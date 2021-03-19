РНБО доручила перевірити компанію "Зеонбуд", - Данілов
Українська влада перевірить компанію "Зеонбуд", яка обслуговує національну мережу ефірного цифрового телебачення.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Розглядалося питання про національну безпеку в інформаційній сфері. Розглядалося питання роботи компанії "Зеонбуд", яка має монопольне становище останні 11 років на території України. Було прийнято відповідне протокольне доручення з цього питання.
Найближчим часом відбудеться перевірка цього монополіста. Було прийнято протокольне доручення зробити все можливе, щоб монополії на цьому дуже важливому з точки зору безпеки та оборони напрямку в нашій країні не існувало", - розповів Данілов.
"Зеонбуд" - оператор, який обслуговує цифрову ефірну мережу наземного телебачення в Україні стандарту DVB-T2. Компанія забезпечує доступ до 32 українських загальнонаціональних телеканалів.
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есть такой где вы вольготно себя ощущаете?
Экс-президент Петр Порошенко стал одним из акционеров монопольного провайдера цифрового телевидения
https://forum.durdom.club/viewtopic.php?f=4&t=3175
лучше старайтесь
давай про матюки по телефону. шо? ах да, аграхимиия сказало что "мат это наши исконное и ничего такого...." эх как не вовремя, да?
про "хихи" с ****** на тему грузии? про подписание кабального договора вопреки запрета президента поговорим? как нам потом отрыгнулся этот договор который уже янык использовал как оправдание скидки по харьковским соглашениям?
Свободен!
заметь, я ни словом не коснулся ее политическую проституцию. только бизнес. только "грабеж"
даже ванька сулима и то больше похож на хомо сапиенса чем ты. ты ближе к хомо эроектикусу. только я пока не решил с какой стороны ты приближаешься к этому виду
брешут, но ещё много лохобанов, которые смотрят говноканалы от зеонбуда,
а это лохторат для выборов клованов колыванов
Раньше каналы платили государству за аналог, теперь платят зеонбуду, причем гораздо больше.
Злые языки говорят что петрляксеич оказался среди акционеров...не? Приобрел пакет акций, что раньше янык контролировал.
Создание компании был еще тот нагиб всех в угоду ахметке, яныку, хфиртажам...владельцам то исть.
Що до безкоштовно, то бесплатного сыра не бывает. А если тебе его выдали, значит кто-то тебя уже пользует или собирается.
Не зеонбуд платит, а конечный потребитель, то есть ты. Зеонбуд создан зарабатывать на тебе, а не платить. Он посредник между тобой и ящиком, который имеет свой процент...и видимо немалый.
А в какую газетку завернули это, чтобы схавал - не имеет значения раз хаваешь.
и дайте угадаю, когда эта компания получила "права".. при Януковоще..
а кто тогда помогал этой компании?!.. читаем фамилии..
пусть на донецк транслирует, в гудок гудит
но спасибо им за кодировку сигнала, с тех пор я отказался от кабельного,
пусть смотрят рекламу и пропаганду сами
и тут вдру ,при Яныке, компания "Зеонбуд" получает все разрешения.. Ага!.. вот я щас с разбега поверил в такую случайность..
шлю тебе фотку со своим котиком
аналоговое тв занимает почти все частоты до гигагерца
6 Мгц это ширина одного канала тв аналог (6.5?, помнится),
каналов МНОГО и до 800 мегагерц сплошное тв, кроме окон для мусоров, фм и
прочей братии, само собой это устаревшие технологии середины 20го века,
им почти 100 лет ...
но тв это в принципе для лохов, чтобы их наплужать,
пусть охметов с зеонбудом сами смотрят говноинтер и зегнойных возьмут
в компанию
Если бы у бабушки были яйца , то она была бы дедушкой 🤣🤣🤣
Поживём увидим )
Об этом он заявил в комментарии https://hromadske.ua/posts/poroshenko-osobisto-ide-v-radu-i-ne-proti-stati-premyer-ministrom Громадському .
Ничего уживутся и будут работать на благо Украины при таком раскладе и вас помирят между собой для противостояния кремлю и не плохая идея
ps Ну а бабушка с яйцами это трансвистит в возрасте
Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там.
И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.
И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.
И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;
сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню].
Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
Бытие 11
пусть говноинтер смотрит зеленский со шменделью