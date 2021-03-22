Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон
Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V". ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте до 14 июля, используя имеющееся европейское производство.
Об этом Reuters заявил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Европейскую комиссию ранее критиковали за медленное внедрение вакцины.
"Нам совершенно не нужен "Спутник V", - сказал Бретон.
Он добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.
"Поэтому к 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", - сказал Бретон.
Пожалуйста, подождите...
це така схєма расєйської гівнопропаганди, коли якась московська шваль, яка прикидається німцем, робить заяву, наче від імені німеччини, чи якоїсь німецької організації - потім цю заява розповсюджуть гівнопропагандиські канали
Пока она не зарегистрирована в ЕС о ее применении в Германии речь не идет
Це лише наші гноми прямо мріють підсунути українцям росіску бормотуху за відкати.
Они серьёзно свой полуостров континентом называют? Или ошибка перевода?
- Это как раз те страны, где если кто-то будет умирать от вакцины, то никто и не заметит.
А также матрешки, балалайки, шапки-ушанки, валенки и другие товары критического импорта.
https://censor.net/ru/news/3254714/evrosoyuzu_sovershenno_ne_nujna_rossiyiskaya_vaktsina_sputnik_v_evrokomissar_breton/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75901791
https://censor.net/ru/news/3254714/evrosoyuzu_sovershenno_ne_nujna_rossiyiskaya_vaktsina_sputnik_v_evrokomissar_breton/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75901791
https://censor.net/ru/news/3254708/evrosoyuz_poka_ne_gotov_delitsya_vaktsinami_ot_covid19_s_drugimi_stranami_glava_evrokomissii_fon_der