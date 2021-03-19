Вакцина китайской фирмы Sinovac будет в Украине до конца марта, - Степанов

Первая партия вакцины CoronaVac производства компании Sinovac (Китай), закупленной за средства госбюджета, поступит в Украину до конца марта.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно сообщению поставщика, я имел разговор, в том числе с китайской стороной, непосредственно с послом Китая в Украине, мы должны получить вакцину, первые дозы, до конца марта. По контакту это 700 тыс. доз", - сказал он.

Степанов отметил, что сразу после поставки первой партии вакцины CoronaVac этим препаратом начнут делать прививки.

"Это вопрос, которые касается поставки всех без исключения вакцин. Вы видите, что все время откладываются сроки поставки абсолютно всех вакцин всех производителей", - сказал он.

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