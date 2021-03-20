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Украина готова увеличивать экспорт зерна, - министр агрополитики Лещенко

Украина готова увеличивать экспорт зерна, - министр агрополитики Лещенко

Украина рассчитывает расширить свою долю в поставках зерновых и масличных культур на мировой рынок, поэтому не будет ограничивать экспорт сельхозпродукции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ, об этом в комментарии изданию Bloomberg сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"Нет оснований сдерживать любой экспорт урожая ... Наоборот страна рассчитывает на расширение объема своей доли зерновых и масличных культур на мировом рынке", - цитирует издание слова министра.

По его словам, Украина играет решающую роль в мировой цепи поставки сельхозпродукции и не собирается последовать примеру РФ, выдавшей квоты на экспорт зерна, чтобы защитить внутренние поставки и обуздать инфляцию.

"Последнее, что нам следует делать, это играть в игры с протекционизмом, поскольку мы имеем потенциал стать рынком продуктов питания для всего мира", - отметил Лещенко.

При этом, отметил он, министерство будет контролировать цены на продукты питания, чтобы помочь поддерживать стабильность рынка.

Министр также напомнил, что Украина является четвертым в мире экспортером кукурузы, крупнейшим поставщиком подсолнечного масла и ключевым поставщиком пшеницы. Он добавил, что цены на эту продукцию выросли, поскольку стабильный спрос в Китае способствует усилению мировых поставок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина по итогам маркетингового года стала вторым в мире после США экспортером зерна в мире, - Минэкономразвития

Автор: 

