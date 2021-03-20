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Новини
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Донецька область (7528) Олексій Чернишов (252) Велике будівництво (741)

Донеччина отримає 1 млрд грн у рамках програми "Велике будівництво", - Чернишов

Донеччина отримає 1 млрд грн у рамках програми

На реалізацію інфраструктурних проєктів у рамках програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" в 2021 році Донецькій області виділять близько 1 млрд гривень.

Це анонсував міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов на брифінгу в Краматорську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

"Програма "Велике будівництво" триватиме як у 2021 році, так і в наступні роки. А на 2021 рік у Донецькій області заплановано ще більшу кількість проєктів - це 34 об'єкти, з яких 29 - об'єкти соціального розвитку і 5 об'єктів економічного розвитку. Цього року ми плануємо інвестувати близько 1 млрд гривень у Донецьку область саме на розвиток цих проєктів", - зазначив Чернишов.

Під час робочої поїздки на Схід України міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов оглянув реалізовані об'єкти програми "Велике будівництво". Міністр підкреслив, що Донецька ОДА спільно з органами місцевого самоврядування перша в Україні реалізувала проєкти в рамках даної програми.

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Він констатував, що в Донецькій області найвищий показник з розподілу частки з Державного фонду регіонального розвитку.

"Це найбільша сума, і я дуже радий цьому факту, оскільки ці гроші використовуються досить ефективно. Мало отримати фінансування, ще потрібно його інвестувати в соціально-економічний розвиток", - позначив Олексій Чернишов.
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Топ коментарі
+6
да да
лярд туда, лярд сюда
какая разница...
главное - "там же наши люди"
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20.03.2021 13:48
+6
судя по пленкам(записям) лероса - там деребан идет на десятки , если не сотни миллиардов..и не только на "великому крадивництви"
в сбу - отдельное стройуправнение..
да и зелох оманский уже на глаз легко различает сорта кокаина))
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20.03.2021 14:08
+5
Донетчина получит 1 млрд грн в рамках программы "Большое строительство", – Чернышов - Цензор.НЕТ 7034
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20.03.2021 13:59
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да да
лярд туда, лярд сюда
какая разница...
главное - "там же наши люди"
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20.03.2021 13:48 Відповісти
судя по пленкам(записям) лероса - там деребан идет на десятки , если не сотни миллиардов..и не только на "великому крадивництви"
в сбу - отдельное стройуправнение..
да и зелох оманский уже на глаз легко различает сорта кокаина))
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20.03.2021 14:08 Відповісти
донеччина в ліце бандіта ахмєтова.
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20.03.2021 13:50 Відповісти
Донеччина ничего не получит.

Написано же - получит ДонеТчина.

Это, наверно, какая-то вымышленная территория с центром в городе ДонеТСк
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20.03.2021 14:02 Відповісти
Для зайвохромосомних,Українською Мовою Донеччина,свинособачим язиком ДонеТчина))
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20.03.2021 14:04 Відповісти
Сколько из этого миллиарда украдут чиновники?
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20.03.2021 13:57 Відповісти
Фсьо
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20.03.2021 14:13 Відповісти
Морда не трісне?
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20.03.2021 13:59 Відповісти
Донетчина получит 1 млрд грн в рамках программы "Большое строительство", – Чернышов - Цензор.НЕТ 7034
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20.03.2021 13:59 Відповісти
Можно с самолёта раскидать.
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20.03.2021 14:01 Відповісти
Алексей ЧеГныГшов -получит миллиаГд
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20.03.2021 14:07 Відповісти
Одна окружная вокруг Харькова длиной 58 км сожрёт более 1 лярда.А для донетчины -это крохи.Там - промышленная агломерация и она требует многомиллиарднх вложений.Тем более местные власти просто пропитаны коррупцией и местничеством.Поэтому нужно повышать спрос с местных элит.привыкших жировать на общеукраинских деньгах.Развивать надо малонаселённые,малопромышленные районы: Сумы,Чернигов,Полесье,Полтавщину и многих других.А пока - декларации о намерениях.
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20.03.2021 14:10 Відповісти
там откаты 40-50% местным феодалам!
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20.03.2021 19:35 Відповісти
Это большой дерибан.
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20.03.2021 14:28 Відповісти
Шош опять "кормильцам Украины" ? У них и так рожи скоро треснут ,по 2 пенсии получать + за жилье не платят +гуманитарка и другие плюшки...
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20.03.2021 14:28 Відповісти
А другим болт?
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20.03.2021 14:30 Відповісти
Там тільки один проект потрібен: Велика бетонна стіна. Яценюк - виходь!
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20.03.2021 14:32 Відповісти
через рік Наші гроші розкажуть як цей лярд розпиляли
суспільство вибухне у коментарях
а чиновники і підрядчики побудують маєтки, куплять майбахи і відпочинуть на Мальдівах
все як завжди
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20.03.2021 14:37 Відповісти
Наші гроші то що таке?
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20.03.2021 14:57 Відповісти
"Донетчина получит 1 млрд грн в рамках программы "Большое строительство", - Чернышов" - я знаю, где 1 млрд грн. зелёные возьмут. - https://censor.net/video_news/3133355/kolomoyiskiyi_budet_vkladyvat_ochen_bolshie_dengi_v_infrastrukturu_donbassa_no_on_ob_etom_esche_ne_znaet
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20.03.2021 14:52 Відповісти
А що так мало?

Їм треба ще талони на посилене харчування видати
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20.03.2021 16:20 Відповісти
а почему лугандон???
Другим не надо??
Или так можно скиздить и попиарится!!
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20.03.2021 17:27 Відповісти
невже не зрозуміло. щось відновлювати можна тільки після усунення причини розрухи. а причиною, як відомо. є кацапстан. тож не скоро там можна буде щось відновлювати. а так "мартишкін труд"- сьогодні відбудували, а завтра прилетів снаряд
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20.03.2021 19:26 Відповісти
Безработица там зашкаливает, а они социальные проекты! Производства там нужны, маленькие и средние , с ликвидной продукцией!
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20.03.2021 19:37 Відповісти
Ну-ну... А если завтра опять заполыхает? Все построенное опять коту под хвост? Или это такой изощренный распил?
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20.03.2021 19:58 Відповісти
а что, больше Украины не существует? больше некуда вкладывать деньги?
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21.03.2021 06:42 Відповісти
 
 