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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 10 тис. воїнів вже вакциновано проти коронавірусу, - ЗСУ

Понад 10 тис. воїнів вже вакциновано проти коронавірусу, - ЗСУ

У Збройних силах України першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 10444 військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 19 березня повідомили "Радіо Свобода" в ЗСУ.

У збройних силах розповіли, що кількість охочих вакцинуватися зростає у зв'язку зі збільшенням випадків захворювання на загальнодержавному рівні і після роз'яснювальної роботи про відсутність протипоказань для отримання щеплень у людей, які раніше перехворіли на COVID-19.

У ЗСУ розповіли, що на першому етапі вакцинації в країні щеплення роблять військовим, які беруть участь в операції Об'єднаних сил на Донбасі. Всі інші військовослужбовці ЗСУ зможуть отримати вакцину на третьому етапі вакцинації в країні, який заплановано на липень-серпень, зазначили у відомстві.

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вакцина (4419) карантин (18172) ЗСУ (7536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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19.03.2021 23:27 Відповісти
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20.03.2021 00:25 Відповісти
А головне рапорти пишіть про відмову від вакцинації, а то у генералів пукани горять. Паперові ідіоти. Маразм в Збройних Силах зашкалює.
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20.03.2021 09:44 Відповісти
 
 