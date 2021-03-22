Євросоюзу абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V", - єврокомісар Бретон
Євросоюзу не потрібна російська вакцина від коронавірусу "Спутник V". ЄС зможе добитися імунітету на всьому континенті до 14 липня, використовуючи наявне європейське виробництво.
Про це Reuters заявив європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Європейську комісію раніше критикували за повільне впровадження вакцини.
"Нам абсолютно не потрібен "Спутник V", - сказав Бретон.
Він додав, що у Євросоюзу "явно є можливість" доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня.
"Тому на 14-липня у нас є можливість досягти загальноконтинентального імунітету. Дози є, тепер люди повинні прийняти вакцинацію, і у нас є матеріально-технічне забезпечення", - сказав Бретон.
Будь ласка, зачекайте...
це така схєма расєйської гівнопропаганди, коли якась московська шваль, яка прикидається німцем, робить заяву, наче від імені німеччини, чи якоїсь німецької організації - потім цю заява розповсюджуть гівнопропагандиські канали
Пока она не зарегистрирована в ЕС о ее применении в Германии речь не идет
Це лише наші гноми прямо мріють підсунути українцям росіску бормотуху за відкати.
Они серьёзно свой полуостров континентом называют? Или ошибка перевода?
- Это как раз те страны, где если кто-то будет умирать от вакцины, то никто и не заметит.
А также матрешки, балалайки, шапки-ушанки, валенки и другие товары критического импорта.
https://censor.net/ru/news/3254714/evrosoyuzu_sovershenno_ne_nujna_rossiyiskaya_vaktsina_sputnik_v_evrokomissar_breton/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75901791
https://censor.net/ru/news/3254714/evrosoyuzu_sovershenno_ne_nujna_rossiyiskaya_vaktsina_sputnik_v_evrokomissar_breton/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75901791
https://censor.net/ru/news/3254708/evrosoyuz_poka_ne_gotov_delitsya_vaktsinami_ot_covid19_s_drugimi_stranami_glava_evrokomissii_fon_der