Україна готова збільшувати експорт зерна, - міністр агрополітики Лещенко

Україна має намір розширити свою частку в постачанні зернових та олійних культур на світовий ринок, тож не буде обмежувати експорт сільгосппродукції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у коментарі виданню Bloomberg сказав міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

"Немає підстав стримувати будь-який експорт врожаю… Навпаки країна розраховує на розширення обсягу своєї частки зернових та олійних культур на світовому ринку", - цитує видання слова міністра.

За його словами, Україна грає вирішальну роль у світовому ланцюгу постачання сільгосппродукції та не збирається наслідувати приклад РФ, яка встановила квоти на експорт зерна, аби захистити внутрішні поставки та приборкати інфляцію.

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"Останнє, що нам слід робити, це грати в ігри з протекціонізмом, оскільки ми маємо потенціал стати ринком продуктів харчування для всього світу", - наголосив Лещенко.

При цьому, зауважив він, міністерство буде контролювати ціни на харчові продукти, щоб допомогти підтримувати стабільність ринку.

Міністр також нагадав, що Україна є четвертим у світі експортером кукурудзи, найбільшим постачальником соняшникової олії та ключовим постачальником пшениці. Він додав, що ціни на цю продукцію виросли, оскільки стабільний попит у Китаї сприяє посиленню світових поставок.