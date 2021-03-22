Вакцинація сімейних лікарів проти COVID-19 стартує цього тижня, - Степанов

Із 22 березня розпочинається вакцинація сімейних лікарів. Після прибуття нових вакцин до неї приєднаються також працівники соціальної сфери і люди від 80 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"З 22 березня починається чергова ланка другого етапу вакцинації: до організації щеплень, крім мобільних бригад, додаються стаціонарні пункти в кількості 565 одиниць", - зазначив глава МОЗ.

За словами міністра, імунізація сімейних лікарів - це наступний кроком другого етапу вакцинації.

"З прибуттям нових вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери і системи громадського здоров'я, люди від 80 років", - додав Степанов.

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