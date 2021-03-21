Відсьогодні Київська область посилила карантинні обмеження. ПЕРЕЛІК

Від сьогодні, 21 березня Київська область посилила карантинні обмеження у зв'язку зі сплеском захворюваності в регіоні.

Про введення додаткових обмежень раніше повідомив на брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з оновленими обмеженням, з 21 березня буде заборонено перевозити пасажирів у громадському транспорті із завантаженістю понад 50% місць для сидіння. Впроваджуються також вимоги до проведення релігійних заходів. Так, заборонено проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину.

У період посиленого карантину на території області забороняється:

- прийом відвідувачів у кафе і ресторанах, окрім доставки і на винос;

- робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів. Продуктові магазини, аптеки, зоомагазини і квіткові магазини продовжать працювати з обмеженням не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;

- робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;

- робота закладів культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту (без глядачів);

- робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Після завершення канікул учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.

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