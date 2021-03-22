РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10229 посетителей онлайн
Новости
2 299 12
Северный поток (1443) Шмыгаль Денис (2591)

Завершение строительства "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны РФ, - Шмыгаль

Завершение строительства

Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" не в интересах Европы, поскольку усилит агрессию со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, которое будет опубликовано в понедельник, 22 марта.

По словам Шмыгаля, "если "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине".

"Это не может совпадать с интересами ЕС", - считает глава украинского кабинета.

Ранее, 19 марта, Денис Шмыгаль принял участие в Германо-украинском экономическом форуме в Берлине, где в приветственном слове говорил об "особом партнерстве" с Германией. При этом ни сам украинский премьер, ни другие представители Украины на форуме не затрагивали тему строительства "Северного потока - 2", главного раздражителя в германо-украинских отношениях.

Каждая структура, участвующая в проекте "Северный поток - 2", должна незамедлительно прекратить деятельность или же готовиться попасть под американские санкции, заявил 18 марта глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - это политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности, - Шмыгаль

По словам Блинкена, Госдепартамент проверяет сведения о компаниях, задействованных в реализации проекта. "Nord Stream 2" - плохой проект для Германии, Украины и наших союзников, и партнеров в Центральной и Восточной Европе", - сказал политик.

Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность двух ниток трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На сегодня строительство закончено более чем на 90 процентов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Хоть бы один, хоть один раз честно сказал, нам очень нужны миллиарды агрессора за транзит.
показать весь комментарий
22.03.2021 07:49
+3
Им ничего больше делать не нужно.
Война, коронавирус и тупое правительство - приносят больше ущерб Украине, чем все враги.
показать весь комментарий
22.03.2021 08:36
+1
Завершение строительства "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны РФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7680.....
показать весь комментарий
22.03.2021 07:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть бы один, хоть один раз честно сказал, нам очень нужны миллиарды агрессора за транзит.
показать весь комментарий
22.03.2021 07:49 Ответить
Завершение строительства "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны РФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1313........
показать весь комментарий
22.03.2021 07:49 Ответить
Завершение строительства "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны РФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7932.....
показать весь комментарий
22.03.2021 07:50 Ответить
Завершение строительства "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны РФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7680.....
показать весь комментарий
22.03.2021 07:51 Ответить
Дааа,конечно, нагло не даёт заработать на его газе, и ещё имеет наглость с древних героев копателей чёрного моря - плату за него требовать. Клятые москали чё
показать весь комментарий
22.03.2021 08:16 Ответить
Пичалька - не хотят авианосцы мериканские бомбить цели по приказу с Грушевского...
показать весь комментарий
22.03.2021 07:55 Ответить
Можливо спочатку Шмигалю варто заборонити купівлю електрики в Рассєї, а вже потім вимагати заборяняти побудову газопроводу? А то якось негарно виходить, по відношенню до партнерів....
показать весь комментарий
22.03.2021 07:55 Ответить
А чого ви до цього мовчали? Всіх підбивали, що кацап мирний і що Найсвітліший дезертир своєї армії, яку очолив, в його очах побачив мир. Чи я щось видумав?
показать весь комментарий
22.03.2021 08:27 Ответить
Им ничего больше делать не нужно.
Война, коронавирус и тупое правительство - приносят больше ущерб Украине, чем все враги.
показать весь комментарий
22.03.2021 08:36 Ответить
Одне тішить - в них такі самі проблеми
показать весь комментарий
22.03.2021 10:15 Ответить
Это сладкое слово "никуя не делать и тупо получать деньги за транзит" ... Даа, не хотят от такой лафы отказываться.
показать весь комментарий
22.03.2021 10:37 Ответить
"По словам Шмыгаля, "если "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине"."
Передайте ему, что это не главная причина.
Если будет СП-2, то не нужна наша ГТС и у России будут развязаны руки.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:35 Ответить
 
 