В Полтаве усиливают карантинные ограничения

Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ужесточить карантин в Полтаве. Новые ограничения вступят в силу в полночь 20 марта и будут действовать до 3 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила областная Госпотребслужба.

С субботы на территории Полтавской территориальной общины будет запрещено:

посещение учебных заведений, кроме студентов 6 курса и интернов, воспитанников детсадов, учащихся начальных классов, специальных школ, учебно-реабилитационных центров;

прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий, и проведение массовых религиозных собраний;

работу торгово-развлекательных центров в части деятельности развлекательных заведений;

работу развлекательных учреждений (дискотеки, ночные клубы и т.д.).

"Такие вынужденные ограничительные меры внедряют в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации на территории Полтавской территориальной общины и с целью принятия необходимых дополнительных мер для предотвращения угрозы", - пояснили в службе.

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