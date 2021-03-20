Донеччина отримає 1 млрд грн у рамках програми "Велике будівництво", - Чернишов

На реалізацію інфраструктурних проєктів у рамках програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" в 2021 році Донецькій області виділять близько 1 млрд гривень.

Це анонсував міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов на брифінгу в Краматорську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

"Програма "Велике будівництво" триватиме як у 2021 році, так і в наступні роки. А на 2021 рік у Донецькій області заплановано ще більшу кількість проєктів - це 34 об'єкти, з яких 29 - об'єкти соціального розвитку і 5 об'єктів економічного розвитку. Цього року ми плануємо інвестувати близько 1 млрд гривень у Донецьку область саме на розвиток цих проєктів", - зазначив Чернишов.

Під час робочої поїздки на Схід України міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов оглянув реалізовані об'єкти програми "Велике будівництво". Міністр підкреслив, що Донецька ОДА спільно з органами місцевого самоврядування перша в Україні реалізувала проєкти в рамках даної програми.

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Він констатував, що в Донецькій області найвищий показник з розподілу частки з Державного фонду регіонального розвитку.

"Це найбільша сума, і я дуже радий цьому факту, оскільки ці гроші використовуються досить ефективно. Мало отримати фінансування, ще потрібно його інвестувати в соціально-економічний розвиток", - позначив Олексій Чернишов.