зерновые (99) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+25
Весь мир ожидает продовольственный кризис и притормаживают экспорт сельхоз продукции, а эти Зеупыри будут увеличивать экспорт в турборежиме?! Видимо им деньги нужны будут для побега.
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20.03.2021 01:39
+21
ведро пшеницы месяцев 8 назад стоило 50-55 гривен, сейчас 90 и выше..
Люди, те кто держат мелкое хоз-во (кур, гусей, уток и тд) уже вырезают или сокращают поголовье - то же самое сделал и я..
Скоро уважаемые форумчане, те кто не понимает что происходит - вы будете чистую химию жрать с АТБ без альтернативы..
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20.03.2021 06:24
+16
Придурки, а ви коли збираєтеся відновлювать стратегічний запас зерна, який рік тому продали?...
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20.03.2021 04:45
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Правила форума Совет форумчан
с россией, ты, неудачный пример привел...россия - агрессор и лишила украину сельхозземель на донбассе..уничтожила производство украинского риса в крыму
по указке москвы питерские 25-тысячники забирали хлеб и съестное у украинских селян в 32-33 годах...московский кирилл гундяев хвастался, что его отец, тоже гундяев, тогда еще конструктор путиловского завода, передал мешок муки, отобранный у украинцев...украинцы с голода умерли, а кирилл, как и ты, "обуздывает инфляцию"
неудачный пример
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20.03.2021 02:18 Ответить
Весь мир ожидает продовольственный кризис и притормаживают экспорт сельхоз продукции, а эти Зеупыри будут увеличивать экспорт в турборежиме?! Видимо им деньги нужны будут для побега.
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20.03.2021 01:39 Ответить
Да, высокий крожай в Украине - беда для простых украинцев.
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20.03.2021 02:49 Ответить
К тебе шиш залезешь, никто не пустит, местные кооперативы ещё и отметелить своё правительство .... Даже испанцы не могут залезть со своими овощами и фруктами к вам на юг.... Ну а арабам - пожалуйста........ Другой вопрос что они собирают за копейки и вывозят фуражом 3 класса , отбивают ПДВ и продают через свои ЕU дочки .... Покупают "Ace" "Garson " хехех что местные не понимают откуда все это ....
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20.03.2021 02:25 Ответить
Скажіть, ви дійсно вважаєте, що українських врожаїв паляниці хапає тільки для внутрішнього виробництва пшеничного страждання, і якщо продавати зерно, то не буде на що намастити вершкову олію?
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20.03.2021 02:56 Ответить
Та паляниці - то таке... Головно, щоб Насіння Семенченка ніде не ділось.
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20.03.2021 03:19 Ответить
при этом поставлять на мировой рынок
- поп-корн вместо кукурузы, халву и казинаки вместо подсолнечника, подсолнечное масло, как источник витамина Е,
макаронные изделия вместо пшеницы твёрдых сортов и арнаутки с булгуром вместо мягких сортов...и еще мюсли разных сочетаний...
спирт и масло рапса не дешевле цены автомобильного топлива
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20.03.2021 02:31 Ответить
А навіщо це все, якщо можна в малих фермерів скупити за безцінь зерно, бо в них елеваторів нема, потім продати в рази дорожче в умовну Лівію, і вивести кошти в офшор. Схема працює ще з часів Кучми. А якась бабця рахує кожну гривню, щоб їй вистачило на хлібину і кусок м'яса ( хоч раз в тиждень ). Де державне регулювання цін?
P.S. Народ, якщо десь побачите старшу людину, яка потребує будь-якої допомоги, зупиніть, виділіть хвилину свого часу. Потім, в очах цієї людини ви побачите подив, радість і щиру вдячність. Повірте, воно того варте.
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20.03.2021 04:26 Ответить
І вона радісно вдруге проголосує за зе!
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20.03.2021 09:05 Ответить
почав за врожаї, а завершив щемом в грудях...
малі фермери не роблять погоди на зерновому ринку...
гроші бабцям перепадають з бюджету, як і багатьом іншим...а він не лише з зерна
треба, щоб більше було в бюджеті...
