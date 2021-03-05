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У Києві поліцейські затримали підозрюваного в педофілії, - Андрій Крищенко. ВIДЕО

У Києві поліцейські затримали підозрюваного в педофілії. Зловмисник приставав до дівчинки в під'їзді будинку і вчинив стосовно неї розпусні дії. Правопорушником виявився працівник одного з навчальних закладів столиці. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

По спецлінії 102 зателефонував чоловік і повідомив, що кілька хвилин тому невідомий у під'їзді будинку в Дніпровському районі скоїв розпусні дії стосовно його дочки. На місце події негайно прибули оперативники столичного главку поліції, слідчо-оперативна група і співробітники відділу ювенальної превенції.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, поліцейські опитали батька та встановили, що інцидент стався, коли дівчинка поверталася додому зі школи:

У Києві поліцейські затримали підозрюваного в педофілії, - Андрій Крищенко 01

"У момент, коли дитина зайшла в під'їзд, до неї підійшов чоловік і почав чіплятися. Дівчинка змогла вирватися, побігла у свою квартиру і відразу ж розповіла все батькові. Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів, переглянули записи з камер відеоспостереження системи "Безпечне місто" і впродовж доби встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний киянин. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Щодо особи зловмисника, то ми встановили, що він працював в одному з навчальних закладів столиці".

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У Києві поліцейські затримали підозрюваного в педофілії, - Андрій Крищенко 02

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Автор: 

Київ (19466) педофіл (158) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+14
Депутатом его потом просто нарiд выберет
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05.03.2021 17:21
+11
Не от СН часом?
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05.03.2021 17:20
+4
а при чем тут уголовники? шо им за воспитание зарплату платят?
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05.03.2021 17:47
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Не от СН часом?
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05.03.2021 17:20 Відповісти
Депутатом его потом просто нарiд выберет
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05.03.2021 17:21 Відповісти
Сунуть этого урода в камеру к уголовникам. Пускай из него Свету сделают
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05.03.2021 17:22 Відповісти
Откуда тебе это известно?
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05.03.2021 17:30 Відповісти
а при чем тут уголовники? шо им за воспитание зарплату платят?
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05.03.2021 17:47 Відповісти
да насрать там всем, чмырить будут, это да, ну пиз_юлей получит может быть, а если чай, сигареты и т.п. загонять ему кто-то будет, то вообще никаких вопросов
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06.03.2021 15:24 Відповісти
свету уже давно никто ни из кого не делает, только, если хорошо заплатят
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06.03.2021 19:51 Відповісти
1989 року народження, невже йому всі жінки відмовили?
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05.03.2021 17:36 Відповісти
Уголовникам на Лукьяновке будет к 8 Марта как подарок.
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05.03.2021 17:43 Відповісти
Кастрировать таких нужно , что бы больше не хотелось !
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05.03.2021 17:44 Відповісти
таких людей треба садити надовго і привселюдно
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05.03.2021 18:01 Відповісти
гамно всране
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05.03.2021 18:14 Відповісти
Заберите у обезья гранату: по гугл-форме они родителей опросили!!! Ее может любой заполнить!!! не удивительно, что уних 70% получилось. https://www.youtube.com/watch?v=FjgJERwquTI
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05.03.2021 18:17 Відповісти
в петушантик ******** этого!
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05.03.2021 18:48 Відповісти
В петушатник к Авакову с Геращенко, на мастер-класс.
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05.03.2021 20:26 Відповісти
в куятник, -выпустят под подписку или домарест , а потом по суду и на работу востановят..
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05.03.2021 21:21 Відповісти
отец девочки -ЛОХ .. ну или дрыщ обосанный.. ******** бы по-тихому..-лучшее наказание..
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05.03.2021 21:19 Відповісти
Что там с честными ментами из Кагарлыка?
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05.03.2021 21:39 Відповісти
там вообще чувак ходит по улице где педофелия....
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05.03.2021 23:35 Відповісти
І коли вже в Україні буде карта проживаннясексуальних злочинців?

У Києві поліцейські затримали підозрюваного в педофілії, - Андрій Крищенко - Цензор.НЕТ 696
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06.03.2021 02:49 Відповісти
как только о педофилии начинают забывать, то сразу же - как черт из табакерки - возникают полицаи и кого-то разоблачают... такое впечатление, что у полицаев время от времени проходят ролевые игры...
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06.03.2021 06:03 Відповісти
А когда задержат подозреваемого в булимии Крищенку? Или надо допустить общественно-опасные последствия - дождаться, пока он кого-нибудь обглодает или пока у него барьiло треснет - всю ж округу зальёт гавнищем.
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06.03.2021 06:23 Відповісти
Оно ублюдок...
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06.03.2021 09:54 Відповісти
Ізолювати назавжди
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06.03.2021 15:23 Відповісти
я так понимаю, эта система Безпечне мысто отследила где он появился в этой одежде в первой камере, и отработала весь билинг из этого места. На весь Киев было только ** перемещений из этого места к месту преступления.

то есть вы понимаете, что происходит?

Аваков знает перемещения каждого гражданина, и при этом обладает неограниченными возможностями их подделать. Следит за оппозиционными политиками и гражданскими активистами. Это хуже, чем полицейское государство. Это аннигиляция гражданского общества. Социальные баллы как в Китае. Уничтожение инакомыслия, первозданное зло.
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07.03.2021 19:45 Відповісти
 
 