Задержан мужчина, совершивший развратные действия в отношении девочки на детской площадке в Киеве, - прокуратура
Столичные правоохранители задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки в Святошинском районе Киева.
Так, в субботу, 20 марта, на спецлинию "102" позвонил местный житель, который сообщил, что на детской площадке по ул. Червонозаводской неизвестный мужчина демонстрировал свой половой орган девочке, катающейся на качелях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Подчеркивается, что злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался житель столицы, 1988 г.р., уроженец Республики Узбекистан. Сейчас задержанный уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 156 УК Украины и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Дивилась, як розмальовують офіс зебіла.
Спробуйте іноді включати мізки.
не ну тогда развратные действия однозначно......
ватаны вы писать разучились штоле?
(в статті наявність відеозапису в якості доказу не згадується)
Включайте логіку народ.
п.с. зараз практично у кожному громадському місці є камери відеоспостереження.
повторюсь зараз практично у кожному громадському місці є камери відеоспостереження.
І перевірити слова "свідка" можна за пару хвилин.
Навіть якщо він просто бухий пішов поссцяти під грибок, це правопорушення, а якщо зробив це перед дітьми то ще і срок немалий....Іноді потрібно голову на плечах використовувати не тільки для приймання їжі.
І чому Ви так відмазуєте дебіла який х..м світив перед дітьми ?.....
понти у нас звісно ті ще лгбтісти та все ж міру у захисті таких тварюк потрібно мати.
У справі Стерненка суспільство не задоволено вироком через те, що відсутні прямі докази його вини, а відповідно у суду не було підстав вважати вину доведеною. ( і це дійсно так)
В данній же справі, доказова база буде ще більш непереконливою (типово для даної категорії справ). Але при цьому, як випливає з коментарів до даної статі, суспільство нічого не має проти того, щоб суд виніс обвинувальний вирок навіть без прямих доказів, які доводять його вину.
То ж я і намагаюся з'ясувати чого саме хоче суспільство, за якими правилами хоче жити:
1. Судочинства в порядку та згідно з вимогами закону для всіх.
або
2. Вор должен сидеть в тюрме також для всіх.
Простіше кажучи суспільству слід визначитися : або хреста зняти, або ж штани вдягти.
Інакше матимемо вибіркове правосуддя, а це значно страшніше за 2 попередні варіанти, оскільки правила в такому випадку змінюються в процесі "гри".
не займайтесь фігнею. ніхто просто лоха не буде пакувати при відсутності доказів, бо свідок це не доказова база..
п.с. ваше намагання притягнути сюди справи Стерненка та Антоненка є жалюгідним. Бо там їх судять саме за їх громадську позицію. А тут або хуміганка, якщо пішов просто сцяти на майданчик, або срок якщо робив це перед дітьми.
Прокуратура проказала, що вона може не приходити у справи роками, бо всі "хворіють баблом".
Справа Кернеса - це приклад роботи прокураратури.
Учора мало ОП не розгромили вимагаючи щоб правосуддя було законним та безпристрасним, а вироки грунтувалися виключно на беззаперечних прямих доказах отриманих з дотриманням норм чинного законодавства.
А чим цей узбек гірший за Стерненка??? Чому узбека саджати без доказів можна, а Стерненка ні??? Тому, що він узбек і політикам не цікавий???
А от чи зміг би той "свідок" вирізнити одного узбека поміж трьох узбеків то велике питання...
Через це вже треба обходити стороною і майданчики і жінок і дітей. Навіть за погляд хз що можуть запідозрити