там всі закодовані. А з супутнка через Viasat самий дешевий пакет 100 грн на місяць. Це якщо в сім'ї є молоді люди які можуть платити за послугу через Приват24 чи термінал, якщо він в селі є. А що робити бабцям та дідусям у яких ні родичів вселі немає і діти та внуки живуть далеко? От як держава зробе покриття таке як у Зеонбуда та включе безкоштовно соціальний пакет телеканалів тоді можна буде про щось говорити. А пока альтернативи по безкоштовному доступу до телебачення немає. Якщо звісно Зеонбуд не порушує закони. А брати бабло за ретрансляцію реклами через мережу Зеонбуд то це нормально, за рахунок цього і телеканали працюють, чи ви думаєте хтось альтруїзмом буде займатися та за свої гроші крутити серіали? Все зав'язано на рекламі, не буде реклами не буде й телебачення. Ні серіалів ні новин ні музики.
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19.03.2021 23:21
+6
Данилову очередной респект !
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19.03.2021 22:59
+5
в том то и разница!.. когда Хорошковкий при Януковоще "заикнулся" в 2010 году развивать 3G, с перспективой 4G, то лично Януковощ объяснил ему, что тема закрыта и не для него..
и тут вдру ,при Яныке, компания "Зеонбуд" получает все разрешения.. Ага!.. вот я щас с разбега поверил в такую случайность..
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19.03.2021 23:35
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Правила форума Совет форумчан
Данилову очередной респект !
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19.03.2021 22:59 Ответить
слушай, давно хотел спросить, а где вы пасетесь? ну где "ваш" ресурс? откуда вас не гонят ссаными тряпками зебаранов стриженых?
есть такой где вы вольготно себя ощущаете?
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19.03.2021 23:07 Ответить
Как тебе новость?
Экс-президент Петр Порошенко стал одним из акционеров монопольного провайдера цифрового телевидения

https://forum.durdom.club/viewtopic.php?f=4&t=3175
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20.03.2021 09:23 Ответить
никак.
лучше старайтесь
давай про матюки по телефону. шо? ах да, аграхимиия сказало что "мат это наши исконное и ничего такого...." эх как не вовремя, да?
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20.03.2021 11:20 Ответить
Мне пофиг на арахамию и на зеленых. Я идейный юлек, мне что шоколадные что зеленые...
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21.03.2021 09:29 Ответить
ну да. тебе красное на белом ближе к телу. понимаю
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21.03.2021 10:34 Ответить
мне далеко от тела воры и олигархи, укравшие 99% Украины...чем они лучше кацапов? Чума на оба ваших дома!
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21.03.2021 11:18 Ответить
поговорим про косатую суку которую официально называли "газовой принцессой"?
про "хихи" с ****** на тему грузии? про подписание кабального договора вопреки запрета президента поговорим? как нам потом отрыгнулся этот договор который уже янык использовал как оправдание скидки по харьковским соглашениям?
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21.03.2021 11:32 Ответить
Ога, ога, кабальный, хихикала. Олигархические штампы для лошья, которое ты как лошара хаваешь.
Свободен!
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21.03.2021 11:35 Ответить
попробуй опровергнуть с аргументами любой факт который я привел
заметь, я ни словом не коснулся ее политическую проституцию. только бизнес. только "грабеж"
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21.03.2021 11:46 Ответить
зачем опровергать? Дурака учить - только портить, а ты и так вполне колированный
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21.03.2021 12:00 Ответить
угу. ото засунь язык в задницу юле и сопи молча в три дырки
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21.03.2021 12:31 Ответить
аргументы у меня всегда есть, но не про "вашу честь".
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21.03.2021 13:02 Ответить
это да....
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21.03.2021 13:04 Ответить
смысл пословицы примерно такой: "что ты такое, чтобы я перед тобою распинался"
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21.03.2021 13:09 Ответить
о господи, да понял я понял. не напрягайся... а то выглядишь как "нет, ты меня спроси, нет ты спроси...."

