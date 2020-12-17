Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики. ВИДЕО+ФОТО
Верховная Рада назначила председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" соответствующее решение проголосовали 242 нардепа.
Перед голосованием, "слугу народа" Литвиненко просили поддержать кандидатуру Лещенко. Переписку зафиксировал в Раде фотограф Цензор.НЕТ.
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Думаю потянет?!
- Потянет! Было бы что тянуть!
Мышами съедено 2700 вагонов зерна.
1 вагон = 65 тонн
1 тонна = 1000000 грамм (один миллион)
1 мышь весом в 20 грамм в среднем съедает 3 грамма зерна в день и 1.5 грамма воды и производит около 1.5 грамм фекалий.
Итого:
2700*65*1000000=175500000000 (175.5 млрд) грамм зерна, которое за 3 месяца съели мыши
В день -это 1950000000 (почти 2 млрд) грамм съеденного зерна.
Из расчета 3 грамма зерна на мышь,такое количество зерна могло прокормить 650000000 (650 млн) мышей.
Каждая в день произвела 1.5 грамм фекалий:
6500000000*1.5=975000000 грамм фекалий в день
За 3 месяца фекалий стало:
975000000*90=87750000000 грамм или 87750 тонн мышиных фекалий.
Допустим, в вагоне помещается 60 тонн мышиных фекалий.
87750/60=1462 вагона
Прошу предъявить общественности 1462 вагона мышиных фекалий.
Вариант решения:
- Мыши съели 2700 вагонов зерна. Где говно?
- 73% мышей съели говно.