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Євросоюзу абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V", - єврокомісар Бретон

Євросоюзу абсолютно не потрібна російська вакцина

Євросоюзу не потрібна російська вакцина від коронавірусу "Спутник V". ЄС зможе добитися імунітету на всьому континенті до 14 липня, використовуючи наявне європейське виробництво.

Про це Reuters заявив європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Європейську комісію раніше критикували за повільне впровадження вакцини.

"Нам абсолютно не потрібен "Спутник V", - сказав Бретон.

Він додав, що у Євросоюзу "явно є можливість" доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз поки не готовий ділитися вакцинами проти COVID-19 з іншими країнами, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

"Тому на 14-липня у нас є можливість досягти загальноконтинентального імунітету. Дози є, тепер люди повинні прийняти вакцинацію, і у нас є матеріально-технічне забезпечення", - сказав Бретон.

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Топ коментарі
+24
Результат проникновения рептилоидов в скрепную парашную вакцинушку:
Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон - Цензор.НЕТ 7063
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22.03.2021 08:28
+17
у рашки такие мощности, что даже 10% своего стада не вакционировали, хоть плешывии обьявил что есть даже несколько вакцин.
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22.03.2021 08:36
+15
Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон - Цензор.НЕТ 9728
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22.03.2021 08:28
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Результат проникновения рептилоидов в скрепную парашную вакцинушку:
Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон - Цензор.НЕТ 7063
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22.03.2021 08:28 Відповісти
Нет, это третья фаза испытаний "спутника". Тромбоз и внезапная смерть. Спутник = астразенека по-русски, т.е. сделанная грязными руками из говна.
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22.03.2021 10:09 Відповісти
Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон - Цензор.НЕТ 9728
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22.03.2021 08:28 Відповісти
у рашки такие мощности, что даже 10% своего стада не вакционировали, хоть плешывии обьявил что есть даже несколько вакцин.
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22.03.2021 08:36 Відповісти
Кацапам плевать на свое стадо, но в любую дырку планеты они полезут без мыла.
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22.03.2021 10:02 Відповісти
В Венгрии, Словакии уже прививаются. В Чехии, зема из трусов лезет, лишь бы пропихнуть эту радость. В Германии ее собираются производить. Реальность немного расходится со словами этого Бретона.
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22.03.2021 08:37 Відповісти
Про Германию можно подробнее?
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22.03.2021 08:44 Відповісти
https://www.focus.ua/amp/world/476742-vakcinu-sputnik-v-sobralis-proizvodit-v-germanii-francii-italii-i-ispanii-rf
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22.03.2021 08:54 Відповісти
делать и применять как бы разные вещи.
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22.03.2021 09:00 Відповісти
те що її там "зібрались" виробляти абсолютно ні про що не каже!!
це така схєма расєйської гівнопропаганди, коли якась московська шваль, яка прикидається німцем, робить заяву, наче від імені німеччини, чи якоїсь німецької організації - потім цю заява розповсюджуть гівнопропагандиські канали
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22.03.2021 09:07 Відповісти
Производиться она вполне может на экспорт, в том числе и для внутренних российских нужд.
Пока она не зарегистрирована в ЕС о ее применении в Германии речь не идет
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22.03.2021 09:37 Відповісти
І за бесплатно не візьмуть.
Це лише наші гноми прямо мріють підсунути українцям росіску бормотуху за відкати.
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22.03.2021 08:39 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4339907-v-slovakyy-premer-sohlasylsia-uity-v-otstavku-yz-za-skandala-so-sputnykom-V В Словакии премьер согласился уйти в отставку из-за скандала со Спутником V
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22.03.2021 08:55 Відповісти
"ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте до 14 июля"
Они серьёзно свой полуостров континентом называют? Или ошибка перевода?
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22.03.2021 08:56 Відповісти
купи себе карту лапоть
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22.03.2021 08:58 Відповісти
Европа это т.н. "часть света" - историко культурное понятие. Континент - понятие геологическое.
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22.03.2021 10:33 Відповісти
На побочные эффекты вакцинации пожаловались всего полпроцента вакцинированных украинцев;
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22.03.2021 08:57 Відповісти
Євросоюзу абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V", - єврокомісар Бретон - Цензор.НЕТ 1430
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22.03.2021 08:59 Відповісти
Угадай страну по идиотизмуЄвросоюзу абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V", - єврокомісар Бретон - Цензор.НЕТ 8321
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22.03.2021 09:02 Відповісти
У РОА такі є своя країна,от нахріна було вішати Андрія Андрійовича?
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22.03.2021 09:21 Відповісти
Не забудем о том, что Спутник V собираются продавать в Индию, Венесуэлу и другие страны.
- Это как раз те страны, где если кто-то будет умирать от вакцины, то никто и не заметит.
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22.03.2021 09:09 Відповісти
Насчет Индии сомневаюсь, ее нет в списке стран, где Спутник зарегистрирован
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22.03.2021 10:27 Відповісти
А де цю болтушку зареєстрували?
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22.03.2021 11:20 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_V
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22.03.2021 11:22 Відповісти
Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон.

А также матрешки, балалайки, шапки-ушанки, валенки и другие товары критического импорта.
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22.03.2021 09:20 Відповісти
Прикольно

https://censor.net/ru/news/3254714/evrosoyuzu_sovershenno_ne_nujna_rossiyiskaya_vaktsina_sputnik_v_evrokomissar_breton/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75901791
https://censor.net/ru/news/3254714/evrosoyuzu_sovershenno_ne_nujna_rossiyiskaya_vaktsina_sputnik_v_evrokomissar_breton/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75901791
https://censor.net/ru/news/3254708/evrosoyuz_poka_ne_gotov_delitsya_vaktsinami_ot_covid19_s_drugimi_stranami_glava_evrokomissii_fon_der
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22.03.2021 10:11 Відповісти
А в чем тебе видится прикол, разве одно исключает друге?
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22.03.2021 10:26 Відповісти
совсем уже??? как это не нужна??? а куда ж ее девать? ну возьмите хоть жуков травить )))))
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22.03.2021 11:34 Відповісти
Этот Пуйло-***** и международный убийца, так кичится своей обезьяней фуфловакциной СПУТНИК , что её никто в ЕС серьёзно не воспринимают и не покупают!! Это Путлера и бесит ! !Он хотел на этой Фуфловакцине заработать немалое бабло и улучшить свой мировой рейтиг, а получилось как всегда!! сам бы Пуйло лучше позаботился бы о своих бедных россиянах, а т о они бедные россияне мрут как мухи по 500 человек в день-официально, а не официально тысячи! А он , делает вид , чтот он круче Байдена и катается на мотосанях по Сибири,( А может под Сочи или под Москвой)?? Ведь сейчас сфотоляпать можно всё , что хочешь?? А сам себе и Шойгу и всей этой поганой госдуме России, до сих пор не вкололи свой поганый СПУТНИК!!
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22.03.2021 12:05 Відповісти
Защищает отечественных производителей. Он не сказал, что российская вакцина не нужна, потому что плохая или не нужно россиянам давать дополнительные заработки, он сказал, что европейцев вакциной обеспечат европейские компании (а если будем покупать иностранные вакцины, европейские производители заработают меньше). Поэтому они не хотят и китайскую вакцину покупать. А американскую они покупают?
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22.03.2021 12:45 Відповісти
 
 