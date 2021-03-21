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дети (6341) Киев (24765) педофил (493) прокуратура (4926) площадка (16)

Задержан мужчина, совершивший развратные действия в отношении девочки на детской площадке в Киеве, - прокуратура

Задержан мужчина, совершивший развратные действия в отношении девочки на детской площадке в Киеве, - прокуратура

Столичные правоохранители задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки в Святошинском районе Киева.

Так, в субботу, 20 марта, на спецлинию "102" позвонил местный житель, который сообщил, что на детской площадке по ул. Червонозаводской неизвестный мужчина демонстрировал свой половой орган девочке, катающейся на качелях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Подчеркивается, что злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался житель столицы, 1988 г.р., уроженец Республики Узбекистан. Сейчас задержанный уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 156 УК Украины и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве полицейские задержали подозреваемого в педофилии, - Андрей Крищенко. ВИДЕО

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Топ комментарии
+12
Ппц...а поліція може бути одразу скрізь і бачити все? Бажаєте "Великого брата"?
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21.03.2021 14:17
+11
Їх робота - це вчасно реагувати, а не бачити все скрізь, бо це в принципі неможливо.
Спробуйте іноді включати мізки.
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21.03.2021 14:23
+6
І де була поліція в цей час?

Дивилась, як розмальовують офіс зебіла.
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21.03.2021 14:15
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І де була поліція в цей час?

Дивилась, як розмальовують офіс зебіла.
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21.03.2021 14:15 Ответить
Ппц...а поліція може бути одразу скрізь і бачити все? Бажаєте "Великого брата"?
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21.03.2021 14:17 Ответить
Взагалі-то це їх робота. Чи назва " патрульна поліція" ні на що не натякає?
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21.03.2021 14:20 Ответить
Їх робота - це вчасно реагувати, а не бачити все скрізь, бо це в принципі неможливо.
Спробуйте іноді включати мізки.
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21.03.2021 14:23 Ответить
Поліція в цей час пресувала у соцмережах восьмирічну дівчинку, та тринадцятирічного хлопчика.
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21.03.2021 14:18 Ответить
что, девочка на детской площадке не была блогершой ?

не ну тогда развратные действия однозначно......
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21.03.2021 14:20 Ответить
дивчинку и хлопчика в трусиках...бандеровцы привязали к хаммеру и возили по Киеву...
ватаны вы писать разучились штоле?
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21.03.2021 14:22 Ответить
Главное что извращенца поймали, а предотвратить такие преступления невозможно, патруль в каждом дворе не поставишь.
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21.03.2021 14:20 Ответить
А хто сказав, що він збоченець??? Які прямі докази на це вказують??? Може слова свідка чи зізнання, яке виб'ють???
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21.03.2021 14:24 Ответить
а може де камера стоїть...... Ви над цим не подумали?
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21.03.2021 15:03 Ответить
А якщо камера не стоїть...
(в статті наявність відеозапису в якості доказу не згадується)
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21.03.2021 15:15 Ответить
в статті сказано лише що викликав понтів "свідок" а це такий собі аргумент для пакування простого челядника. Він же не політ діяч чи волонтер щоб діло шити.
Включайте логіку народ.
п.с. зараз практично у кожному громадському місці є камери відеоспостереження.
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21.03.2021 15:20 Ответить
Тобто, якщо він не волонтер або політдіяч то можна саджати і без прямих доказів?
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21.03.2021 15:34 Ответить
Тобто, якщо він не волонтер або політдіяч то ніхто не буде саджати по словам якогось там "свідка".

