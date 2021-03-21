С сегодняшнего дня Киевская область усилила карантинные ограничения. СПИСОК
С сегодняшнего дня, 21 марта Киевская область усилила карантинные ограничения в связи со всплеском заболеваемости в регионе.
О введении дополнительных ограничений ранее сообщил на брифинге глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно обновленным ограничениям, с 21 марта будет запрещена перевозка пассажиров в общественном транспорте с загруженностью свыше 50% мест для сидения. Внедряются также требования к проведению религиозных мероприятий. Так, запрещено проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека.
В период усиленного карантина на территории области запрещается:
- прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и на вынос;
- работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. Продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и цветочные магазины продолжат работать с ограничением не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;
- работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;
- работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей);
- работа непродовольственных рынков и ярмарок.
После завершения каникул ученики 5-11 классов будут учиться дистанцинно. Детские сады и начальные школы продолжат работать.
Пожалуйста, подождите...
базар закрыт а рядом лотки на ярмарке торгуют и народа валом но через 2 контейнера сантехнику продавать ЗАПРЕЩЕНО !!!
А номер статьи в конституции про лишение прав граждан Украины их законного права на труд НЕ ПОДСКАЖИТЕ ?
Про це йдеться у розслідуванні журналістки Тетяни Чорновол спеціально для Еспресо.TV.
Хорошо что Порошенко хоть не успел дограбить страну !!!!
зесраньдебилоидная...
з Харкова й Одеси теж повідомляли про критичну нестачу місць!!
Ми вже на порозі катастрофи навіть при нинішніх значеннях щоденної захворюваності.
А захворюваність зростає чимдалі більше і вже ніякі лоХдауни не допоможуть !
Все рядками ляжем в могилки
Вытянем спинки
И нас не отыскать
Ну что еще сказать
Гадаю що моя экспертна оцінка "катастрофи" (хоча це не я, а рок-гурт "Дети) набагато точніша. "Все рядками ляжем могилки", включая стариков, модолодчиков в расцевете сил, детей, инвалидов, беременных, девствениц, раскаченных негров, домашних любимцев и даже уже умершие и не рожденные тоже лягут в могилки, потому, что подонки не носят маски.
Если сгинет с Земли человеческий род.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет. (с)