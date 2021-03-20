Украина готова увеличивать экспорт зерна, - министр агрополитики Лещенко
Украина рассчитывает расширить свою долю в поставках зерновых и масличных культур на мировой рынок, поэтому не будет ограничивать экспорт сельхозпродукции.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в комментарии изданию Bloomberg сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
"Нет оснований сдерживать любой экспорт урожая ... Наоборот страна рассчитывает на расширение объема своей доли зерновых и масличных культур на мировом рынке", - цитирует издание слова министра.
По его словам, Украина играет решающую роль в мировой цепи поставки сельхозпродукции и не собирается последовать примеру РФ, выдавшей квоты на экспорт зерна, чтобы защитить внутренние поставки и обуздать инфляцию.
"Последнее, что нам следует делать, это играть в игры с протекционизмом, поскольку мы имеем потенциал стать рынком продуктов питания для всего мира", - отметил Лещенко.
При этом, отметил он, министерство будет контролировать цены на продукты питания, чтобы помочь поддерживать стабильность рынка.
Министр также напомнил, что Украина является четвертым в мире экспортером кукурузы, крупнейшим поставщиком подсолнечного масла и ключевым поставщиком пшеницы. Он добавил, что цены на эту продукцию выросли, поскольку стабильный спрос в Китае способствует усилению мировых поставок.
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по указке москвы питерские 25-тысячники забирали хлеб и съестное у украинских селян в 32-33 годах...московский кирилл гундяев хвастался, что его отец, тоже гундяев, тогда еще конструктор путиловского завода, передал мешок муки, отобранный у украинцев...украинцы с голода умерли, а кирилл, как и ты, "обуздывает инфляцию"
неудачный пример
- поп-корн вместо кукурузы, халву и казинаки вместо подсолнечника, подсолнечное масло, как источник витамина Е,
макаронные изделия вместо пшеницы твёрдых сортов и арнаутки с булгуром вместо мягких сортов...и еще мюсли разных сочетаний...
спирт и масло рапса не дешевле цены автомобильного топлива
P.S. Народ, якщо десь побачите старшу людину, яка потребує будь-якої допомоги, зупиніть, виділіть хвилину свого часу. Потім, в очах цієї людини ви побачите подив, радість і щиру вдячність. Повірте, воно того варте.
малі фермери не роблять погоди на зерновому ринку...
гроші бабцям перепадають з бюджету, як і багатьом іншим...а він не лише з зерна
треба, щоб більше було в бюджеті...
так що вибирай: ти за фермера, що притримує зерно і не сплачує до бюджету чи бабцю, яка по цій фермеровій причині не доотримує з того ж бюджету...
і ще: зараз бабці, це - народжені уже після другої світової їм по 75...у воєнні роки не дуже народжувались, а довоєнні вже померли чи лежачі
Люди, те кто держат мелкое хоз-во (кур, гусей, уток и тд) уже вырезают или сокращают поголовье - то же самое сделал и я..
Скоро уважаемые форумчане, те кто не понимает что происходит - вы будете чистую химию жрать с АТБ без альтернативы..
Корма дорожают каждый год, и каждый год все вырезают свое хозяйство.
Но дураки продолжают рождаться! Парадокс!
Обсуждайте новость, а не лиц ее комментирующих. Так вы не покажетесь дураком
Видел бы ты со стороны свою убогость.
Про продовольственную безопасность мы не слышали, да?
Утирки!!!
Ученые обнаружили «марсианские» изменения на поверхности Земли, а согласитесь быстро, да? Аналогичные процессы привели к обезвоживанию Красной планеты.
https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415483/ https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415483/ https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415483/ https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415483/ https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415483/ https://pluso.ru/
Ученые из Гарвардского университета исследовали состав вулканических минералов, чтобы уточнить объем связанной воды, содержащейся в мантии Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале AGU, пишет https://vokrugsveta.ua/science/drevnyaya-zemlya-byla-pokryta-okeanom-pochti-polnostyu-novoe-issledovanie-19-03-2021 «Вокруг света. Украина» .
Мантия находится между перегретым ядром Земли и земной корой, имеет толщину более 2900 км и составляет 84% от общего земного объема.!!!??? Из предыдущих исследований было известно, что температура мантии молодой Земли в четыре раза превышала нынешнюю из-за распада радиоактивных элементов, содержавшихся в ней в значительно большем количестве, по сравнению с нынешним.
Знание водной эволюции Земли позволяет ответить на ряд вопросов о других аспектах ее .
Наконец, это позволяет прогнозировать и будущее Земли, поскольку мантия продолжает остывать, увеличивая свою поглощающую способность, а значит, уровень мирового океана теоретически может понижаться. Только вот происходит это гораздо медленнее, чем его повышение из-за таяния льдов.
Аналогичный механизм - связывание воды в гидратированных минералах - судя по всему, привел и к обезвоживанию Марса.
Опубліковане - лише наукові припущення (скоріше навколлонаукові). Для оправдання подальшого дійсно необхідного фінансування науки про Землю.
а шо ж такое дорожает хлебушек-булочки, мука на местах?
откуда летом импортировать будем чтоб покрыть дефицит? из рашки?
подонок
Вот вам и экспорт зерновых из Украины и поддержка сельского хозяйства анонсированая кабмином.