повторюсь зараз практично у кожному громадському місці є камери відеоспостереження.
І перевірити слова "свідка" можна за пару хвилин.
Навіть якщо він просто бухий пішов поссцяти під грибок, це правопорушення, а якщо зробив це перед дітьми то ще і срок немалий....Іноді потрібно голову на плечах використовувати не тільки для приймання їжі.
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21.03.2021 15:40 Ответить
Та забудьте Ви вже про камеру. Узбек не означає дебіл щоб під камеру підставлятися. Маємо лише свідчення свідка і буде зізнання. Винен чи не винен ???
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21.03.2021 16:41 Ответить
а чому ви акцентуєте на тому зо він узбек?. що авакіські орли не ******* узбеків ? чи може у нас якась нетерпимість в суспільстві до узбеків, е ні шановний тут не засраха.
І чому Ви так відмазуєте дебіла який х..м світив перед дітьми ?.....
понти у нас звісно ті ще лгбтісти та все ж міру у захисті таких тварюк потрібно мати.
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21.03.2021 19:25 Ответить
Що значить відмазую...
У справі Стерненка суспільство не задоволено вироком через те, що відсутні прямі докази його вини, а відповідно у суду не було підстав вважати вину доведеною. ( і це дійсно так)
В данній же справі, доказова база буде ще більш непереконливою (типово для даної категорії справ). Але при цьому, як випливає з коментарів до даної статі, суспільство нічого не має проти того, щоб суд виніс обвинувальний вирок навіть без прямих доказів, які доводять його вину.
То ж я і намагаюся з'ясувати чого саме хоче суспільство, за якими правилами хоче жити:
1. Судочинства в порядку та згідно з вимогами закону для всіх.
або
2. Вор должен сидеть в тюрме також для всіх.

Простіше кажучи суспільству слід визначитися : або хреста зняти, або ж штани вдягти.
Інакше матимемо вибіркове правосуддя, а це значно страшніше за 2 попередні варіанти, оскільки правила в такому випадку змінюються в процесі "гри".

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22.03.2021 09:37 Ответить
Шановний, а що уже оголошений ВИРОК по цій справі ?...
не займайтесь фігнею. ніхто просто лоха не буде пакувати при відсутності доказів, бо свідок це не доказова база..
п.с. ваше намагання притягнути сюди справи Стерненка та Антоненка є жалюгідним. Бо там їх судять саме за їх громадську позицію. А тут або хуміганка, якщо пішов просто сцяти на майданчик, або срок якщо робив це перед дітьми.
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22.03.2021 10:07 Ответить
Цікаво, які прямі докази самого факту вчинення даного протиправного діяння зможе надати в суді прокурор...
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21.03.2021 14:20 Ответить
А навіщо?

Прокуратура проказала, що вона може не приходити у справи роками, бо всі "хворіють баблом".

Справа Кернеса - це приклад роботи прокураратури.
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21.03.2021 14:24 Ответить
оторванную пипиську джамшута.....
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21.03.2021 14:26 Ответить
Щастя здоровья вам и творческих узбеков...
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21.03.2021 14:21 Ответить
Все хохмишь, Лемке. Не тебе ли как потомственному офицеру пора взять в руки верный браунинг и патрулировать вместе с юными девочками улицы беспокойного Киева. Вот кажуть в жидоолигорхическом парке, который раньше назывался Бабин Яр, полно извращенцев, знакомые женщины жалуются.
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21.03.2021 15:53 Ответить
Та без проблем !)) О то як вийду у вiдставку , приїду на ПМЖ до славетного міста Києва та патрулюватиму з улюбленим браунінгом (сподіваюся Рада вже на той час ухвалить закон про вільне володіння зброї ) міські парки і лісосмуги
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21.03.2021 16:07 Ответить
Знакомые женщины радоваться должны, что на них хоть кто-то обращает внимание
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21.03.2021 19:35 Ответить
На палю гниду!
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21.03.2021 14:24 Ответить
На підставі чого??? На підставі того, що хтось сказав, що ніби він щось там бачив??? Докази!!!
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21.03.2021 14:28 Ответить
Воно,звісно,можна було б сказати,на підставі чого,але,боюсь,що до таких,як ти,воно все одно не дійде. Це просто щастя,що цього ублюдка затримали відразу,а не після вчинення ним важчого злочину. Якщо взагалі затримали б...
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21.03.2021 15:00 Ответить
А по суті???
Учора мало ОП не розгромили вимагаючи щоб правосуддя було законним та безпристрасним, а вироки грунтувалися виключно на беззаперечних прямих доказах отриманих з дотриманням норм чинного законодавства.
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21.03.2021 15:09 Ответить
Про яку суть взагалі йде мова? Яке відношення має затримання педофіла до подій під ОП?Де вас таких набирають,от що мені цікаво...
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21.03.2021 15:37 Ответить
Мову я веду про те, що на права цього узбека всім плювати. Суспільство, яке ще вчора вимогало чесного правосуддя, сьгодні фактично вже засудило людину оголосивши її збоченцем виключно на основі свідчень свідка. При цьому ніхто не зважає, що згадки про наявність жодних прямих доказів вини в даній статі нема. Така сама пісня буде в суді і ніхто навіть не обмовиться, що вина не доведена бо доказів нема, посадять на 7 років, а всі ще й оплодуватимуть.
А чим цей узбек гірший за Стерненка??? Чому узбека саджати без доказів можна, а Стерненка ні??? Тому, що він узбек і політикам не цікавий???

