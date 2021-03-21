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Обустройство дополнительных коек для инфицированных коронавирусом началось в больницах Львова

Обустройство дополнительных коек для инфицированных коронавирусом началось в больницах Львова

В воскресенье, 21 марта, во Львове начали обустраивать дополнительные койко-места для больных коронавирусом. К работам привлекли студентов Университета безопасности жизнедеятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

COVID-отделения обустроят в одном из корпусов поликлиники на улице Мазепы и в 8-й больнице на улице Навроцкого.

"Студенты Университета безопасности жизнедеятельности сейчас помогают высвобождать корпус на улице Мазепы. Сегодня там начали первую очередь обустройства дополнительных койко-мест", - сказал Москаленко.

В поликлинике на Мазепы планируют обустроить 50 коек.

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Обустройство дополнительных коек для инфицированных коронавирусом началось в больницах Львова - Цензор.НЕТ 5352
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21.03.2021 19:08 Ответить
У того гимна на фото похмелюга дикая.
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21.03.2021 21:33 Ответить
Ублюдок зі слуги народу каже "щось не подобається, їдьте з країни"!!
. Далеко звісно не поїдеш - ви ж закрили країну і перетворили її на карантинне гетто,
останніми почавши вакцинацію, ще і таким лайном, яке не визнає ЕС.
Але є ідея краще: ми вас, пане Ковальчук витравимо з України, без сумніву !
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21.03.2021 20:35 Ответить
 
 