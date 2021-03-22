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Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон

Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина

Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V". ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте до 14 июля, используя имеющееся европейское производство.

Об этом Reuters заявил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Европейскую комиссию ранее критиковали за медленное внедрение вакцины.

"Нам совершенно не нужен "Спутник V", - сказал Бретон.

Он добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.

"Поэтому к 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", - сказал Бретон.

Читайте также: Евросоюз пока не готов делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

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Топ комментарии
+24
Результат проникновения рептилоидов в скрепную парашную вакцинушку:
Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон - Цензор.НЕТ 7063
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22.03.2021 08:28
+17
у рашки такие мощности, что даже 10% своего стада не вакционировали, хоть плешывии обьявил что есть даже несколько вакцин.
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22.03.2021 08:36
+15
Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон - Цензор.НЕТ 9728
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22.03.2021 08:28
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Результат проникновения рептилоидов в скрепную парашную вакцинушку:
Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон - Цензор.НЕТ 7063
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22.03.2021 08:28 Ответить
Нет, это третья фаза испытаний "спутника". Тромбоз и внезапная смерть. Спутник = астразенека по-русски, т.е. сделанная грязными руками из говна.
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22.03.2021 10:09 Ответить
Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон - Цензор.НЕТ 9728
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22.03.2021 08:28 Ответить
у рашки такие мощности, что даже 10% своего стада не вакционировали, хоть плешывии обьявил что есть даже несколько вакцин.
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22.03.2021 08:36 Ответить
Кацапам плевать на свое стадо, но в любую дырку планеты они полезут без мыла.
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22.03.2021 10:02 Ответить
В Венгрии, Словакии уже прививаются. В Чехии, зема из трусов лезет, лишь бы пропихнуть эту радость. В Германии ее собираются производить. Реальность немного расходится со словами этого Бретона.
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22.03.2021 08:37 Ответить
Про Германию можно подробнее?
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22.03.2021 08:44 Ответить
https://www.focus.ua/amp/world/476742-vakcinu-sputnik-v-sobralis-proizvodit-v-germanii-francii-italii-i-ispanii-rf
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22.03.2021 08:54 Ответить
делать и применять как бы разные вещи.
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22.03.2021 09:00 Ответить
те що її там "зібрались" виробляти абсолютно ні про що не каже!!
це така схєма расєйської гівнопропаганди, коли якась московська шваль, яка прикидається німцем, робить заяву, наче від імені німеччини, чи якоїсь німецької організації - потім цю заява розповсюджуть гівнопропагандиські канали
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22.03.2021 09:07 Ответить
Производиться она вполне может на экспорт, в том числе и для внутренних российских нужд.
Пока она не зарегистрирована в ЕС о ее применении в Германии речь не идет
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22.03.2021 09:37 Ответить
І за бесплатно не візьмуть.
Це лише наші гноми прямо мріють підсунути українцям росіску бормотуху за відкати.
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22.03.2021 08:39 Ответить
https://korrespondent.net/world/4339907-v-slovakyy-premer-sohlasylsia-uity-v-otstavku-yz-za-skandala-so-sputnykom-V В Словакии премьер согласился уйти в отставку из-за скандала со Спутником V
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22.03.2021 08:55 Ответить
"ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте до 14 июля"
Они серьёзно свой полуостров континентом называют? Или ошибка перевода?
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22.03.2021 08:56 Ответить
купи себе карту лапоть
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22.03.2021 08:58 Ответить
Европа это т.н. "часть света" - историко культурное понятие. Континент - понятие геологическое.
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22.03.2021 10:33 Ответить
На побочные эффекты вакцинации пожаловались всего полпроцента вакцинированных украинцев;
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22.03.2021 08:57 Ответить
Євросоюзу абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V", - єврокомісар Бретон - Цензор.НЕТ 1430
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22.03.2021 08:59 Ответить
Угадай страну по идиотизмуЄвросоюзу абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V", - єврокомісар Бретон - Цензор.НЕТ 8321
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22.03.2021 09:02 Ответить
У РОА такі є своя країна,от нахріна було вішати Андрія Андрійовича?
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22.03.2021 09:21 Ответить
Не забудем о том, что Спутник V собираются продавать в Индию, Венесуэлу и другие страны.
- Это как раз те страны, где если кто-то будет умирать от вакцины, то никто и не заметит.
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22.03.2021 09:09 Ответить
Насчет Индии сомневаюсь, ее нет в списке стран, где Спутник зарегистрирован
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22.03.2021 10:27 Ответить
А де цю болтушку зареєстрували?
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22.03.2021 11:20 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_V
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22.03.2021 11:22 Ответить
Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон.

А также матрешки, балалайки, шапки-ушанки, валенки и другие товары критического импорта.
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22.03.2021 09:20 Ответить
Прикольно

https://censor.net/ru/news/3254714/evrosoyuzu_sovershenno_ne_nujna_rossiyiskaya_vaktsina_sputnik_v_evrokomissar_breton/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75901791
https://censor.net/ru/news/3254714/evrosoyuzu_sovershenno_ne_nujna_rossiyiskaya_vaktsina_sputnik_v_evrokomissar_breton/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75901791
https://censor.net/ru/news/3254708/evrosoyuz_poka_ne_gotov_delitsya_vaktsinami_ot_covid19_s_drugimi_stranami_glava_evrokomissii_fon_der
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22.03.2021 10:11 Ответить
А в чем тебе видится прикол, разве одно исключает друге?
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22.03.2021 10:26 Ответить
совсем уже??? как это не нужна??? а куда ж ее девать? ну возьмите хоть жуков травить )))))
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22.03.2021 11:34 Ответить
Этот Пуйло-***** и международный убийца, так кичится своей обезьяней фуфловакциной СПУТНИК , что её никто в ЕС серьёзно не воспринимают и не покупают!! Это Путлера и бесит ! !Он хотел на этой Фуфловакцине заработать немалое бабло и улучшить свой мировой рейтиг, а получилось как всегда!! сам бы Пуйло лучше позаботился бы о своих бедных россиянах, а т о они бедные россияне мрут как мухи по 500 человек в день-официально, а не официально тысячи! А он , делает вид , чтот он круче Байдена и катается на мотосанях по Сибири,( А может под Сочи или под Москвой)?? Ведь сейчас сфотоляпать можно всё , что хочешь?? А сам себе и Шойгу и всей этой поганой госдуме России, до сих пор не вкололи свой поганый СПУТНИК!!
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22.03.2021 12:05 Ответить
Защищает отечественных производителей. Он не сказал, что российская вакцина не нужна, потому что плохая или не нужно россиянам давать дополнительные заработки, он сказал, что европейцев вакциной обеспечат европейские компании (а если будем покупать иностранные вакцины, европейские производители заработают меньше). Поэтому они не хотят и китайскую вакцину покупать. А американскую они покупают?
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22.03.2021 12:45 Ответить
 
 