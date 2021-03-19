Понад 10 тис. воїнів вже вакциновано проти коронавірусу, - ЗСУ

У Збройних силах України першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 10444 військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 19 березня повідомили "Радіо Свобода" в ЗСУ.

У збройних силах розповіли, що кількість охочих вакцинуватися зростає у зв'язку зі збільшенням випадків захворювання на загальнодержавному рівні і після роз'яснювальної роботи про відсутність протипоказань для отримання щеплень у людей, які раніше перехворіли на COVID-19.

У ЗСУ розповіли, що на першому етапі вакцинації в країні щеплення роблять військовим, які беруть участь в операції Об'єднаних сил на Донбасі. Всі інші військовослужбовці ЗСУ зможуть отримати вакцину на третьому етапі вакцинації в країні, який заплановано на липень-серпень, зазначили у відомстві.

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