так що вибирай: ти за фермера, що притримує зерно і не сплачує до бюджету чи бабцю, яка по цій фермеровій причині не доотримує з того ж бюджету...
і ще: зараз бабці, це - народжені уже після другої світової їм по 75...у воєнні роки не дуже народжувались, а довоєнні вже померли чи лежачі
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20.03.2021 10:29 Ответить
Да не оскудеет рука дающего.
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20.03.2021 02:41 Ответить
Придурки, а ви коли збираєтеся відновлювать стратегічний запас зерна, який рік тому продали?...
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20.03.2021 04:45 Ответить
"миші з'їли"
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20.03.2021 08:47 Ответить
В України державною залишилась лише ДПЗКУ. І то там нині безчинствує юлькин власенко (брат того самого власенка). А такі ворюги як бахматюк і так все вивозять за кордон, а кошти виводять в офшори.
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20.03.2021 05:49 Ответить
ведро пшеницы месяцев 8 назад стоило 50-55 гривен, сейчас 90 и выше..
Люди, те кто держат мелкое хоз-во (кур, гусей, уток и тд) уже вырезают или сокращают поголовье - то же самое сделал и я..
Скоро уважаемые форумчане, те кто не понимает что происходит - вы будете чистую химию жрать с АТБ без альтернативы..
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20.03.2021 06:24 Ответить
и не просто жрать химию - а за очень дорого..
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20.03.2021 06:32 Ответить
А не было периодов, когда зерно стоило 8 гривен за ведро? Когда после этого оно дорожало, то вы тоже вырезали себе хозяйство?
Корма дорожают каждый год, и каждый год все вырезают свое хозяйство.
Но дураки продолжают рождаться! Парадокс!
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20.03.2021 08:24 Ответить
Дуракі размножаюцца дєлєнієм! Твій "пост" яскраво свідчить про це.
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20.03.2021 09:02 Ответить
И с кем ты поделился?
Обсуждайте новость, а не лиц ее комментирующих. Так вы не покажетесь дураком
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20.03.2021 09:05 Ответить
Добре, ти не дурак. Ти дебіл. Евалюцианіруєшь.
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20.03.2021 09:06 Ответить
Ты продолжаешь выставлять себя дураком, комментируя не новость, а комментаторов.
Видел бы ты со стороны свою убогость.
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20.03.2021 09:11 Ответить
Ого, якщо продаєш по вісім гривень відро зерна, то давай я куплю в тебе зо 200 тонн. Дурнику, Dack Cloud, все вірно написав. Хоча, може ти веган, тоді питань нема.
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20.03.2021 09:06 Ответить
Ты даже текста не понимаешь, а лезешь рассуждать. Где я писал, что продаю зерно?
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20.03.2021 09:19 Ответить
Дешевый хлеб был только у советского быдло товарища Сралина и его краснопузой банды Архипелага ГУЛАГ
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20.03.2021 06:33 Ответить
при товарище Сралине вообще жрать нечего было, потому что все зерно продали за Бугор за золото.. - так же как сейчас делают.
Про продовольственную безопасность мы не слышали, да?
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20.03.2021 06:36 Ответить
За похлебку баланды строили первые пятилетки дерьма Шариковского,а вместо хлеба ржаное дерьмо по имени комбикорм давали...вяликие бараны...
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20.03.2021 06:36 Ответить
Украина готова увеличивать экспорт зерна, - министр агрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 8475
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20.03.2021 06:38 Ответить
От зеДебіли. Ждем ще більшого здорощення зернових в Україні і всіх інших продуктів,мяса, молока,яєць та інших
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20.03.2021 06:56 Ответить
В следующем году Цены на зерно будут меньшими. Озимых посеяли больше чем в прошлом году убрали, а ещё ярой Пшеницы насеян и по всему запас влаги в Земле намного выше чем в прошлом году. По всему пшеницы будет намного больше чем в 20 году.
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20.03.2021 09:06 Ответить
