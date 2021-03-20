У Полтаві посилюють карантинні обмеження

Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантин у Полтаві. Нові обмеження наберуть сили опівночі 20 березня і діятимуть до 3 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила обласна Держспоживслужба.

З суботи на території Полтавської територіальної громади буде заборонено:

відвідування навчальних закладів, крім студентів 6 курсу й інтернів, вихованців дитсадків, учнів початкових класів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів;

прийом відвідувачів в установах культури і проведення культурних масових заходів, і проведення масових релігійних зібрань;

роботу торгово-розважальних центрів у частині діяльності розважальних закладів;

роботу установ дозвілля (дискотеки, нічні клуби тощо).

"Такі вимушені обмежувальні заходи впроваджують у зв'язку з різким погіршенням епідемічної ситуації на території Полтавської територіальної громади та з метою вжиття необхідних додаткових заходів для запобігання загрози", - пояснили в службі.

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