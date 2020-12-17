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Рада призначила Романа Лещенка міністром аграрної політики. ВІДЕО+ФОТО

Верховна Рада призначила голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" відповідне рішення проголосували 242 нардепи.

Читайте також: Комітет ВР підтримав призначення Романа Лещенка главою Мінагрополітики, - Гончаренко

Перед голосуванням, "слугу народу" Литвиненка просили підтримати кандидатуру Лещенка. Листування зафіксував у Раді фотограф Цензор.НЕТ.

Рада призначила Романа Лещенка міністром аграрної політики 01

ВР (14972) Мінагрополітики (1550) Лещенко Роман (126)


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Топ коментарі
+4
Дано.

Мышами съедено 2700 вагонов зерна.
1 вагон = 65 тонн
1 тонна = 1000000 грамм (один миллион)
1 мышь весом в 20 грамм в среднем съедает 3 грамма зерна в день и 1.5 грамма воды и производит около 1.5 грамм фекалий.

Итого:

2700*65*1000000=175500000000 (175.5 млрд) грамм зерна, которое за 3 месяца съели мыши
В день -это 1950000000 (почти 2 млрд) грамм съеденного зерна.

Из расчета 3 грамма зерна на мышь,такое количество зерна могло прокормить 650000000 (650 млн) мышей.

Каждая в день произвела 1.5 грамм фекалий:

6500000000*1.5=975000000 грамм фекалий в день
За 3 месяца фекалий стало:
975000000*90=87750000000 грамм или 87750 тонн мышиных фекалий.

Допустим, в вагоне помещается 60 тонн мышиных фекалий.
87750/60=1462 вагона

Прошу предъявить общественности 1462 вагона мышиных фекалий.

Вариант решения:

- Мыши съели 2700 вагонов зерна. Где говно?
- 73% мышей съели говно.
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17.12.2020 14:14
+1
Это ж родственные темы...
Думаю потянет?!
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17.12.2020 13:27
+1
Дуже фахове призначення ! Надіюсь, що пан Лещенко наведе лад в аграроному секторі нашої країни!
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17.12.2020 13:28
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Это ж родственные темы...
Думаю потянет?!
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17.12.2020 13:27 Відповісти
Дуже фахове призначення ! Надіюсь, що пан Лещенко наведе лад в аграроному секторі нашої країни!
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17.12.2020 13:28 Відповісти
Удачі.
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17.12.2020 13:29 Відповісти
Бессмысленное министерство, ничего хорошего можно не ожидать.
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17.12.2020 13:31 Відповісти
- Вы думаете потянет?!
- Потянет! Было бы что тянуть!
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17.12.2020 13:34 Відповісти
Аграрной политики?Это че такое?))).....Жуть....Есть аграрная отрасль.Но политика тут причем?....
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17.12.2020 13:37 Відповісти
Тепер закрома країни, аж "тріщатимуть" від наповнення...Уже ж наїмося...
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17.12.2020 13:43 Відповісти
ога...так як миші зерна наїлись....
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17.12.2020 14:11 Відповісти
Дано.

Мышами съедено 2700 вагонов зерна.
1 вагон = 65 тонн
1 тонна = 1000000 грамм (один миллион)
1 мышь весом в 20 грамм в среднем съедает 3 грамма зерна в день и 1.5 грамма воды и производит около 1.5 грамм фекалий.

Итого:

2700*65*1000000=175500000000 (175.5 млрд) грамм зерна, которое за 3 месяца съели мыши
В день -это 1950000000 (почти 2 млрд) грамм съеденного зерна.

Из расчета 3 грамма зерна на мышь,такое количество зерна могло прокормить 650000000 (650 млн) мышей.

Каждая в день произвела 1.5 грамм фекалий:

6500000000*1.5=975000000 грамм фекалий в день
За 3 месяца фекалий стало:
975000000*90=87750000000 грамм или 87750 тонн мышиных фекалий.

Допустим, в вагоне помещается 60 тонн мышиных фекалий.
87750/60=1462 вагона

Прошу предъявить общественности 1462 вагона мышиных фекалий.

Вариант решения:

- Мыши съели 2700 вагонов зерна. Где говно?
- 73% мышей съели говно.
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17.12.2020 14:14 Відповісти
+++!
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17.12.2020 14:24 Відповісти
Виявляється, що геодезія та картографія - дві найнеобхідніші речі у аграрній та продовольчій політиці
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17.12.2020 13:46 Відповісти
частина беніного замайбаху та рижемразєвські організували з слугами уродів фактичну коаліцію
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17.12.2020 13:57 Відповісти
На той должности можно нормально прибарахлиться
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17.12.2020 14:01 Відповісти
а он ху.м по роялю бить умеет??? если да-то можно назначать
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17.12.2020 14:22 Відповісти
А как же с 5 миллионами украденных Га земли у народа? Их уже вернули народу?, тобишь государству?,потому, как первое размещение акций на приватизацию должна пойти народу, а не власти, депутатам их родственникам и олигархам, которые и так от жира сейчас лопнут, а земля должна пойти в аренду месным фермерским кооперативам и остататься у государства ? Или Уже порешали..,раздерибанив как с 36 миллиардами $ украденных Януковичем,Укрбудом,банками, транзитом газа,% по ОВГЗ куда идут огромные бюджетные средства,подымая кредитную ставку, убивая экономику, дорогах за бюджжет вместо того, что бы строить их за счет улучшения инвест климата,фондового рынка и многими другими схемами, власть не думает в том числе МВФ, что если они и дальше так будут красть, то Украина не на деле, а уже на словах объявит дефолт., только им наплевать, что творится и будет со страной.А Лещенко идет туда где еще можно, что то украсть.
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17.12.2020 14:59 Відповісти
Ж2 -колгосПник. Тема захисту колгосПника регулювання офшорних механізмів.
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17.12.2020 19:56 Відповісти
 
 