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Вакцинація сімейних лікарів проти COVID-19 стартує цього тижня, - Степанов

Вакцинація сімейних лікарів проти COVID-19 стартує цього тижня, - Степанов

Із 22 березня розпочинається вакцинація сімейних лікарів. Після прибуття нових вакцин до неї приєднаються також працівники соціальної сфери і люди від 80 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"З 22 березня починається чергова ланка другого етапу вакцинації: до організації щеплень, крім мобільних бригад, додаються стаціонарні пункти в кількості 565 одиниць", - зазначив глава МОЗ.

За словами міністра, імунізація сімейних лікарів - це наступний кроком другого етапу вакцинації.

"З прибуттям нових вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери і системи громадського здоров'я, люди від 80 років", - додав Степанов.

Також читайте: Вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу лише 2 715 осіб, загалом - 111 025, - МОЗ

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Вакцинация семейных врачей от COVID-19 стартует на этой неделе, - Степанов - Цензор.НЕТ 9402
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22.03.2021 09:17 Відповісти
Зевакцинация в духе 96 квартала - из всего пытаются делать шоу... от их шоу тошнит до блевотины...
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22.03.2021 09:17 Відповісти
ЗЕбилы уже спамят тебя..как же..их любимого кловуна обидел..
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22.03.2021 09:24 Відповісти
Не забываем что мародер Степанов
Вакцинация семейных врачей от COVID-19 стартует на этой неделе, - Степанов - Цензор.НЕТ 5522
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22.03.2021 09:22 Відповісти
больше волнует вопрос - не жмет ли куртка?
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22.03.2021 09:26 Відповісти
Шо там хоть за куртка?
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22.03.2021 09:38 Відповісти
 
 