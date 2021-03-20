Британський штам COVID-19 знаходять по всій Україні, - Степанов

Мутований штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії, вже виявили в різних регіонах України.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", , інформує Цензор.НЕТ.

"Крім реєстрації в Івано-Франківській області, сьогодні прийшли дані від нашого Інституту епідеміології. Його (британський штам. - Ред.) виявлено в Києві, Дніпрі, Львові та Харкові, тобто ми говоримо, що британський штам є по всій країні", - сказав міністр.

Степанов підкреслив, що ця мутація коронавірусу втричі заразніша, ніж та, яку фіксували в Україні на початку епідемії.

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"Тому на нас чекає напружена ситуація щодо захворюваності на COVID", - попередив міністр охорони здоров'я.

Степанов зазначив, що після появи цього штаму в Івано-Франківській області "зафіксували позитивну динаміку": "Тобто у нас зменшується кількість госпіталізацій. Це говорить про те, що карантинні заходи працюють".