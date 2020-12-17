Рада призначила Романа Лещенка міністром аграрної політики. ВІДЕО+ФОТО
Верховна Рада призначила голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" відповідне рішення проголосували 242 нардепи.
Перед голосуванням, "слугу народу" Литвиненка просили підтримати кандидатуру Лещенка. Листування зафіксував у Раді фотограф Цензор.НЕТ.
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+4 Григорій Григорович
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Мышами съедено 2700 вагонов зерна.
1 вагон = 65 тонн
1 тонна = 1000000 грамм (один миллион)
1 мышь весом в 20 грамм в среднем съедает 3 грамма зерна в день и 1.5 грамма воды и производит около 1.5 грамм фекалий.
Итого:
2700*65*1000000=175500000000 (175.5 млрд) грамм зерна, которое за 3 месяца съели мыши
В день -это 1950000000 (почти 2 млрд) грамм съеденного зерна.
Из расчета 3 грамма зерна на мышь,такое количество зерна могло прокормить 650000000 (650 млн) мышей.
Каждая в день произвела 1.5 грамм фекалий:
6500000000*1.5=975000000 грамм фекалий в день
За 3 месяца фекалий стало:
975000000*90=87750000000 грамм или 87750 тонн мышиных фекалий.
Допустим, в вагоне помещается 60 тонн мышиных фекалий.
87750/60=1462 вагона
Прошу предъявить общественности 1462 вагона мышиных фекалий.
Вариант решения:
- Мыши съели 2700 вагонов зерна. Где говно?
- 73% мышей съели говно.