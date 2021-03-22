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Північний потік (2446) Денис Шмигаль (4398)

Завершення будівництва "Північного потоку-2" посилить агресію з боку РФ, - Шмигаль

Завершення будівництва

Завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" не в інтересах Європи, оскільки посилить агресію з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, яке буде опубліковано в понеділок, 22 березня.

За словами Шмигаля, "якщо "Північний потік - 2" буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні".

"Це не може збігатися з інтересами ЄС", - вважає глава українського кабінету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - це політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності, - Шмигаль

Раніше, 19 березня, Денис Шмигаль взяв участь у Німецько-українському економічному форумі в Берліні, де у вітальному слові говорив про "особливе партнерство" з Німеччиною. При цьому ні сам український прем'єр, ні інші представники України на форумі не зачіпали теми будівництва "Північного потоку - 2", головного подразника в німецько-українських відносинах.

Кожна структура, що бере участь в проєкті "Північний потік - 2", повинна негайно припинити діяльність або ж готуватися потрапити під американські санкції, заявив 18 березня голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, Держдепартамент перевіряє відомості про компанії, задіяних в реалізації проєкту. "Nord Stream 2" - поганий проєкт для Німеччини, України та наших союзників, і партнерів у Центральній та Східній Європі", - сказав політик.

Газопровід "Північний потік - 2" повинен поставляти російський газ безпосередньо в Європу по дну Балтійського моря. Загальна потужність двох ниток трубопроводу становить 55 млрд кубометрів газу в рік. На сьогодні будівництво закінчено більш ніж на 90 відсотків.

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Топ коментарі
+3
Хоть бы один, хоть один раз честно сказал, нам очень нужны миллиарды агрессора за транзит.
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22.03.2021 07:49
+3
Им ничего больше делать не нужно.
Война, коронавирус и тупое правительство - приносят больше ущерб Украине, чем все враги.
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22.03.2021 08:36
+1
Завершение строительства "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны РФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7680.....
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22.03.2021 07:51
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Хоть бы один, хоть один раз честно сказал, нам очень нужны миллиарды агрессора за транзит.
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22.03.2021 07:49 Відповісти
Завершение строительства "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны РФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1313........
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22.03.2021 07:49 Відповісти
Завершение строительства "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны РФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7932.....
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22.03.2021 07:50 Відповісти
Завершение строительства "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны РФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7680.....
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22.03.2021 07:51 Відповісти
Дааа,конечно, нагло не даёт заработать на его газе, и ещё имеет наглость с древних героев копателей чёрного моря - плату за него требовать. Клятые москали чё
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22.03.2021 08:16 Відповісти
Пичалька - не хотят авианосцы мериканские бомбить цели по приказу с Грушевского...
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22.03.2021 07:55 Відповісти
Можливо спочатку Шмигалю варто заборонити купівлю електрики в Рассєї, а вже потім вимагати заборяняти побудову газопроводу? А то якось негарно виходить, по відношенню до партнерів....
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22.03.2021 07:55 Відповісти
А чого ви до цього мовчали? Всіх підбивали, що кацап мирний і що Найсвітліший дезертир своєї армії, яку очолив, в його очах побачив мир. Чи я щось видумав?
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22.03.2021 08:27 Відповісти
Им ничего больше делать не нужно.
Война, коронавирус и тупое правительство - приносят больше ущерб Украине, чем все враги.
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22.03.2021 08:36 Відповісти
Одне тішить - в них такі самі проблеми
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22.03.2021 10:15 Відповісти
Это сладкое слово "никуя не делать и тупо получать деньги за транзит" ... Даа, не хотят от такой лафы отказываться.
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22.03.2021 10:37 Відповісти
"По словам Шмыгаля, "если "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине"."
Передайте ему, что это не главная причина.
Если будет СП-2, то не нужна наша ГТС и у России будут развязаны руки.
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22.03.2021 12:35 Відповісти
 
 