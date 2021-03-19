Вакцина китайской фирмы Sinovac будет в Украине до конца марта, - Степанов
Первая партия вакцины CoronaVac производства компании Sinovac (Китай), закупленной за средства госбюджета, поступит в Украину до конца марта.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно сообщению поставщика, я имел разговор, в том числе с китайской стороной, непосредственно с послом Китая в Украине, мы должны получить вакцину, первые дозы, до конца марта. По контакту это 700 тыс. доз", - сказал он.
Степанов отметил, что сразу после поставки первой партии вакцины CoronaVac этим препаратом начнут делать прививки.
"Это вопрос, которые касается поставки всех без исключения вакцин. Вы видите, что все время откладываются сроки поставки абсолютно всех вакцин всех производителей", - сказал он.
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Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На 15 марта это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
А степановим-радуцьким-шмигалям пох.й: чим більше гидоти закуплять, тим більше бидла потруять. І ротів стане менше, і відкатів більше.
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
СН голосов не хватало, проголосовано голосами «Батькивщины», «За майбутне» и «Довира»
эта падаль в куртейке за пол ляма - Степанов у богатырёвой китайские помои покупает,
кроме того , где ещё колят эту гадость ?