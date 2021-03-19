УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10371 відвідувач онлайн
Новини
2 034 24

Вакцина китайської фірми Sinovac буде в Україні до кінця березня, - Степанов

Вакцина китайської фірми Sinovac буде в Україні до кінця березня, - Степанов

Перша партія вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac (Китай), закупленої за кошти держбюджету, надійде в Україну до кінця березня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з повідомленням постачальника, я мав розмову, зокрема з китайською стороною, безпосередньо з послом Китаю в Україні, ми маємо отримати вакцину, перші дози, до кінця березня. За контрактом це 700 тис. доз", - сказав він.

Степанов зазначив, що відразу після поставки першої партії вакцини CoronaVac цим препаратом почнуть робити щеплення.

"Це питання, які стосується поставки всіх без винятку вакцин. Ви бачите, що весь час відкладаються терміни поставки абсолютно всіх вакцин усіх виробників", - сказав він.

Читайте також: На сьогодні в країні вакциновано понад 100 тис. осіб, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) Китай (4575) шоу Шустера (309) Степанов Максим (2196) Sinovac (33)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года.
Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На 15 марта это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
показати весь коментар
19.03.2021 23:31
+9
Где обещанный Pfizer для врачей, мародёр?
показати весь коментар
19.03.2021 23:35
+5
год не назвал. хитрая жопа

Вакцина китайской фирмы Sinovac будет в Украине до конца марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 5231
показати весь коментар
19.03.2021 23:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года.
Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На 15 марта это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
показати весь коментар
19.03.2021 23:31 Відповісти
(с)
показати весь коментар
19.03.2021 23:32 Відповісти
Не паникуйте! Ваш президент - чемпион по борьбе с короновирусом.
показати весь коментар
19.03.2021 23:34 Відповісти
Где обещанный Pfizer для врачей, мародёр?
показати весь коментар
19.03.2021 23:35 Відповісти
год не назвал. хитрая жопа

Вакцина китайской фирмы Sinovac будет в Украине до конца марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 5231
показати весь коментар
19.03.2021 23:35 Відповісти
Точно буде?"Нівзірая" на пройоби з Моторсічью.Хлопці,ви такі кумедні..,і вам до Алієкспреса пісяти і пісяти.
показати весь коментар
19.03.2021 23:36 Відповісти
Вакцина китайской фирмы Sinovac будет в Украине до конца марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 6824
показати весь коментар
19.03.2021 23:36 Відповісти
Це ж як треба ненавидіти власний наріт!...
показати весь коментар
19.03.2021 23:40 Відповісти
А он (нарИд) этого вполне заслуживает....
показати весь коментар
19.03.2021 23:44 Відповісти
А вы, сударь, мизантроп, оказывается...
показати весь коментар
20.03.2021 13:35 Відповісти
скорее реалист....
показати весь коментар
20.03.2021 14:14 Відповісти
С быдлом понятно, а вот, интересно, для своих, они завезут AstraZeneca или Pfizer?
показати весь коментар
19.03.2021 23:42 Відповісти
Кайзер.
показати весь коментар
19.03.2021 23:46 Відповісти
Вакцина китайской фирмы Sinovac будет в Украине до конца марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 4726
показати весь коментар
19.03.2021 23:49 Відповісти
Китайской вакцины для Украины не будет вообще.Любой.Мстят за Мотор Сичь и санкции.
показати весь коментар
20.03.2021 00:07 Відповісти
Якраз китайська вакцина буде. І саме цим трілом китайці нам відомстять за Мотор Січ.
А степановим-радуцьким-шмигалям пох.й: чим більше гидоти закуплять, тим більше бидла потруять. І ротів стане менше, і відкатів більше.
показати весь коментар
20.03.2021 14:27 Відповісти
Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин.
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
СН голосов не хватало, проголосовано голосами «Батькивщины», «За майбутне» и «Довира»
показати весь коментар
20.03.2021 00:17 Відповісти
Вчора Суліма "розпинався" про винятковий патріотизм Юлєчки..
показати весь коментар
20.03.2021 09:59 Відповісти
Еще одно пальто за 600.000 грн в каталоге высмотрел
показати весь коментар
20.03.2021 02:12 Відповісти
странно, при чём тут ублюдочный посол камуняцкого китая ?
эта падаль в куртейке за пол ляма - Степанов у богатырёвой китайские помои покупает,
кроме того , где ещё колят эту гадость ?
показати весь коментар
20.03.2021 08:16 Відповісти
в Европе точно нигде , проскакивало в прессе, что в некоторые страны Африки передавали бесплатно
показати весь коментар
20.03.2021 09:51 Відповісти
мразь охметовская
показати весь коментар
20.03.2021 08:16 Відповісти
Коли її привезуть ,то закачати Степанову і Богатирьовій вакцину в зад!
показати весь коментар
20.03.2021 10:39 Відповісти
До каких пор этот ворюга и брехло Степанов будет вместе с зеленским обманывать украинский народ!1В камеру их обоих!!
показати весь коментар
20.03.2021 13:02 Відповісти
 
 