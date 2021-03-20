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Донецкая область (8728) Алексей Чернышов (141) Большая стройка (728)

Донетчина получит 1 млрд грн в рамках программы "Большое строительство", – Чернышов

Донетчина получит 1 млрд грн в рамках программы

На реализацию инфраструктурных проектов в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" в 2021 году Донецкой области выделят около 1 млрд гривен.

Это анонсировал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов на брифинге в Краматорске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

"Программа "Большое строительство" продлится как в 2021 году, так и в последующие годы. А на 2021 год в Донецкой области запланировано еще большее количество проектов - это 34 объекта, из которых 29 - объекты социального развития и 5 объектов экономического развития. В этом году мы планируем инвестировать около 1 млрд гривен в Донецкую область именно на развитие этих проектов", - отметил Чернышов.

Во время рабочей поездки на Восток Украины министр развития громад и территорий Алексей Чернышов осмотрел реализованные объекты программы "Большая стройка". Министр подчеркнул, что Донецкая ОГА совместно с органами местного самоуправления первой в Украине реализовали проекты в рамках данной программы.

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Он констатировал, что в Донецкой области самый высокий показатель по распределению доли из Государственного фонда регионального развития.

"Это самая большая сумма, и я очень рад этому факту, так как эти деньги используются достаточно эффективно. Мало получить финансирование, еще нужно его инвестировать в социально-экономическое развитие", - обозначил Алексей Чернышов.

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Топ комментарии
+6
да да
лярд туда, лярд сюда
какая разница...
главное - "там же наши люди"
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20.03.2021 13:48
+6
судя по пленкам(записям) лероса - там деребан идет на десятки , если не сотни миллиардов..и не только на "великому крадивництви"
в сбу - отдельное стройуправнение..
да и зелох оманский уже на глаз легко различает сорта кокаина))
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20.03.2021 14:08
+5
Донетчина получит 1 млрд грн в рамках программы "Большое строительство", – Чернышов - Цензор.НЕТ 7034
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20.03.2021 13:59
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Правила форума Совет форумчан
да да
лярд туда, лярд сюда
какая разница...
главное - "там же наши люди"
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20.03.2021 13:48 Ответить
судя по пленкам(записям) лероса - там деребан идет на десятки , если не сотни миллиардов..и не только на "великому крадивництви"
в сбу - отдельное стройуправнение..
да и зелох оманский уже на глаз легко различает сорта кокаина))
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20.03.2021 14:08 Ответить
донеччина в ліце бандіта ахмєтова.
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20.03.2021 13:50 Ответить
Донеччина ничего не получит.

Написано же - получит ДонеТчина.

Это, наверно, какая-то вымышленная территория с центром в городе ДонеТСк
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20.03.2021 14:02 Ответить
Для зайвохромосомних,Українською Мовою Донеччина,свинособачим язиком ДонеТчина))
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20.03.2021 14:04 Ответить
Сколько из этого миллиарда украдут чиновники?
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20.03.2021 13:57 Ответить
Фсьо
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20.03.2021 14:13 Ответить
Морда не трісне?
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20.03.2021 13:59 Ответить
Донетчина получит 1 млрд грн в рамках программы "Большое строительство", – Чернышов - Цензор.НЕТ 7034
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20.03.2021 13:59 Ответить
Можно с самолёта раскидать.
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20.03.2021 14:01 Ответить
Алексей ЧеГныГшов -получит миллиаГд
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20.03.2021 14:07 Ответить
Одна окружная вокруг Харькова длиной 58 км сожрёт более 1 лярда.А для донетчины -это крохи.Там - промышленная агломерация и она требует многомиллиарднх вложений.Тем более местные власти просто пропитаны коррупцией и местничеством.Поэтому нужно повышать спрос с местных элит.привыкших жировать на общеукраинских деньгах.Развивать надо малонаселённые,малопромышленные районы: Сумы,Чернигов,Полесье,Полтавщину и многих других.А пока - декларации о намерениях.
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20.03.2021 14:10 Ответить
там откаты 40-50% местным феодалам!
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20.03.2021 19:35 Ответить
Это большой дерибан.
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20.03.2021 14:28 Ответить
Шош опять "кормильцам Украины" ? У них и так рожи скоро треснут ,по 2 пенсии получать + за жилье не платят +гуманитарка и другие плюшки...
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20.03.2021 14:28 Ответить
А другим болт?
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20.03.2021 14:30 Ответить
Там тільки один проект потрібен: Велика бетонна стіна. Яценюк - виходь!
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20.03.2021 14:32 Ответить
через рік Наші гроші розкажуть як цей лярд розпиляли
суспільство вибухне у коментарях
а чиновники і підрядчики побудують маєтки, куплять майбахи і відпочинуть на Мальдівах
все як завжди
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20.03.2021 14:37 Ответить
Наші гроші то що таке?
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20.03.2021 14:57 Ответить
"Донетчина получит 1 млрд грн в рамках программы "Большое строительство", - Чернышов" - я знаю, где 1 млрд грн. зелёные возьмут. - https://censor.net/video_news/3133355/kolomoyiskiyi_budet_vkladyvat_ochen_bolshie_dengi_v_infrastrukturu_donbassa_no_on_ob_etom_esche_ne_znaet
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20.03.2021 14:52 Ответить
А що так мало?

Їм треба ще талони на посилене харчування видати
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20.03.2021 16:20 Ответить
а почему лугандон???
Другим не надо??
Или так можно скиздить и попиарится!!
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20.03.2021 17:27 Ответить
невже не зрозуміло. щось відновлювати можна тільки після усунення причини розрухи. а причиною, як відомо. є кацапстан. тож не скоро там можна буде щось відновлювати. а так "мартишкін труд"- сьогодні відбудували, а завтра прилетів снаряд
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20.03.2021 19:26 Ответить
Безработица там зашкаливает, а они социальные проекты! Производства там нужны, маленькие и средние , с ликвидной продукцией!
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20.03.2021 19:37 Ответить
Ну-ну... А если завтра опять заполыхает? Все построенное опять коту под хвост? Или это такой изощренный распил?
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20.03.2021 19:58 Ответить
а что, больше Украины не существует? больше некуда вкладывать деньги?
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21.03.2021 06:42 Ответить
 
 