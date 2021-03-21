С сегодняшнего дня Киевская область усилила карантинные ограничения. СПИСОК

С сегодняшнего дня, 21 марта Киевская область усилила карантинные ограничения в связи со всплеском заболеваемости в регионе.

О введении дополнительных ограничений ранее сообщил на брифинге глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно обновленным ограничениям, с 21 марта будет запрещена перевозка пассажиров в общественном транспорте с загруженностью свыше 50% мест для сидения. Внедряются также требования к проведению религиозных мероприятий. Так, запрещено проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека.

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В период усиленного карантина на территории области запрещается:

- прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и на вынос;

- работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. Продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и цветочные магазины продолжат работать с ограничением не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;

- работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;

- работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей);

- работа непродовольственных рынков и ярмарок.

После завершения каникул ученики 5-11 классов будут учиться дистанцинно. Детские сады и начальные школы продолжат работать.