Нужно другие культуры тоже развивать и увеличивать экспорт.
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20.03.2021 07:16 Ответить
Ось різні агрохолдінги скуплять землю і продаватимуть врожай туди де більше заплатять, а ви там дєржітєсь і харошего вам настроєнія.
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20.03.2021 07:43 Ответить
А всі потім будусь сосати *** в зекоманди по черзі- так я розумію?
Утирки!!!
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20.03.2021 07:44 Ответить
Чому ж по черзі?
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20.03.2021 13:33 Ответить
Житница Європи казали колись козаки Війска Запорізького
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20.03.2021 07:46 Ответить
Украина готова увеличивать экспорт зерна, - министр агрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 2985
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20.03.2021 07:47 Ответить
Запорозького.
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20.03.2021 07:51 Ответить
Славетне місто Запоріжжя
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20.03.2021 07:52 Ответить
Тоді м.Запоріжжя не було. Була Січ, а там Військо Запорозьке Низове.
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20.03.2021 08:00 Ответить
Украина готова увеличивать экспорт зерна, - министр агрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 5655 Єти чуваки ничего не продавали
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20.03.2021 07:49 Ответить
Український Художник Ілля Репінко,Бурлаки РАБссии не с Волгі
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20.03.2021 07:55 Ответить
Это не волга это великая татарская Река Итиль.)
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20.03.2021 09:08 Ответить
Тим часом хлібинка вже 20 гривень.
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20.03.2021 08:01 Ответить
Дешевше самим пекти хліб, як в 90-х. Досвід мається.
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20.03.2021 08:12 Ответить
Не тільки дешевше, але й набагато смачніше. Магазинний хліб їсти неможливо.
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20.03.2021 08:25 Ответить
А що в цьому гарного для держави та громадян? І чи не різні це "гарності"?
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20.03.2021 08:17 Ответить
.......і підвищити для населення ціни на хлібопродукти. Щось подібне проходили в 30-х роках минулого століття в період індустріапізації.
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20.03.2021 08:27 Ответить
Оно и видно по ценам в магазинах...
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20.03.2021 09:10 Ответить
Нормальні країни формують для себе стратегічні продовольчі запаси, а зедебіли тільки все продають, бо Україна для них - місце заробляння бабла, а не життя.
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20.03.2021 09:12 Ответить
Так то ж нормальные!!!А после зелени- хоть потоп...
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20.03.2021 09:24 Ответить
Земельна "реформа" прости Господи, впроваджується фракцією сн спільними зусиллями з іншими. Усі наші запаси у наслідку створювати продовольчу безпеку та додаткову вартість переїдуть до країн без продажних ідіотів у владі.
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20.03.2021 11:28 Ответить
"При этом, отметил он, министерство будет контролировать цены на продукты питания, чтобы помочь поддерживать стабильность рынка".....
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20.03.2021 09:22 Ответить
Я не розуміюся (на відміну від 99 % дописувачів коментів "поважних економістів ") на економіці і тому задаю ТУПЕ питання : якого х.. Україна еспортує олію по всьому світу і є серед лідерів виробництва цього продукту й при цьому вартість олії зашкалює на внутрішньому ринку ? 52 гривні за літр- це що за херня ?
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20.03.2021 11:36 Ответить
Продавать КУДА? Ну понятно Раша, как бы мимо, Китай, вроде тоже стал мимо, ЕС и был мимо. А куда все это девать?
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20.03.2021 09:33 Ответить
Ну наконец то по чуть чуть приходит понимание прцессов. Но медляк прет серьезный. Ох и прет!

