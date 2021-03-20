Британський штам COVID-19 знаходять по всій Україні, - Степанов
Мутований штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії, вже виявили в різних регіонах України.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", , інформує Цензор.НЕТ.
"Крім реєстрації в Івано-Франківській області, сьогодні прийшли дані від нашого Інституту епідеміології. Його (британський штам. - Ред.) виявлено в Києві, Дніпрі, Львові та Харкові, тобто ми говоримо, що британський штам є по всій країні", - сказав міністр.
Степанов підкреслив, що ця мутація коронавірусу втричі заразніша, ніж та, яку фіксували в Україні на початку епідемії.
"Тому на нас чекає напружена ситуація щодо захворюваності на COVID", - попередив міністр охорони здоров'я.
Степанов зазначив, що після появи цього штаму в Івано-Франківській області "зафіксували позитивну динаміку": "Тобто у нас зменшується кількість госпіталізацій. Це говорить про те, що карантинні заходи працюють".
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после появления этого штамма в Ивано-Франковской области "зафиксировали положительную динамику"Источник: https://censor.net/ru/n3254550
Л-логика. Это Степанову незнакомое слово.
Габонский штамм ещё не нашёл ?
Как, ***** ты очкато-плешивая, курточка за 620 000 гр.? Тёплая?
как определил что за вирус, какой в жопу институт ?
мразь зегнидная, ПНХ
Вы не понимаете механизм его доставки. Вы это в принципе не можете понять, потому что вы его воспринимаете просто как инфекцию.
Никто из персонала даже не поймет, что работает система, только продвинутые и ..сами маленькие зеленые будут знать что здание под ультразвуком.
Но вы понимаете, снаружи все по прежнему будет незащищено.
А мы - дебилы!