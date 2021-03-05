В Киеве полицейские задержали подозреваемого в педофилии, - Андрей Крищенко. ВИДЕО

В Киеве полицейские задержали подозреваемого в педофилии. Злоумышленник приставал к девочке в подъезде дома и совершил в отношении нее развратные действия. Правонарушителем оказался работник одного из учебных заведений столицы. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По спецлинии 102 позвонил мужчина и сообщил, что несколько минут назад неизвестный в подъезде дома в Днепровском районе совершил развратные действия в отношении его дочери. На место происшествия немедленно прибыли оперативники столичного главка полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники отдела ювенальной превенции.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, полицейские опросили отца и установили, что инцидент произошел, когда девочка возвращалась домой из школы:

"В момент, когда ребенок зашел в подъезд, к ней подошел мужчина и начал приставать. Девочка смогла вырваться, побежала в свою квартиру и сразу же рассказала все отцу. Мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" и в течение суток установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний киевлянин. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Что касается личности злоумышленника, то мы установили, что он работал в одном из учебных заведений столицы".

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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