Облаштування додаткових ліжок для інфікованих коронавірусом почалося у лікарнях Львова

У неділю, 21 березня, у Львові почали облаштовувати додаткові ліжко-місця для хворих на коронавірус. До робіт залучили студентів Університету безпеки життєдіяльності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

COVID-відділення облаштують в одному з корпусів поліклініки на вулиці Мазепи і у 8-й лікарні на вулиці Навроцького.

"Студенти Університету безпеки життєдіяльності зараз допомагають вивільняти корпус на вулиці Мазепи. Сьогодні там почали першу чергу облаштування додаткових ліжко-місць", - сказав Москаленко.

У поліклініці на Мазепи планують облаштувати 50 ліжок.

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