Рада призначила Романа Лещенка міністром аграрної політики. ВІДЕО+ФОТО

Верховна Рада призначила голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" відповідне рішення проголосували 242 нардепи.

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Перед голосуванням, "слугу народу" Литвиненка просили підтримати кандидатуру Лещенка. Листування зафіксував у Раді фотограф Цензор.НЕТ.