Вакцина китайської фірми Sinovac буде в Україні до кінця березня, - Степанов

Перша партія вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac (Китай), закупленої за кошти держбюджету, надійде в Україну до кінця березня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з повідомленням постачальника, я мав розмову, зокрема з китайською стороною, безпосередньо з послом Китаю в Україні, ми маємо отримати вакцину, перші дози, до кінця березня. За контрактом це 700 тис. доз", - сказав він.

Степанов зазначив, що відразу після поставки першої партії вакцини CoronaVac цим препаратом почнуть робити щеплення.

"Це питання, які стосується поставки всіх без винятку вакцин. Ви бачите, що весь час відкладаються терміни поставки абсолютно всіх вакцин усіх виробників", - сказав він.

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