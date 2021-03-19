Британский штамм COVID-19 находят по всей Украине, - Степанов

Мутировавший штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, уже обнаружили в разных регионах Украины.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные от нашего Института эпидемиологии. Он (британский штамм. - Ред.) обнаружен в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, то есть мы говорим, что британский штамм есть по всей стране", - сказал министр.

Степанов подчеркнул, что эта мутация коронавируса втрое заразнее, чем та, которую фиксировали в Украине в начале эпидемии.

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"Поэтому нас ждет напряженная ситуация по заболеваемости COVID", - предупредил министр здравоохранения.

Степанов отметил, что после появления этого штамма в Ивано-Франковской области "зафиксировали положительную динамику": "То есть у нас уменьшается количество госпитализаций. Это говорит о том, что карантинные меры работают".