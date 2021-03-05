У Києві поліцейські затримали підозрюваного в педофілії, - Андрій Крищенко. ВIДЕО
У Києві поліцейські затримали підозрюваного в педофілії. Зловмисник приставав до дівчинки в під'їзді будинку і вчинив стосовно неї розпусні дії. Правопорушником виявився працівник одного з навчальних закладів столиці. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
По спецлінії 102 зателефонував чоловік і повідомив, що кілька хвилин тому невідомий у під'їзді будинку в Дніпровському районі скоїв розпусні дії стосовно його дочки. На місце події негайно прибули оперативники столичного главку поліції, слідчо-оперативна група і співробітники відділу ювенальної превенції.
За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, поліцейські опитали батька та встановили, що інцидент стався, коли дівчинка поверталася додому зі школи:
"У момент, коли дитина зайшла в під'їзд, до неї підійшов чоловік і почав чіплятися. Дівчинка змогла вирватися, побігла у свою квартиру і відразу ж розповіла все батькові. Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів, переглянули записи з камер відеоспостереження системи "Безпечне місто" і впродовж доби встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний киянин. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Щодо особи зловмисника, то ми встановили, що він працював в одному з навчальних закладів столиці".
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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