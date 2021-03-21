Відсьогодні Київська область посилила карантинні обмеження. ПЕРЕЛІК
Від сьогодні, 21 березня Київська область посилила карантинні обмеження у зв'язку зі сплеском захворюваності в регіоні.
Про введення додаткових обмежень раніше повідомив на брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з оновленими обмеженням, з 21 березня буде заборонено перевозити пасажирів у громадському транспорті із завантаженістю понад 50% місць для сидіння. Впроваджуються також вимоги до проведення релігійних заходів. Так, заборонено проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину.
У період посиленого карантину на території області забороняється:
- прийом відвідувачів у кафе і ресторанах, окрім доставки і на винос;
- робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів. Продуктові магазини, аптеки, зоомагазини і квіткові магазини продовжать працювати з обмеженням не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;
- робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;
- робота закладів культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту (без глядачів);
- робота непродовольчих ринків та ярмарків.
Після завершення канікул учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.
Будь ласка, зачекайте...
базар закрыт а рядом лотки на ярмарке торгуют и народа валом но через 2 контейнера сантехнику продавать ЗАПРЕЩЕНО !!!
А номер статьи в конституции про лишение прав граждан Украины их законного права на труд НЕ ПОДСКАЖИТЕ ?
Про це йдеться у розслідуванні журналістки Тетяни Чорновол спеціально для Еспресо.TV.
Хорошо что Порошенко хоть не успел дограбить страну !!!!
зесраньдебилоидная...
з Харкова й Одеси теж повідомляли про критичну нестачу місць!!
Ми вже на порозі катастрофи навіть при нинішніх значеннях щоденної захворюваності.
А захворюваність зростає чимдалі більше і вже ніякі лоХдауни не допоможуть !
Все рядками ляжем в могилки
Вытянем спинки
И нас не отыскать
Ну что еще сказать
Гадаю що моя экспертна оцінка "катастрофи" (хоча це не я, а рок-гурт "Дети) набагато точніша. "Все рядками ляжем могилки", включая стариков, модолодчиков в расцевете сил, детей, инвалидов, беременных, девствениц, раскаченных негров, домашних любимцев и даже уже умершие и не рожденные тоже лягут в могилки, потому, что подонки не носят маски.
Если сгинет с Земли человеческий род.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет. (с)