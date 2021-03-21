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С сегодняшнего дня Киевская область усилила карантинные ограничения. СПИСОК

С сегодняшнего дня Киевская область усилила карантинные ограничения. СПИСОК

С сегодняшнего дня, 21 марта Киевская область усилила карантинные ограничения в связи со всплеском заболеваемости в регионе.

О введении дополнительных ограничений ранее сообщил на брифинге глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно обновленным ограничениям, с 21 марта будет запрещена перевозка пассажиров в общественном транспорте с загруженностью свыше 50% мест для сидения. Внедряются также требования к проведению религиозных мероприятий. Так, запрещено проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека.

Читайте также: С 21 марта Киевская область усиливает карантинные ограничения, - глава ОГА

В период усиленного карантина на территории области запрещается:

- прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и на вынос;

- работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. Продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и цветочные магазины продолжат работать с ограничением не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;

- работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;

- работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей);

- работа непродовольственных рынков и ярмарок.

После завершения каникул ученики 5-11 классов будут учиться дистанцинно. Детские сады и начальные школы продолжат работать.

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Топ комментарии
+9
Спасибо жителям Кривбасса!!!
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21.03.2021 12:18
+6
Носки и батарейки можно покупать? Или запрещено?
зесраньдебилоидная...
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21.03.2021 12:27
+3
Все же помнят что во первых вирус поздно просыпается а во вторых он боится спускатся в метро ....
С сегодняшнего дня Киевская область усилила карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 7001
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21.03.2021 12:19
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Спасибо жителям Кривбасса!!!
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21.03.2021 12:18 Ответить
а они то тут при чем ?
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21.03.2021 12:22 Ответить
якщо хтось не знав, то за все в державі відповідає президент, якщо воно, звичайно, президент, а не дурілка картонна.. а ненаша зелена дурілка хоче ще більше повноважень, бо однаково відповідати ні за що не збирається,бо воно нам "нічєго нє должно"
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21.03.2021 13:20 Ответить
Воно ще має право на помилку. От я йому щиро бажаю потрапити до лікаря, який вважає так само (бажано до хірурга).
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21.03.2021 13:58 Ответить
Зє - це зє , і цим все сказано . Але за такі речі відповідає прем"єр . Ви чули щоб шмігаль за що-небудь відповів ? А за все "відповідає" - це в росії . Правда , наше зе хоче бути як ху..о .
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21.03.2021 15:49 Ответить
Все же помнят что во первых вирус поздно просыпается а во вторых он боится спускатся в метро ....
С сегодняшнего дня Киевская область усилила карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 7001
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21.03.2021 12:19 Ответить
Забыли указать, что карантинные ограничения на маршрутки не распространяются.
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21.03.2021 12:23 Ответить
на много что и кого не распространяетс !
базар закрыт а рядом лотки на ярмарке торгуют и народа валом но через 2 контейнера сантехнику продавать ЗАПРЕЩЕНО !!!
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21.03.2021 12:27 Ответить
И не только. Карантин -- он для лохов.

Від сьогодні Київська область посилила карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 7287
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21.03.2021 12:42 Ответить
Билеты в продаже на 13-е апреля.
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21.03.2021 12:52 Ответить
А кто помнит работает закон которым обязывают предупреждать за 10 дней о локдауне ?
А номер статьи в конституции про лишение прав граждан Украины их законного права на труд НЕ ПОДСКАЖИТЕ ?
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21.03.2021 12:25 Ответить
ТОВ "Grace Of God", яка зареєструвала в Україні індійську вакцину від COVID-19 CoviShild, має фіктивну адресу і бенефіціара Пранаавом Кумаром, що зареєстрований у фіктивному приміщенні, разом із родичем, за яким тягнеться шлейф кримінальних справ - від шахрайства до мінімізації податків

Про це йдеться у розслідуванні журналістки Тетяни Чорновол спеціально для Еспресо.TV.
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21.03.2021 12:25 Ответить
73% их выбрали ....
Хорошо что Порошенко хоть не успел дограбить страну !!!!
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21.03.2021 12:28 Ответить
А когда хоть хоть голосование было за этого Пранаавома Кумарома,шото я пропустил
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21.03.2021 12:40 Ответить
Кумар кумарить ЗЕлохів.
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21.03.2021 12:50 Ответить
Носки и батарейки можно покупать? Или запрещено?
зесраньдебилоидная...
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21.03.2021 12:27 Ответить
Ты шо дэбил,иди покупай
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21.03.2021 12:41 Ответить
тупого зебила видно сразу...
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21.03.2021 13:17 Ответить
Парки отдыха ЗАБИТЫ народом с детьми - КАРАНТИН !!!!
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21.03.2021 12:30 Ответить
Ты поезди по миру и повозмущайся там,ага наверное не получится,там везде Зе в штаны вам нагадил
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21.03.2021 12:43 Ответить
В штаны тебе гадит петя! Вовочка настолько чмошный, что даже нагадить кому то в штаны не в состоянии
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21.03.2021 13:25 Ответить
Катастрофа потихеньку насувається , так як лікарні в Києві практично вщент заповнені ,
з Харкова й Одеси теж повідомляли про критичну нестачу місць!!
Ми вже на порозі катастрофи навіть при нинішніх значеннях щоденної захворюваності.
А захворюваність зростає чимдалі більше і вже ніякі лоХдауни не допоможуть !
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21.03.2021 12:33 Ответить
З вашого дозволу продовжу вашу "експертну" оцінку:

Все рядками ляжем в могилки
Вытянем спинки
И нас не отыскать
Ну что еще сказать


Гадаю що моя экспертна оцінка "катастрофи" (хоча це не я, а рок-гурт "Дети) набагато точніша. "Все рядками ляжем могилки", включая стариков, модолодчиков в расцевете сил, детей, инвалидов, беременных, девствениц, раскаченных негров, домашних любимцев и даже уже умершие и не рожденные тоже лягут в могилки, потому, что подонки не носят маски.
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21.03.2021 13:15 Ответить
И ни птица, ни ива слезы не прольёт,
Если сгинет с Земли человеческий род.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет. (с)
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21.03.2021 13:29 Ответить
Бидлу така інформація до лампочки. Воно зїхалось все до столиці та київської області торгувати їбалом з цигаркою в кіосках, в кофєйнях та на базарах. "Малий бізнес" себе називають, а на самому ділі бидло, яке родилось щоб "уєхать в Кієв".
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21.03.2021 16:04 Ответить
Від сьогодні Київська область посилила карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 1798
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21.03.2021 12:36 Ответить
Шо денег не хватает?
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21.03.2021 12:51 Ответить
бо в червоних зонах зєбидлу легше красти.
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21.03.2021 12:39 Ответить
 
 