даже ванька сулима и то больше похож на хомо сапиенса чем ты. ты ближе к хомо эроектикусу. только я пока не решил с какой стороны ты приближаешься к этому виду
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21.03.2021 13:28 Ответить
А что не так сделала компания "Зеонбуд"? Или это передел рынка?
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19.03.2021 23:12 Ответить
Зараз невідомо, що порушила компанія Зе-онбуд. Але раніше вона намагалася закодувати наземну цифру. Можливо, держава не хоче, щоб був монополіст в наземному ТБ.
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20.03.2021 00:01 Ответить
воровская шарага, конечно, тв смотреть глупо, там то клована покажут, то
брешут, но ещё много лохобанов, которые смотрят говноканалы от зеонбуда,
а это лохторат для выборов клованов колыванов
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20.03.2021 08:35 Ответить
Миллионы "лохобанов", как Вы их называете, не имеют другой возможности смотреть телевизор и не пользуются интернетом. "Прямой", "5 канал", "Эспрессо", "Перший" - тоже говноканалы?
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20.03.2021 23:47 Ответить
В даний час це єдина компанія яка транслює українські телеканали безкоштовно для населення. Що робити людям які живуть в селах і не мають кабельного провайдера? Дивитись з супутника? Так вони там всі закодовані. А з супутнка через Viasat самий дешевий пакет 100 грн на місяць. Це якщо в сім'ї є молоді люди які можуть платити за послугу через Приват24 чи термінал, якщо він в селі є. А що робити бабцям та дідусям у яких ні родичів вселі немає і діти та внуки живуть далеко? От як держава зробе покриття таке як у Зеонбуда та включе безкоштовно соціальний пакет телеканалів тоді можна буде про щось говорити. А пока альтернативи по безкоштовному доступу до телебачення немає. Якщо звісно Зеонбуд не порушує закони. А брати бабло за ретрансляцію реклами через мережу Зеонбуд то це нормально, за рахунок цього і телеканали працюють, чи ви думаєте хтось альтруїзмом буде займатися та за свої гроші крутити серіали? Все зав'язано на рекламі, не буде реклами не буде й телебачення. Ні серіалів ні новин ні музики.
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19.03.2021 23:21 Ответить
При чому тут це все до рішення рнбо?
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19.03.2021 23:29 Ответить
Ви читали кому це я написав і для чого?
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19.03.2021 23:31 Ответить
ось власне.-ДО ЧОГО?
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19.03.2021 23:33 Ответить
Паша, не мути воду...
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19.03.2021 23:39 Ответить
О, какая благотворительность! Безкоштовно! То есть даром!
Раньше каналы платили государству за аналог, теперь платят зеонбуду, причем гораздо больше.
Злые языки говорят что петрляксеич оказался среди акционеров...не? Приобрел пакет акций, что раньше янык контролировал.
Создание компании был еще тот нагиб всех в угоду ахметке, яныку, хфиртажам...владельцам то исть.

Що до безкоштовно, то бесплатного сыра не бывает. А если тебе его выдали, значит кто-то тебя уже пользует или собирается.
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20.03.2021 08:10 Ответить
От включи мозги. Хто на твою думку платить за електоренергію яку використовують для ретрансляції телеканалів по всій Україні? За чий рахунок було достроєно 200 телевеж по всій Україні? За чий рахунок було закуплено обладнання? За чий рахунок було встановлено це обладнання та налаштовано? Хто платить зарплату людям які цю техніку обслуговують, ремонтують? Хто платить власникам супутників та провайдерів наземних телекомунікацій через які сигнали телеканалів доходить до кожної телевежі? Хто платить за зйомки серівалів, шоу передач, новини, ну взагалі контент яким наповнюється ефірний час, працівникам студій та таке інше. Я тобі скажу. За все це в кінцевому результаті платимо ми. Для того, щоб ця вся махіна працювала потрібні дуже великі гроші і вони заробляються на рекламі, а виробники послуг чи товарів які рекламуються платять власникам телеканалів і чим популярніше телеканал та час масового глядача тим дорожче коштує ця реклама, а розмір оплати реклами вкладують зразу вкладують в кінцеву ціну товару який ми потім купляємо. Так в основному Зеонбуд заробляє на ретрансляції телеканалів та на рекламі на своїх телеканалах таких як Україна та Україна 24. В чому проблема? Я далеко не сторонник ахмєтки, але на цьому троих розуміюся. Чи ви хочете дивитись два телеканали як при совєтах?
