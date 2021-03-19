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Новости Коронавирус и карантин
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Более 10 тыс. воинов уже вакцинированы от коронавируса, - ВСУ

Более 10 тыс. воинов уже вакцинированы от коронавируса, - ВСУ

Вооруженных силах Украины первую дозу вакцины от COVID-19 получили 10444 военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 марта сообщили "Радіо Свобода" в ВСУ.

В вооруженных силах рассказали, что число желающих вакцинироваться растет в связи с увеличением случаев заболевания на общегосударственном уровне и после разъяснительной работы об отсутствии противопоказаний для получения прививок у людей, ранее переболевших COVID-19.

В ВСУ рассказали, что на первом этапе вакцинации в стране прививки делают военным, которые участвуют в операции Объединенных сил на Донбассе. Все остальные военнослужащие ВСУ смогут получить вакцину на третьем этапе вакцинации в стране, который запланирован на июль-август, отметили в ведомстве.

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19.03.2021 23:27 Ответить
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20.03.2021 00:25 Ответить
А головне рапорти пишіть про відмову від вакцинації, а то у генералів пукани горять. Паперові ідіоти. Маразм в Збройних Силах зашкалює.
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20.03.2021 09:44 Ответить
 
 