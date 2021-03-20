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Новини Коронавірус і карантин
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У Полтаві посилюють карантинні обмеження

У Полтаві посилюють карантинні обмеження

Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантин у Полтаві. Нові обмеження наберуть сили опівночі 20 березня і діятимуть до 3 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила обласна Держспоживслужба.

З суботи на території Полтавської територіальної громади буде заборонено:

відвідування навчальних закладів, крім студентів 6 курсу й інтернів, вихованців дитсадків, учнів початкових класів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів;

прийом відвідувачів в установах культури і проведення культурних масових заходів, і проведення масових релігійних зібрань;

роботу торгово-розважальних центрів у частині діяльності розважальних закладів;

роботу установ дозвілля (дискотеки, нічні клуби тощо).

"Такі вимушені обмежувальні заходи впроваджують у зв'язку з різким погіршенням епідемічної ситуації на території Полтавської територіальної громади та з метою вжиття необхідних додаткових заходів для запобігання загрози", - пояснили в службі.

Дивіться також: "Право на працю!": підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (18172) Полтава (555) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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И в Полтаве боятся восстания ?
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20.03.2021 00:15 Відповісти
Проще жить условно говоря в параллельном мире и не вмешиваться в подобные события , как говорится ,.кто то ходит в церковь, а кто то атеист и ничего даже водку пьют вместе и гуляют
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20.03.2021 01:23 Відповісти
Чем меньше людей у меня на работе, тем легче мне работать. У чиновников думаю так же.
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20.03.2021 06:46 Відповісти
а що,у Полтаві затвердили кацапський герб дизайн-жлоба і фашиста кацапа Артемія Лєбєдєва?

Видання Depo.Полтава раніше спробувало отримати офіційний коментар щодо цієї інформації, але у Полтавській міськраді скандал не коментують.
Прес-служба категорично відмовлялася від будь-якого підтвердження чи спростування інформації з приводу "російського" лого. Натомість там пообіцяли зібрати прес-конференцію та відкрити всі карти журналістам.
Пізніше уже з'явилася інформація про те, що жодної копійки не було витрачено з бюджету і "не могло бути витрачено в принципі, адже ніхто із виконкому не був у курсі того, що відбувається". Про це повідомила заступник мера Світлана Тарашевська, яку цитує http://poltava.to/news/37002/ Poltava.to .
Рішення про розміщення логотипу прийняв начальник відділу туризму та культурної спадщини управління культури Полтавського міськвиконкому Віталій Павлов. Заступник мера тепер допускає, що відповідальність винного може закінчитися його звільненням за власним бажанням.У Полтаві посилюють карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 5152
Сам Павлов каже, що студія розробила логотип безкоштовно.
Нагадаємо, Артемій Лєбєдєв підтримує анексію Криму і, зокрема, розробив логотип для окупованого півострова.
https://life.pravda.com.ua/person/2014/05/21/169214/ У травні 2015 року він звільнив директора київського офісу Петрова через те, що той підтримав вшанування героїв Небесної сотні .
Зокрема, за його словами, в блозі одного із співробітників київського офісу (мається на увазі пост Петрова - ред.), який називає "Росію Рашкою", він прочитав https://life.pravda.com.ua/person/2014/05/21/169214/ текст, який здався йому фашизмом .
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20.03.2021 09:20 Відповісти
пішов за посиланням, подивився на логотип - несмак і дурня повна. Особливо "сподобався" лук націлений вниз - певно на жителів, що стоять під уявною аркою. Лук, попри певну кількість половецької крові в жителях полтавщини, не презентує Полтаву ніяким чином.
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20.03.2021 12:08 Відповісти
 
 