Ученые обнаружили «марсианские» изменения на поверхности Земли, а согласитесь быстро, да? Аналогичные процессы привели к обезвоживанию Красной планеты.

https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415483/ https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415483/ https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415483/ https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415483/ https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415483/ https://pluso.ru/

Ученые из Гарвардского университета исследовали состав вулканических минералов, чтобы уточнить объем связанной воды, содержащейся в мантии Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале AGU, пишет https://vokrugsveta.ua/science/drevnyaya-zemlya-byla-pokryta-okeanom-pochti-polnostyu-novoe-issledovanie-19-03-2021 «Вокруг света. Украина» .
Мантия находится между перегретым ядром Земли и земной корой, имеет толщину более 2900 км и составляет 84% от общего земного объема.!!!??? Из предыдущих исследований было известно, что температура мантии молодой Земли в четыре раза превышала нынешнюю из-за распада радиоактивных элементов, содержавшихся в ней в значительно большем количестве, по сравнению с нынешним.
Знание водной эволюции Земли позволяет ответить на ряд вопросов о других аспектах ее .
Наконец, это позволяет прогнозировать и будущее Земли, поскольку мантия продолжает остывать, увеличивая свою поглощающую способность, а значит, уровень мирового океана теоретически может понижаться. Только вот происходит это гораздо медленнее, чем его повышение из-за таяния льдов.
Аналогичный механизм - связывание воды в гидратированных минералах - судя по всему, привел и к обезвоживанию Марса.
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20.03.2021 09:36 Ответить
хочу відмітити одне: хімічний склад мантії - невідомий. Найглибша свердловина - близько 11 км. А земна кора - 60-70 км. Тож свердлити ще треба вшестеро глибше.
Опубліковане - лише наукові припущення (скоріше навколлонаукові). Для оправдання подальшого дійсно необхідного фінансування науки про Землю.
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20.03.2021 11:54 Ответить
Нічого не треба сверлити...взагалі. Хімічний склад відомий і розписаний. Ця книга манускрипт Войнича. І мантія як і ядро мають зовсім інші властивості. І те що ядро взагалі!!!!! повністью і взагалі не має ніякого відношення до заліза це факт. Там зовсім інша структура і форма управління планетою. Потрібно просто непоспіхом сторонка за сторінкою читати енциклопедію...... Войнича. До речі, вона взагалі не має ніякого відношення до Войнича. Ця книга написана не для людей.
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20.03.2021 12:39 Ответить
Украина готова увеличивать экспорт зерна/ Цель кодлана Коломойского-продажа украинской земли.Чем меньше зерна в Украине, тем оно дороже, тем беднее украинцы , тем дешевле земля. Далее дефолт, и, в идеале, голод.Подобно исполненному в 33 году Кагановичем. Коломойскому нужна украинская земля. А аборигены для него люди лишние, ненужные./ Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, Коломойский.
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20.03.2021 09:40 Ответить
Перетворення країни в аграрну колонію. Про борщ забудьте, він латифундіям не вигідний.
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20.03.2021 09:42 Ответить
Вот блин,снова хлеб подорожает.
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20.03.2021 09:44 Ответить
Ми китайцям олію. А вони нам вірус з антивірусною вакциною в придачу. Так і розбагатієм...
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20.03.2021 09:44 Ответить
Не тільки Китай, а й США, Франція, Японія, Іспанія, Португалія, Англія саме цих країн виродки з фармкорпорацій створили штучний ковид-19 для хаосу в світі. Тому менше брешіть Китай там номер 16! А фаркорпорації США номер 1.
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20.03.2021 12:42 Ответить
Интересно ,как это украина собирается увеличить экспорт зерна ,если за 2020 год писали,что из за погодных условий сбор зерновых был меньше,чем за прошлые года?
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20.03.2021 09:48 Ответить
Зате жолуді вродили, пригощайтеся замість хліба!
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20.03.2021 13:38 Ответить
классно...это жеж излишки наверное? у нас завались и закрома полные?
а шо ж такое дорожает хлебушек-булочки, мука на местах?
откуда летом импортировать будем чтоб покрыть дефицит? из рашки?
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20.03.2021 10:02 Ответить
Кабмин, срочно уберите этого дурня с должности! Срочно! Даже дети в школе знают, что чем глубже в стране переработка сырья, тем больше рабочих мест и прибавочной стоимости в стране остаётся! Мука, крупы, макаронные изделия - всё это продавать намного выгоднее! Но це дурило по ходу совсем без освиты, воно зерно экспортировать собирается...
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20.03.2021 10:27 Ответить
А ты с.ка - уже ОБЕСПЕЧИЛ ВНУТРЕННиЙ рынок потребителей !? Цены уже снизились у нас. что ты полез на экспорт..!?
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20.03.2021 10:58 Ответить
В.зРада в єдиному пориві ЗеКоманди, ЄС і Голоса створює рай для латифундистів. Сировину, з якої можна легко створювати продукції на сотні мільярдів доларів щороку, за безцінь вивозитимуть за кордон, аби на ній заробляли не ми. Через брак коштів в конаючій економіці вивозитиметься усе під чисту, Україна залишиться навіть без кормів для тваринництва, доступного хліба і м'яса.
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20.03.2021 11:19 Ответить
У меня вопрос - где вы понаходили этих придурков с купеческими замашками, готовых продать маму родную с папой в придачу. Пшеницу продадим и поднимем цены на хлеб для тех кто её вырастил и всё. кОмуняки уже так делали и закончили "Продовольственной программой и ГКЧП".
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20.03.2021 12:22 Ответить
Дурне діло не хитре. Зерно як при голодоморі везуть на експорт. Не товари з с\г виробництва, а зерно. Зерно це продукт латифундій і корумпованої влади.
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20.03.2021 12:39 Ответить
ты зеленоботный дебил ты этот урожай выращивал
подонок
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20.03.2021 13:54 Ответить
Ніяк не нажеруться феодали!
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20.03.2021 14:10 Ответить
знов хліб подорожчає...
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20.03.2021 21:51 Ответить
В Украине опять подорожает хлеб: названа цифра.https://biz.today.ua/ru/v-ukrayne-opyat-sylno-podorozhaet-hleb-nazvana-tsyfr

Вот вам и экспорт зерновых из Украины и поддержка сельского хозяйства анонсированая кабмином.
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21.03.2021 07:11 Ответить
 
 