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20.03.2021 08:52 Ответить
Ты вот их не включил.
Не зеонбуд платит, а конечный потребитель, то есть ты. Зеонбуд создан зарабатывать на тебе, а не платить. Он посредник между тобой и ящиком, который имеет свой процент...и видимо немалый.
А в какую газетку завернули это, чтобы схавал - не имеет значения раз хаваешь.
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20.03.2021 09:09 Ответить
Эдик, ты вниМАТочно читал то шо я написал. Пишу тебе уже на рассеянскАм. Ты или украинского не понимаешь или дурачка включаешь для того, что бы оправдать свой дебилизм
РНБО доручила перевірити компанію "Зеонбуд", - Данілов - Цензор.НЕТ 90
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20.03.2021 09:15 Ответить
Ну раз ты со мною согласен, то зачем такой длиннопост в оправдание олигарха?
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20.03.2021 09:20 Ответить
Эдик, а ты отличаешь оправдание от разьяснений? Где это я его оправдывал? Чушь не городи. А то, что окромя него никто не развивает эту отрасль то это не его вина, а государства. Вот и всё.
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20.03.2021 10:50 Ответить
Ви би закінчували телебачення дивитись, а то надивитесь фігні, і таку ж фігню несете.
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20.03.2021 09:22 Ответить
Я його взагалі не дивлюсь. Просто знаю як це все працює. От і все. А ті люди які не розуміють чим відрізняється кабельне телебачення від ефірного та цифрове від аналогового просто задовбують своїми висновками та надуманими (або почутими від таких же самих байками)
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20.03.2021 10:48 Ответить
1 000 000 000 000 000 000 000% - это кацапня..
и дайте угадаю, когда эта компания получила "права".. при Януковоще..
а кто тогда помогал этой компании?!.. читаем фамилии..
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19.03.2021 23:01 Ответить
Ты вообще понимаеш о чем сейчас рассуждаешь? Украина, в свое время, взяла на себя обязательства перед Европой к 2015 году перейти полностью на наземное цифровое телевидение и отказаться от наземного аналогового которое зжирало частотный и энергетический ресурс в десять раз больше, чем сейчас потребляет цифровое телевидение. Какая разница кто взялся развивать этот вид телевидения? Государство не взялось, взялась компания которую созда Ахметов с нуля. Если эта компания не нарушает законов, то в чем проблема? Если нарушает то это другое дело.
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19.03.2021 23:28 Ответить
ніхто не пояснить,яким чином зеонбуд сформував саме такий список каналів?
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19.03.2021 23:31 Ответить
Це їх компанія і які канали вони хочуть такі і формують. Чи ви думаєте хтось буде за власний кошт крутити 32 канали по всій країні за просто так? Вони формують такі канали які зможуть їм заплатити за ретрансляцію реклами стільки щоб окупались затрати та отримувати прибутки. Альтруїстів в ********* світі на жаль немає. А от коли держава зробить державне телебачення тоді й буде керувати які канали і куди включати.
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19.03.2021 23:35 Ответить
вы на прикорме у бандита охметова ?
пусть на донецк транслирует, в гудок гудит
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20.03.2021 08:39 Ответить
Ни на чьей прикормке я не сижу. Но пока в Украине нет альтернативы бесплатному телевидению эфирному то ты будешь смотреть ахметку. Лично я телевидение вообще не смотрю, просто знаю как этот процес работает. Это огромное количество людей которые пашут с утра до вечера, а порой и выходные.
