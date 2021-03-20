Украина готова увеличивать экспорт зерна, - министр агрополитики Лещенко

Украина рассчитывает расширить свою долю в поставках зерновых и масличных культур на мировой рынок, поэтому не будет ограничивать экспорт сельхозпродукции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в комментарии изданию Bloomberg сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"Нет оснований сдерживать любой экспорт урожая ... Наоборот страна рассчитывает на расширение объема своей доли зерновых и масличных культур на мировом рынке", - цитирует издание слова министра.

По его словам, Украина играет решающую роль в мировой цепи поставки сельхозпродукции и не собирается последовать примеру РФ, выдавшей квоты на экспорт зерна, чтобы защитить внутренние поставки и обуздать инфляцию.

"Последнее, что нам следует делать, это играть в игры с протекционизмом, поскольку мы имеем потенциал стать рынком продуктов питания для всего мира", - отметил Лещенко.

При этом, отметил он, министерство будет контролировать цены на продукты питания, чтобы помочь поддерживать стабильность рынка.

Министр также напомнил, что Украина является четвертым в мире экспортером кукурузы, крупнейшим поставщиком подсолнечного масла и ключевым поставщиком пшеницы. Он добавил, что цены на эту продукцию выросли, поскольку стабильный спрос в Китае способствует усилению мировых поставок.

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