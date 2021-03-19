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Новости Коронавирус и карантин
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Британский штамм COVID-19 находят по всей Украине, - Степанов

Британский штамм COVID-19 находят по всей Украине, - Степанов

Мутировавший штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, уже обнаружили в разных регионах Украины.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные от нашего Института эпидемиологии. Он (британский штамм. - Ред.) обнаружен в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, то есть мы говорим, что британский штамм есть по всей стране", - сказал министр.

Степанов подчеркнул, что эта мутация коронавируса втрое заразнее, чем та, которую фиксировали в Украине в начале эпидемии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вместо производителей вакцин ответственность за последствия вакцинации возьмет на себя Кабмин, - Степанов

"Поэтому нас ждет напряженная ситуация по заболеваемости COVID", - предупредил министр здравоохранения.

Степанов отметил, что после появления этого штамма в Ивано-Франковской области "зафиксировали положительную динамику": "То есть у нас уменьшается количество госпитализаций. Это говорит о том, что карантинные меры работают".

Автор: 

карантин (16729) шоу Шустера (315) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
***** !!! А что вы сделали зеленые дятлы чтобы этого не было !? Чем вы мляди были заняты все это время !? Ведь даже тупому как вы Зебуину понятно что вакцина это не панацея - тут нужен КОМПЛЕКС мер, КОМПЛЕКС !!!! , на который вам Господь Бог дал фору ОДИН ГОД времени !!! Вы ******** этот год, провалили ВСЕ программы по Ковид-борьбе и сейчас не знаете что делать дальше !!! А я знаю что - Уходите НАХ !!! ..лучше прямо в СИЗО или в морг !!!
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20.03.2021 00:22
+8
Степанов, від хвороб людям допомагають лікарі. А ти хто? Віддай, краще, пенсіонерам крадену куртку.
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20.03.2021 00:25
+5
За что?! За то что в Британии куча генетических лабораторий, британцы больше всех делают тестов на мутации вируса, и именно британцы обнаружили эту мутацию. Это совершенно не означает что мутация произошла на территории Великобритании.
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20.03.2021 00:06
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Патамушта шастають по різним британіям і везуть сюди без карантину. Привіт чемпіону.
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19.03.2021 23:54 Ответить
а ще кілька тижнів назад цей довбень казав, що в Україні нема ніякіх британських штаммів!
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20.03.2021 00:22 Ответить
За что?! За то что в Британии куча генетических лабораторий, британцы больше всех делают тестов на мутации вируса, и именно британцы обнаружили эту мутацию. Это совершенно не означает что мутация произошла на территории Великобритании.
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20.03.2021 00:06 Ответить
Да! но так как во времена "ноя" - шоб к чертям смыло все живое, и такого как вы, за то что если этот ваш комент и сраказм - то ну оооочень толстый, шо ниже вам и написал Сергей.
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20.03.2021 07:25 Ответить
Степанов подчеркнул, что эта мутация коронавируса втрое заразнееИсточник: https://censor.net/ru/n3254550
после появления этого штамма в Ивано-Франковской области "зафиксировали положительную динамику"Источник: https://censor.net/ru/n3254550
Л-логика. Это Степанову незнакомое слово.
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20.03.2021 00:09 Ответить
втрое заразнее, чем та, которую фиксировали в Украине в начале эпидемии - подтверждение ООНовских слухов о том, что в Украине зараженных - не 15 000 в сутки, а 50 000 человек.
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20.03.2021 00:13 Ответить
Капец . )) А шо там на расии , - как там дела ?
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20.03.2021 00:20 Ответить
надо полагать , шо на каазлабаде ситуевина - похлеще.
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20.03.2021 00:27 Ответить
Ta понятно всё; тебе уже отступать некуда, и бежать некуда.
Габонский штамм ещё не нашёл ?
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20.03.2021 00:14 Ответить
***** !!! А что вы сделали зеленые дятлы чтобы этого не было !? Чем вы мляди были заняты все это время !? Ведь даже тупому как вы Зебуину понятно что вакцина это не панацея - тут нужен КОМПЛЕКС мер, КОМПЛЕКС !!!! , на который вам Господь Бог дал фору ОДИН ГОД времени !!! Вы ******** этот год, провалили ВСЕ программы по Ковид-борьбе и сейчас не знаете что делать дальше !!! А я знаю что - Уходите НАХ !!! ..лучше прямо в СИЗО или в морг !!!
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20.03.2021 00:22 Ответить
