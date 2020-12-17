Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики. ВИДЕО+ФОТО

Верховная Рада назначила председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" соответствующее решение проголосовали 242 нардепа.

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Перед голосованием, "слугу народа" Литвиненко просили поддержать кандидатуру Лещенко. Переписку зафиксировал в Раде фотограф Цензор.НЕТ.