Євросоюзу абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V", - єврокомісар Бретон

Євросоюзу не потрібна російська вакцина від коронавірусу "Спутник V". ЄС зможе добитися імунітету на всьому континенті до 14 липня, використовуючи наявне європейське виробництво.

Про це Reuters заявив європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Європейську комісію раніше критикували за повільне впровадження вакцини.

"Нам абсолютно не потрібен "Спутник V", - сказав Бретон.

Він додав, що у Євросоюзу "явно є можливість" доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня.

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"Тому на 14-липня у нас є можливість досягти загальноконтинентального імунітету. Дози є, тепер люди повинні прийняти вакцинацію, і у нас є матеріально-технічне забезпечення", - сказав Бретон.