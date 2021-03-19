В Полтаве усиливают карантинные ограничения
Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ужесточить карантин в Полтаве. Новые ограничения вступят в силу в полночь 20 марта и будут действовать до 3 апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила областная Госпотребслужба.
С субботы на территории Полтавской территориальной общины будет запрещено:
посещение учебных заведений, кроме студентов 6 курса и интернов, воспитанников детсадов, учащихся начальных классов, специальных школ, учебно-реабилитационных центров;
прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий, и проведение массовых религиозных собраний;
работу торгово-развлекательных центров в части деятельности развлекательных заведений;
работу развлекательных учреждений (дискотеки, ночные клубы и т.д.).
"Такие вынужденные ограничительные меры внедряют в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации на территории Полтавской территориальной общины и с целью принятия необходимых дополнительных мер для предотвращения угрозы", - пояснили в службе.
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Видання Depo.Полтава раніше спробувало отримати офіційний коментар щодо цієї інформації, але у Полтавській міськраді скандал не коментують.
Прес-служба категорично відмовлялася від будь-якого підтвердження чи спростування інформації з приводу "російського" лого. Натомість там пообіцяли зібрати прес-конференцію та відкрити всі карти журналістам.
Пізніше уже з'явилася інформація про те, що жодної копійки не було витрачено з бюджету і "не могло бути витрачено в принципі, адже ніхто із виконкому не був у курсі того, що відбувається". Про це повідомила заступник мера Світлана Тарашевська, яку цитує http://poltava.to/news/37002/ Poltava.to .
Рішення про розміщення логотипу прийняв начальник відділу туризму та культурної спадщини управління культури Полтавського міськвиконкому Віталій Павлов. Заступник мера тепер допускає, що відповідальність винного може закінчитися його звільненням за власним бажанням.
Сам Павлов каже, що студія розробила логотип безкоштовно.
Нагадаємо, Артемій Лєбєдєв підтримує анексію Криму і, зокрема, розробив логотип для окупованого півострова.
https://life.pravda.com.ua/person/2014/05/21/169214/ У травні 2015 року він звільнив директора київського офісу Петрова через те, що той підтримав вшанування героїв Небесної сотні .
Зокрема, за його словами, в блозі одного із співробітників київського офісу (мається на увазі пост Петрова - ред.), який називає "Росію Рашкою", він прочитав https://life.pravda.com.ua/person/2014/05/21/169214/ текст, який здався йому фашизмом .