РНБО доручила перевірити компанію "Зеонбуд", - Данілов

Українська влада перевірить компанію "Зеонбуд", яка обслуговує національну мережу ефірного цифрового телебачення.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Розглядалося питання про національну безпеку в інформаційній сфері. Розглядалося питання роботи компанії "Зеонбуд", яка має монопольне становище останні 11 років на території України. Було прийнято відповідне протокольне доручення з цього питання.

Найближчим часом відбудеться перевірка цього монополіста. Було прийнято протокольне доручення зробити все можливе, щоб монополії на цьому дуже важливому з точки зору безпеки та оборони напрямку в нашій країні не існувало", - розповів Данілов.

"Зеонбуд" - оператор, який обслуговує цифрову ефірну мережу наземного телебачення в Україні стандарту DVB-T2. Компанія забезпечує доступ до 32 українських загальнонаціональних телеканалів.

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