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21.03.2021 16:34 Ответить
До вищевикладеного мені,на жаль,додати нічого...
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21.03.2021 16:54 Ответить
А жаль... Вот так и вас завтра обьявят педофилом... И всем будет пофиг, так это или нет...
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21.03.2021 20:06 Ответить
Дивіться вищевикладене. Хоча вам,кацапам,один буй...
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21.03.2021 21:25 Ответить
Вам ваш оппонент все по полочкам разложил, а вы так ничего и не поняли) Завтра на вас укажут пальцем, и никто не будет разбираться "а был ли мальчик") Сразу все начнут кричать "На палю гниду!" и называть вас ублюдком... Вы наверное за бубочку голосовали?) Критического мышления НОЛЬ))) Всем на слово верите)))
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22.03.2021 00:40 Ответить
Висказався? А тепер- нах за парєбрік!
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23.03.2021 14:03 Ответить
Да нет, зебил, твоя участь только громко возмущаться на кухне))) На большее ты не способен))
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23.03.2021 15:13 Ответить
Як же ви,ідіоти кончєні,вже осточортіли...
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23.03.2021 15:54 Ответить
Видишь как легко я в тебе зебила просчитал))) Не нервничай, научись немного думать, прежде делать выводы))) Это не сложно)
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23.03.2021 17:12 Ответить
Значіть так,в останій раз поясняю всім дебілам,які за цього урода голосували- ну так вони ж всі,пля.. пралєтелі. Ну і ти в кучі з ними..
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24.03.2021 17:27 Ответить
Нужно изменить закон, сделав его более жестким по отношению к мигрантам из средней азии, африки и кавказа. Задача нашего поколения - выбирать людей, которые переведут это из пустопорожних разговоров в сети, в реальные действия.
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21.03.2021 14:31 Ответить
Положить под ишак..будет играть пассивный роль...
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21.03.2021 14:35 Ответить
Эксгібіціоністи - це хворі люди, їх треба лікувати
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21.03.2021 14:37 Ответить
Не совсем понятно с какой целью указывается национальность задержанного.
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21.03.2021 14:38 Ответить
Мабудь з метою щоб "свідок" не помилився на упізнанні, перед ним будуть один узбек і два европейці...
А от чи зміг би той "свідок" вирізнити одного узбека поміж трьох узбеків то велике питання...
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21.03.2021 14:45 Ответить
не вздумайте этого урода потом выпускать в народ, ссылайте в Чернобыль куда то, осталавлять детей без присмотра вообще ни на секунду нельзя, у людей едет кукуха
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21.03.2021 14:52 Ответить
Збоченців стало більше чи дівчатка слави захотіли? Може узбек пісяв під грибочок і струшував. А комусь щось показалось і мужика вже запакували
Через це вже треба обходити стороною і майданчики і жінок і дітей. Навіть за погляд хз що можуть запідозрити
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21.03.2021 15:06 Ответить
А некоторые уже требуют самосуд) При этом никто толком не знает "а был ли мальчик")))
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22.03.2021 00:43 Ответить
Опять ***** с планеты Пидофелия. Зачастили твари.
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21.03.2021 16:00 Ответить
А дрочуна ківу за витівки у Верховній Раді зі своїм пісюном коли посадять?
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21.03.2021 16:56 Ответить
Закономерное следствие захвата евреями медиасферы, а гомосексуалистами министерства внутренних дел.
Затримано чоловіка, який скоїв розпусні дії стосовно дівчинки на дитячому майданчику в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5820
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21.03.2021 18:56 Ответить
Затримано чоловіка, який скоїв розпусні дії стосовно дівчинки на дитячому майданчику в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6117
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21.03.2021 19:07 Ответить
Ну что вы все так накинулись на узбека, может ему присичило справить нужду по малому, а туалета поблизости просто не было, а вы все сразу педофил - педофил...
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21.03.2021 22:20 Ответить
Какое-то весеннее обострение у идиотов, в этом случае хоть без трупов обошлось.
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22.03.2021 03:02 Ответить
 
 