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20.03.2021 09:18 Ответить
простите, не хотел обидеьь, рростт зеонбуд воровская шарага,
но спасибо им за кодировку сигнала, с тех пор я отказался от кабельного,
пусть смотрят рекламу и пропаганду сами
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20.03.2021 09:31 Ответить
Да я не обидчивый. Обижаться на участников дискуссии это последнее. Тут люди просто выкладывают свои эмоции и всё что накипело. Просто люди не знают как "варится" эта кухня и потом как ее делают, а пишут всякую чепуху. Я к примеру, если не заню какую то тему или не изучал ее стараюсь не влазить в ее обсуждение. Но когда люди не понимают, а влазят, а я эту тему понимаю и знаю то пытаюсь людям разьяснить. Одним открою глаза и они благодарят, другие обзывают. Тут дело такое...
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20.03.2021 10:32 Ответить
в том то и разница!.. когда Хорошковкий при Януковоще "заикнулся" в 2010 году развивать 3G, с перспективой 4G, то лично Януковощ объяснил ему, что тема закрыта и не для него..
и тут вдру ,при Яныке, компания "Зеонбуд" получает все разрешения.. Ага!.. вот я щас с разбега поверил в такую случайность..
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19.03.2021 23:35 Ответить
А при чем тут мобильний інтернет до телебачення?
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19.03.2021 23:38 Ответить
в КиевСтар и Водафон, имеют существенные доли рассиянцы.. при чем тут телевидение, если россиянцы везде имели свою долю..
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19.03.2021 23:41 Ответить
Ну ты точно Шрек. Статья о телевидении, а не мобильной связи. Компания Зеонбуд никакого отношения к этому не имеет. Зрозумів? Я и без тебя прекрасно знаю что Киевстар это Билайн который поглотив эту компанию оставила просто бренд Киевстар, а Водафон выкупила (взяла в аренду) площадку (Украинскую) у МТС. Лайф это чисто турки. Но это совершенно другая тема. А ты мне тут по ушам ездишь...
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19.03.2021 23:54 Ответить
Yes I Am, Shrek!..
шлю тебе фотку со своим котиком
РНБО доручила перевірити компанію "Зеонбуд", - Данілов - Цензор.НЕТ 4206
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19.03.2021 23:59 Ответить
не прошла фотка!.. не поместился в пиксель вместе с котом!.. вибач!
РНБО доручила перевірити компанію "Зеонбуд", - Данілов - Цензор.НЕТ 634
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20.03.2021 00:02 Ответить
вы придуриваетесь или охметов хорошо приплачивает ?
аналоговое тв занимает почти все частоты до гигагерца
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20.03.2021 08:41 Ответить
Аналогове телебачення вже давно не працює. З цією метою і був перехід з аналогового мовлення на цифрове. Тому, що на тій же самій полосі в 6 Мгц можна транслювати до 10 телеканалів, а не один. Та тим більше кращої якості та можливостей. При аналоговому телебаченню для одного телеканалу використовувався один передавач при такій же самій потужності. По перше цифрове ТБ це в десять разів менше енергозатрат та в десять разів менше частотний ресурс. Це все я говорю про ефірне мовлення, а якщо про кабельне то кожен провайдер сам собі хазяїн в своєму кабелі і яке хоче таке і запускає телбачення в свій кабель чи цифрове чи аналогове це його особиста справа і він нікому не заважає. Кабель це закритий простір. Зрозуміло?
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20.03.2021 09:05 Ответить
не знал, что аналоговое тв отключили, не смотрю телевизор более 10 лет,
6 Мгц это ширина одного канала тв аналог (6.5?, помнится),
каналов МНОГО и до 800 мегагерц сплошное тв, кроме окон для мусоров, фм и
прочей братии, само собой это устаревшие технологии середины 20го века,
им почти 100 лет ...
