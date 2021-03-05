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В Киеве полицейские задержали подозреваемого в педофилии, - Андрей Крищенко. ВИДЕО

В Киеве полицейские задержали подозреваемого в педофилии. Злоумышленник приставал к девочке в подъезде дома и совершил в отношении нее развратные действия. Правонарушителем оказался работник одного из учебных заведений столицы. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По спецлинии 102 позвонил мужчина и сообщил, что несколько минут назад неизвестный в подъезде дома в Днепровском районе совершил развратные действия в отношении его дочери. На место происшествия немедленно прибыли оперативники столичного главка полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники отдела ювенальной превенции.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, полицейские опросили отца и установили, что инцидент произошел, когда девочка возвращалась домой из школы:

В Киеве полицейские задержали подозреваемого в педофилии, - Андрей Крищенко 01

"В момент, когда ребенок зашел в подъезд, к ней подошел мужчина и начал приставать. Девочка смогла вырваться, побежала в свою квартиру и сразу же рассказала все отцу. Мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" и в течение суток установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний киевлянин. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Что касается личности злоумышленника, то мы установили, что он работал в одном из учебных заведений столицы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-руководителя нелегального лагеря будут судить за изнасилование и развращение малолетних девочек во Львове, - Нацполиция

В Киеве полицейские задержали подозреваемого в педофилии, - Андрей Крищенко 02

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Читайте: Подозреваемый в изнасиловании ребенка повесился в СИЗО на Волыни

Автор: 

Киев (25521) педофил (493) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+14
Депутатом его потом просто нарiд выберет
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05.03.2021 17:21
+11
Не от СН часом?
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05.03.2021 17:20
+4
а при чем тут уголовники? шо им за воспитание зарплату платят?
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05.03.2021 17:47
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Не от СН часом?
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05.03.2021 17:20 Ответить
Депутатом его потом просто нарiд выберет
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05.03.2021 17:21 Ответить
Сунуть этого урода в камеру к уголовникам. Пускай из него Свету сделают
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05.03.2021 17:22 Ответить
Откуда тебе это известно?
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05.03.2021 17:30 Ответить
а при чем тут уголовники? шо им за воспитание зарплату платят?
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05.03.2021 17:47 Ответить
да насрать там всем, чмырить будут, это да, ну пиз_юлей получит может быть, а если чай, сигареты и т.п. загонять ему кто-то будет, то вообще никаких вопросов
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06.03.2021 15:24 Ответить
свету уже давно никто ни из кого не делает, только, если хорошо заплатят
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06.03.2021 19:51 Ответить
1989 року народження, невже йому всі жінки відмовили?
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05.03.2021 17:36 Ответить
Уголовникам на Лукьяновке будет к 8 Марта как подарок.
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05.03.2021 17:43 Ответить
Кастрировать таких нужно , что бы больше не хотелось !
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05.03.2021 17:44 Ответить
таких людей треба садити надовго і привселюдно
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05.03.2021 18:01 Ответить
гамно всране
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05.03.2021 18:14 Ответить
Заберите у обезья гранату: по гугл-форме они родителей опросили!!! Ее может любой заполнить!!! не удивительно, что уних 70% получилось. https://www.youtube.com/watch?v=FjgJERwquTI
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05.03.2021 18:17 Ответить
в петушантик ******** этого!
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05.03.2021 18:48 Ответить
В петушатник к Авакову с Геращенко, на мастер-класс.
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05.03.2021 20:26 Ответить
в куятник, -выпустят под подписку или домарест , а потом по суду и на работу востановят..
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05.03.2021 21:21 Ответить
отец девочки -ЛОХ .. ну или дрыщ обосанный.. ******** бы по-тихому..-лучшее наказание..
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05.03.2021 21:19 Ответить
Что там с честными ментами из Кагарлыка?
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05.03.2021 21:39 Ответить
там вообще чувак ходит по улице где педофелия....
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05.03.2021 23:35 Ответить
І коли вже в Україні буде карта проживаннясексуальних злочинців?

У Києві поліцейські затримали підозрюваного в педофілії, - Андрій Крищенко - Цензор.НЕТ 696
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06.03.2021 02:49 Ответить
как только о педофилии начинают забывать, то сразу же - как черт из табакерки - возникают полицаи и кого-то разоблачают... такое впечатление, что у полицаев время от времени проходят ролевые игры...
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06.03.2021 06:03 Ответить
А когда задержат подозреваемого в булимии Крищенку? Или надо допустить общественно-опасные последствия - дождаться, пока он кого-нибудь обглодает или пока у него барьiло треснет - всю ж округу зальёт гавнищем.
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06.03.2021 06:23 Ответить
Оно ублюдок...
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06.03.2021 09:54 Ответить
Ізолювати назавжди
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06.03.2021 15:23 Ответить
я так понимаю, эта система Безпечне мысто отследила где он появился в этой одежде в первой камере, и отработала весь билинг из этого места. На весь Киев было только ** перемещений из этого места к месту преступления.

то есть вы понимаете, что происходит?

Аваков знает перемещения каждого гражданина, и при этом обладает неограниченными возможностями их подделать. Следит за оппозиционными политиками и гражданскими активистами. Это хуже, чем полицейское государство. Это аннигиляция гражданского общества. Социальные баллы как в Китае. Уничтожение инакомыслия, первозданное зло.
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07.03.2021 19:45 Ответить
 
 