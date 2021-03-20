У Полтаві посилюють карантинні обмеження
Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантин у Полтаві. Нові обмеження наберуть сили опівночі 20 березня і діятимуть до 3 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила обласна Держспоживслужба.
З суботи на території Полтавської територіальної громади буде заборонено:
відвідування навчальних закладів, крім студентів 6 курсу й інтернів, вихованців дитсадків, учнів початкових класів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів;
прийом відвідувачів в установах культури і проведення культурних масових заходів, і проведення масових релігійних зібрань;
роботу торгово-розважальних центрів у частині діяльності розважальних закладів;
роботу установ дозвілля (дискотеки, нічні клуби тощо).
"Такі вимушені обмежувальні заходи впроваджують у зв'язку з різким погіршенням епідемічної ситуації на території Полтавської територіальної громади та з метою вжиття необхідних додаткових заходів для запобігання загрози", - пояснили в службі.
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Видання Depo.Полтава раніше спробувало отримати офіційний коментар щодо цієї інформації, але у Полтавській міськраді скандал не коментують.
Прес-служба категорично відмовлялася від будь-якого підтвердження чи спростування інформації з приводу "російського" лого. Натомість там пообіцяли зібрати прес-конференцію та відкрити всі карти журналістам.
Пізніше уже з'явилася інформація про те, що жодної копійки не було витрачено з бюджету і "не могло бути витрачено в принципі, адже ніхто із виконкому не був у курсі того, що відбувається". Про це повідомила заступник мера Світлана Тарашевська, яку цитує http://poltava.to/news/37002/ Poltava.to .
Рішення про розміщення логотипу прийняв начальник відділу туризму та культурної спадщини управління культури Полтавського міськвиконкому Віталій Павлов. Заступник мера тепер допускає, що відповідальність винного може закінчитися його звільненням за власним бажанням.
Сам Павлов каже, що студія розробила логотип безкоштовно.
Нагадаємо, Артемій Лєбєдєв підтримує анексію Криму і, зокрема, розробив логотип для окупованого півострова.
https://life.pravda.com.ua/person/2014/05/21/169214/ У травні 2015 року він звільнив директора київського офісу Петрова через те, що той підтримав вшанування героїв Небесної сотні .
Зокрема, за його словами, в блозі одного із співробітників київського офісу (мається на увазі пост Петрова - ред.), який називає "Росію Рашкою", він прочитав https://life.pravda.com.ua/person/2014/05/21/169214/ текст, який здався йому фашизмом .