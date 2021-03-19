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Вакцина китайской фирмы Sinovac будет в Украине до конца марта, - Степанов

Вакцина китайской фирмы Sinovac будет в Украине до конца марта, - Степанов

Первая партия вакцины CoronaVac производства компании Sinovac (Китай), закупленной за средства госбюджета, поступит в Украину до конца марта.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно сообщению поставщика, я имел разговор, в том числе с китайской стороной, непосредственно с послом Китая в Украине, мы должны получить вакцину, первые дозы, до конца марта. По контакту это 700 тыс. доз", - сказал он.

Степанов отметил, что сразу после поставки первой партии вакцины CoronaVac этим препаратом начнут делать прививки.

"Это вопрос, которые касается поставки всех без исключения вакцин. Вы видите, что все время откладываются сроки поставки абсолютно всех вакцин всех производителей", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Вместо производителей вакцин ответственность за последствия вакцинации возьмет на себя Кабмин, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) Китай (2959) шоу Шустера (315) Степанов Максим (2062) Sinovac (28)


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Топ комментарии
+10
Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года.
Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На 15 марта это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
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19.03.2021 23:31
+9
Где обещанный Pfizer для врачей, мародёр?
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19.03.2021 23:35
+5
год не назвал. хитрая жопа

Вакцина китайской фирмы Sinovac будет в Украине до конца марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 5231
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19.03.2021 23:35
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Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года.
Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На 15 марта это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
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19.03.2021 23:31 Ответить
(с)
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19.03.2021 23:32 Ответить
Не паникуйте! Ваш президент - чемпион по борьбе с короновирусом.
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19.03.2021 23:34 Ответить
Где обещанный Pfizer для врачей, мародёр?
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19.03.2021 23:35 Ответить
год не назвал. хитрая жопа

Вакцина китайской фирмы Sinovac будет в Украине до конца марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 5231
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19.03.2021 23:35 Ответить
Точно буде?"Нівзірая" на пройоби з Моторсічью.Хлопці,ви такі кумедні..,і вам до Алієкспреса пісяти і пісяти.
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19.03.2021 23:36 Ответить
Вакцина китайской фирмы Sinovac будет в Украине до конца марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 6824
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19.03.2021 23:36 Ответить
Це ж як треба ненавидіти власний наріт!...
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19.03.2021 23:40 Ответить
А он (нарИд) этого вполне заслуживает....
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19.03.2021 23:44 Ответить
А вы, сударь, мизантроп, оказывается...
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20.03.2021 13:35 Ответить
скорее реалист....
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20.03.2021 14:14 Ответить
С быдлом понятно, а вот, интересно, для своих, они завезут AstraZeneca или Pfizer?
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19.03.2021 23:42 Ответить
Кайзер.
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19.03.2021 23:46 Ответить
Вакцина китайской фирмы Sinovac будет в Украине до конца марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 4726
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19.03.2021 23:49 Ответить
Китайской вакцины для Украины не будет вообще.Любой.Мстят за Мотор Сичь и санкции.
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20.03.2021 00:07 Ответить
Якраз китайська вакцина буде. І саме цим трілом китайці нам відомстять за Мотор Січ.
А степановим-радуцьким-шмигалям пох.й: чим більше гидоти закуплять, тим більше бидла потруять. І ротів стане менше, і відкатів більше.
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20.03.2021 14:27 Ответить
Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин.
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
СН голосов не хватало, проголосовано голосами «Батькивщины», «За майбутне» и «Довира»
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20.03.2021 00:17 Ответить
Вчора Суліма "розпинався" про винятковий патріотизм Юлєчки..
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20.03.2021 09:59 Ответить
Еще одно пальто за 600.000 грн в каталоге высмотрел
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20.03.2021 02:12 Ответить
странно, при чём тут ублюдочный посол камуняцкого китая ?
эта падаль в куртейке за пол ляма - Степанов у богатырёвой китайские помои покупает,
кроме того , где ещё колят эту гадость ?
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20.03.2021 08:16 Ответить
в Европе точно нигде , проскакивало в прессе, что в некоторые страны Африки передавали бесплатно
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20.03.2021 09:51 Ответить
мразь охметовская
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20.03.2021 08:16 Ответить
Коли її привезуть ,то закачати Степанову і Богатирьовій вакцину в зад!
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20.03.2021 10:39 Ответить
До каких пор этот ворюга и брехло Степанов будет вместе с зеленским обманывать украинский народ!1В камеру их обоих!!
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20.03.2021 13:02 Ответить
 
 