но тв это в принципе для лохов, чтобы их наплужать,
пусть охметов с зеонбудом сами смотрят говноинтер и зегнойных возьмут
в компанию
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20.03.2021 09:26 Ответить
Да то такое... Пусть смотрят кто хочет. Просто я люблю вещи называть своими именами. Сейчас зантось эфирного, частотного ресурса упал в 10 раз. Потому как одну частоту можно уплотнять 10-ю телеканалами с той же шириной полосы. И пока нет этому альтернативы в Украине пусть люди смотрят хоть это. Есть населенные пункты где нет покрытия скоростным интернетом, а рейтинговые (это комерческие телеканалы на которых идут сериалы, музыка, шоу всякие) на спутнике закодировали и смотреть их можно только за деньги через спутниковых провадеров таких как Viasat, а он всё равно конечный беницифиар кацап и ему по барабану, что черз спутники качать лишь бы прибыль была.
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20.03.2021 10:41 Ответить
Зе! он! буд!
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19.03.2021 23:06 Ответить
Не буду про других и про всех, но этот парень как раз вроде как работает и биография у него не замарана ,лишь бы поменьше мешали ему как говорится ,кстати а если Пётр Алексеевич вдруг станет премьером по согласию Зеленского и вроде как сам хотел ради спасения страны , он тоже станет, мягко говоря зеботом и от него все порохоботы дружно отвернуться и будут считать предателем А
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20.03.2021 00:49 Ответить
Если да если 😄
Если бы у бабушки были яйца , то она была бы дедушкой 🤣🤣🤣
Поживём увидим )
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20.03.2021 01:02 Ответить
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил предвыборный список своей партии "Европейская солидарность" и, в случае победы на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром.
Об этом он заявил в комментарии https://hromadske.ua/posts/poroshenko-osobisto-ide-v-radu-i-ne-proti-stati-premyer-ministrom Громадському .

Ничего уживутся и будут работать на благо Украины при таком раскладе и вас помирят между собой для противостояния кремлю и не плохая идея
ps Ну а бабушка с яйцами это трансвистит в возрасте
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20.03.2021 01:16 Ответить
А Зе отведут роль как президенту Германии..Пусть медальки вешает..и не путается под ногами ...если ни чего в политике не рубит
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20.03.2021 08:05 Ответить
Amber, я если что , в хорошем смысле в своём посте
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20.03.2021 01:28 Ответить
Понимаю , но это не реально , так как с этой бенебандой порядочные люди не станут в один ряд !
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20.03.2021 02:43 Ответить
вор-олигарх больше никогда не вернется к власти. Что до РНБО, то оно действует и принимает инициативы Президента Украины, а значит Данилов озвучивает хотелки и пожелания Зеленского.
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20.03.2021 08:14 Ответить
Насмешил.
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20.03.2021 09:02 Ответить
Ты думаешь Данилов озвучивает инициативы Данилова?
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20.03.2021 09:06 Ответить
Зі слів екс-заступника міністра інформаційної політики, новий акціонер прийшов у компанію після того, як держпідприємству Концерну РРТ не дали побудувати власне цифрове ефірне телебачення. Екс-президент Петро Порошенко став одним із акціонерів єдиного провайдера ефірного цифрового телебачення - компанії «Зеонбуд». Про це в ефірі «Радіо НВ» повідомила експерт ГО «Інформаційна безпека», екс-заступник міністра інформаційної політики та керуючий партнер рекламного агентства Arena Media Expert Тетяна Попова.
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20.03.2021 01:26 Ответить
Сион строится из человеко-кирпичей, обработанных телеэфиром.
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20.03.2021 05:11 Ответить
На всей земле был один язык и одно наречие.
Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там.
И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.
И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.
И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;
сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню].
Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
Бытие 11
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20.03.2021 05:24 Ответить
смотреть тв от государства для лохобанов
пусть говноинтер смотрит зеленский со шменделью
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20.03.2021 08:44 Ответить
 
 