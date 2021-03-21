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Облаштування додаткових ліжок для інфікованих коронавірусом почалося у лікарнях Львова

Облаштування додаткових ліжок для інфікованих коронавірусом почалося у лікарнях Львова

У неділю, 21 березня, у Львові почали облаштовувати додаткові ліжко-місця для хворих на коронавірус. До робіт залучили студентів Університету безпеки життєдіяльності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

COVID-відділення облаштують в одному з корпусів поліклініки на вулиці Мазепи і у 8-й лікарні на вулиці Навроцького.

"Студенти Університету безпеки життєдіяльності зараз допомагають вивільняти корпус на вулиці Мазепи. Сьогодні там почали першу чергу облаштування додаткових ліжко-місць", - сказав Москаленко.

У поліклініці на Мазепи планують облаштувати 50 ліжок.

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Обустройство дополнительных коек для инфицированных коронавирусом началось в больницах Львова - Цензор.НЕТ 5352
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21.03.2021 19:08 Відповісти
У того гимна на фото похмелюга дикая.
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21.03.2021 21:33 Відповісти
Ублюдок зі слуги народу каже "щось не подобається, їдьте з країни"!!
. Далеко звісно не поїдеш - ви ж закрили країну і перетворили її на карантинне гетто,
останніми почавши вакцинацію, ще і таким лайном, яке не визнає ЕС.
Але є ідея краще: ми вас, пане Ковальчук витравимо з України, без сумніву !
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21.03.2021 20:35 Відповісти
 
 