Морг для них это очень просто. СИЗО - СУД - 15 ЛЕТ - КЛЕТКА НА ТЕЛЕГЕ, в клетке парашное ведро с обоссаным тюфяком, и возить по всем городам и сёлам на показ людям все 15 лет.
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20.03.2021 07:12 Ответить
Ну чего ты пенишся, если в первую очередь виноват - народ, сам лично знаю семьи, где болееют ковидом и ходят на работу заражая всех окружающих, и это учителя, няни,медперсонал, или в этом пофигизме виноваты в правительстве????
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20.03.2021 08:04 Ответить
Зеленные делают что велено разгоняют пропагаду и новый порядок, намордники уже одели лохдауны на шею повесили.Что дальше?
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20.03.2021 08:33 Ответить
Степанов, від хвороб людям допомагають лікарі. А ти хто? Віддай, краще, пенсіонерам крадену куртку.
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20.03.2021 00:25 Ответить
Он типограф. Что он делает на этой должности знает только клоун.. Вот такой абсурд...
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20.03.2021 01:07 Ответить
он кореш членограя - клована Зеленского, ему положена хорошая одежда
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20.03.2021 08:30 Ответить
Какая подлюка прислала Степанова на нашу голову?..
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20.03.2021 15:53 Ответить
Прилетел прямо из Британии прямым рейсом,а в самолете успел мутироваться разов 5...
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20.03.2021 01:21 Ответить
За что лично тебе, гнида воровитая огромное спасибо.
Как, ***** ты очкато-плешивая, курточка за 620 000 гр.? Тёплая?
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20.03.2021 07:09 Ответить
до 60 годов не знали про короновирус ничего но жили как то не тужили. А тут пвыявили ковид 19 и понеслось как на базаре ,Держи вора' Кто украл шапку? И кому это выгодно обзывать короновирусом все подряд орви, Степаша бреше как и вся ковидмафия
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20.03.2021 08:27 Ответить
степанов - ублюдок-в-куртейке,
как определил что за вирус, какой в жопу институт ?
мразь зегнидная, ПНХ
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20.03.2021 08:28 Ответить
Британський штам COVID-19 знаходять по всій Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 5776
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20.03.2021 08:36 Ответить
Британія якраз в долі з тими злочинними міжнародними фармкорпораціями, зокрема це NIH, CEPI, і ще з десяток мілких, які створювали для колгоспу Клауса Шваба цю бактеріологічну зброю, а саме сальне рило в пуху їх Імперського коледжу Лондона, де працюють виродки Фергісон і Андерсон, які на замовлення корпорацій створювали статистичні моделі поширення коронавірусу. А Українська тупорила влада навіть не зупиняла авіасполучення з Британією коли все своє населення посадила загнала в квартири на ланцюг як в будки як собак.
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20.03.2021 08:44 Ответить
Только не говорите, что тучи британских летучих мышей летают перелетом по Украине. Все тотально в масках по всему миру. Тотально. А штаммы прыгают ....ле-г-ко! и просто по континентам. Прув ит?
Вы не понимаете механизм его доставки. Вы это в принципе не можете понять, потому что вы его воспринимаете просто как инфекцию.
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20.03.2021 09:46 Ответить
Ну я бы не так построил бы защиту населения. Первое это защита самой медицины, врачей от массовых заражений. Это защита реанимационных от..непонятных возгораний. Я бы принудительно оснастил все больницы системами подачи ультразвука через стояки отопления. Если есть пластик или металло пластик ничего страшного. Вода! именно сама вода просто превосходно передает ультзвук по всему зданию. Это защита здания.
Никто из персонала даже не поймет, что работает система, только продвинутые и ..сами маленькие зеленые будут знать что здание под ультразвуком.
Но вы понимаете, снаружи все по прежнему будет незащищено.
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20.03.2021 09:59 Ответить
Десять днів назад цей ідіот заявляв,що в Україні немає олбаднання щоб зробити аналіз англійського штампу, а сьогодні воно заявляє,що англійськи штамп по всій Україні!!!
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20.03.2021 10:52 Ответить
Пи*****с! А когда говорили, что не нужно ограничивать сообщение с Великобританией, так как там наших заробитчан мало... И ответят эти, блин, не знаю как назвать аферистов, за умерших за это время людей... Хотя бы за одного - убитого при их попустительстве и даже содействии...
А мы - дебилы!
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20.03.2021 11:35 Ответить
Распыляют цуки - возможно это химиотрассы
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20.03.2021 13:20 Ответить
В заброшенных украинских селах британский вирус, абсурд.
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20.03.2021 15:48 Ответить
 
 