Британский штамм COVID-19 находят по всей Украине, - Степанов
Мутировавший штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, уже обнаружили в разных регионах Украины.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные от нашего Института эпидемиологии. Он (британский штамм. - Ред.) обнаружен в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, то есть мы говорим, что британский штамм есть по всей стране", - сказал министр.
Степанов подчеркнул, что эта мутация коронавируса втрое заразнее, чем та, которую фиксировали в Украине в начале эпидемии.
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"Поэтому нас ждет напряженная ситуация по заболеваемости COVID", - предупредил министр здравоохранения.
Степанов отметил, что после появления этого штамма в Ивано-Франковской области "зафиксировали положительную динамику": "То есть у нас уменьшается количество госпитализаций. Это говорит о том, что карантинные меры работают".
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после появления этого штамма в Ивано-Франковской области "зафиксировали положительную динамику"Источник: https://censor.net/ru/n3254550
Л-логика. Это Степанову незнакомое слово.
Габонский штамм ещё не нашёл ?
Как, ***** ты очкато-плешивая, курточка за 620 000 гр.? Тёплая?
как определил что за вирус, какой в жопу институт ?
мразь зегнидная, ПНХ
Вы не понимаете механизм его доставки. Вы это в принципе не можете понять, потому что вы его воспринимаете просто как инфекцию.
Никто из персонала даже не поймет, что работает система, только продвинутые и ..сами маленькие зеленые будут знать что здание под ультразвуком.
Но вы понимаете, снаружи все по прежнему будет незащищено.
А мы - дебилы!