Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон.

Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V". ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте до 14 июля, используя имеющееся европейское производство.

Об этом Reuters заявил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Европейскую комиссию ранее критиковали за медленное внедрение вакцины.

"Нам совершенно не нужен "Спутник V", - сказал Бретон.

Он добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.

"Поэтому к 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", - сказал Бретон.

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