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Відсьогодні Київська область посилила карантинні обмеження. ПЕРЕЛІК

Відсьогодні Київська область посилила карантинні обмеження. ПЕРЕЛІК

Від сьогодні, 21 березня Київська область посилила карантинні обмеження у зв'язку зі сплеском захворюваності в регіоні.

Про введення додаткових обмежень раніше повідомив на брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з оновленими обмеженням, з 21 березня буде заборонено перевозити пасажирів у громадському транспорті із завантаженістю понад 50% місць для сидіння. Впроваджуються також вимоги до проведення релігійних заходів. Так, заборонено проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину.

У період посиленого карантину на території області забороняється:

- прийом відвідувачів у кафе і ресторанах, окрім доставки і на винос;

- робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів. Продуктові магазини, аптеки, зоомагазини і квіткові магазини продовжать працювати з обмеженням не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;

- робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;

- робота закладів культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту (без глядачів);

- робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Після завершення канікул учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.

Читайте також: Епідзонування України: Київська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 12 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+9
Спасибо жителям Кривбасса!!!
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21.03.2021 12:18
+6
Носки и батарейки можно покупать? Или запрещено?
зесраньдебилоидная...
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21.03.2021 12:27
+3
Все же помнят что во первых вирус поздно просыпается а во вторых он боится спускатся в метро ....
С сегодняшнего дня Киевская область усилила карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 7001
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21.03.2021 12:19
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Спасибо жителям Кривбасса!!!
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21.03.2021 12:18 Відповісти
а они то тут при чем ?
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21.03.2021 12:22 Відповісти
якщо хтось не знав, то за все в державі відповідає президент, якщо воно, звичайно, президент, а не дурілка картонна.. а ненаша зелена дурілка хоче ще більше повноважень, бо однаково відповідати ні за що не збирається,бо воно нам "нічєго нє должно"
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21.03.2021 13:20 Відповісти
Воно ще має право на помилку. От я йому щиро бажаю потрапити до лікаря, який вважає так само (бажано до хірурга).
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21.03.2021 13:58 Відповісти
Зє - це зє , і цим все сказано . Але за такі речі відповідає прем"єр . Ви чули щоб шмігаль за що-небудь відповів ? А за все "відповідає" - це в росії . Правда , наше зе хоче бути як ху..о .
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21.03.2021 15:49 Відповісти
Все же помнят что во первых вирус поздно просыпается а во вторых он боится спускатся в метро ....
С сегодняшнего дня Киевская область усилила карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 7001
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21.03.2021 12:19 Відповісти
Забыли указать, что карантинные ограничения на маршрутки не распространяются.
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21.03.2021 12:23 Відповісти
на много что и кого не распространяетс !
базар закрыт а рядом лотки на ярмарке торгуют и народа валом но через 2 контейнера сантехнику продавать ЗАПРЕЩЕНО !!!
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21.03.2021 12:27 Відповісти
И не только. Карантин -- он для лохов.

Від сьогодні Київська область посилила карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 7287
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21.03.2021 12:42 Відповісти
Билеты в продаже на 13-е апреля.
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21.03.2021 12:52 Відповісти
А кто помнит работает закон которым обязывают предупреждать за 10 дней о локдауне ?
А номер статьи в конституции про лишение прав граждан Украины их законного права на труд НЕ ПОДСКАЖИТЕ ?
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21.03.2021 12:25 Відповісти
ТОВ "Grace Of God", яка зареєструвала в Україні індійську вакцину від COVID-19 CoviShild, має фіктивну адресу і бенефіціара Пранаавом Кумаром, що зареєстрований у фіктивному приміщенні, разом із родичем, за яким тягнеться шлейф кримінальних справ - від шахрайства до мінімізації податків

Про це йдеться у розслідуванні журналістки Тетяни Чорновол спеціально для Еспресо.TV.
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21.03.2021 12:25 Відповісти
73% их выбрали ....
Хорошо что Порошенко хоть не успел дограбить страну !!!!
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21.03.2021 12:28 Відповісти
А когда хоть хоть голосование было за этого Пранаавома Кумарома,шото я пропустил
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21.03.2021 12:40 Відповісти
Кумар кумарить ЗЕлохів.
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21.03.2021 12:50 Відповісти
Носки и батарейки можно покупать? Или запрещено?
зесраньдебилоидная...
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21.03.2021 12:27 Відповісти
Ты шо дэбил,иди покупай
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21.03.2021 12:41 Відповісти
тупого зебила видно сразу...
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21.03.2021 13:17 Відповісти
Парки отдыха ЗАБИТЫ народом с детьми - КАРАНТИН !!!!
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21.03.2021 12:30 Відповісти
Ты поезди по миру и повозмущайся там,ага наверное не получится,там везде Зе в штаны вам нагадил
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21.03.2021 12:43 Відповісти
В штаны тебе гадит петя! Вовочка настолько чмошный, что даже нагадить кому то в штаны не в состоянии
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21.03.2021 13:25 Відповісти
Катастрофа потихеньку насувається , так як лікарні в Києві практично вщент заповнені ,
з Харкова й Одеси теж повідомляли про критичну нестачу місць!!
Ми вже на порозі катастрофи навіть при нинішніх значеннях щоденної захворюваності.
А захворюваність зростає чимдалі більше і вже ніякі лоХдауни не допоможуть !
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21.03.2021 12:33 Відповісти
З вашого дозволу продовжу вашу "експертну" оцінку:

Все рядками ляжем в могилки
Вытянем спинки
И нас не отыскать
Ну что еще сказать


Гадаю що моя экспертна оцінка "катастрофи" (хоча це не я, а рок-гурт "Дети) набагато точніша. "Все рядками ляжем могилки", включая стариков, модолодчиков в расцевете сил, детей, инвалидов, беременных, девствениц, раскаченных негров, домашних любимцев и даже уже умершие и не рожденные тоже лягут в могилки, потому, что подонки не носят маски.
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21.03.2021 13:15 Відповісти
И ни птица, ни ива слезы не прольёт,
Если сгинет с Земли человеческий род.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет. (с)
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21.03.2021 13:29 Відповісти
Бидлу така інформація до лампочки. Воно зїхалось все до столиці та київської області торгувати їбалом з цигаркою в кіосках, в кофєйнях та на базарах. "Малий бізнес" себе називають, а на самому ділі бидло, яке родилось щоб "уєхать в Кієв".
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21.03.2021 16:04 Відповісти
Від сьогодні Київська область посилила карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 1798
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21.03.2021 12:36 Відповісти
Шо денег не хватает?
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21.03.2021 12:51 Відповісти
бо в червоних зонах зєбидлу легше красти.
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21.03.2021 12:39 Відповісти
 
 