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Вакцинация семейных врачей от COVID-19 стартует на этой неделе, - Степанов

Вакцинация семейных врачей от COVID-19 стартует на этой неделе, - Степанов

С 22 марта начинается вакцинация семейных врачей. После прибытия новых вакцин к ней присоединятся также работники социальной сферы и люди от 80 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С 22 марта начинается очередное звено второго этапа вакцинации: к организации прививок, кроме мобильных бригад, добавляются стационарные пункты в количестве 565 единиц", - отметил глава Минздрава.

По словам министра, иммунизация семейных врачей - это следующий шагом второго этапа вакцинации.

"С прибытием новых вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы и системы общественного здоровья, люди от 80 лет", - добавил Степанов.

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Вакцинация семейных врачей от COVID-19 стартует на этой неделе, - Степанов - Цензор.НЕТ 9402
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22.03.2021 09:17 Ответить
Зевакцинация в духе 96 квартала - из всего пытаются делать шоу... от их шоу тошнит до блевотины...
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22.03.2021 09:17 Ответить
ЗЕбилы уже спамят тебя..как же..их любимого кловуна обидел..
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22.03.2021 09:24 Ответить
Не забываем что мародер Степанов
Вакцинация семейных врачей от COVID-19 стартует на этой неделе, - Степанов - Цензор.НЕТ 5522
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22.03.2021 09:22 Ответить
больше волнует вопрос - не жмет ли куртка?
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22.03.2021 09:26 Ответить
Шо там хоть за куртка?
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22.03.2021 09:38 Ответить
 
 