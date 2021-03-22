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Правительство планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям из "красной" зоны, - Шмыгаль
Кабмин планирует возобновить выплаты предпринимателям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах.
"Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", - говорится в сообщении.
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До речі, Шмига! А куди ви поділи найвеличнішого? Санкції проти "кармільця" - мовчить, загострення та смерті на Донбасі - мовчить, ОПу йому побили та розмалювали - мовчить! Потикайте в нього палкою - може розширена афганська співпраця дала летальний результат?
То не мовчіть! Людям так не хватає свята!
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.