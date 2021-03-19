Более 10 тыс. воинов уже вакцинированы от коронавируса, - ВСУ
Вооруженных силах Украины первую дозу вакцины от COVID-19 получили 10444 военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 марта сообщили "Радіо Свобода" в ВСУ.
В вооруженных силах рассказали, что число желающих вакцинироваться растет в связи с увеличением случаев заболевания на общегосударственном уровне и после разъяснительной работы об отсутствии противопоказаний для получения прививок у людей, ранее переболевших COVID-19.
В ВСУ рассказали, что на первом этапе вакцинации в стране прививки делают военным, которые участвуют в операции Объединенных сил на Донбассе. Все остальные военнослужащие ВСУ смогут получить вакцину на третьем этапе вакцинации в стране, который запланирован на июль-август, отметили в ведомстве.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пригодятся для трибунала.