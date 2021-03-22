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выплаты (622) Кабмин (13507) карантин (16728) предприниматели (1234) Шмыгаль Денис (2591) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Правительство планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям из "красной" зоны, - Шмыгаль

Правительство планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям из

Кабмин планирует возобновить выплаты предпринимателям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах.

"Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершение строительства "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны РФ, - Шмыгаль

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вы б себе, вместо зарплаты, эти выплаты выплачивали...как с другой планеты.. или это идиотизм или они просто с нас ржут...
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22.03.2021 11:42 Ответить
Тільки плануєте? А як же дикі воплі про те, що країна готова до третьої хвилі? Чи ви так готувалися, що навіть не розлядали можливість компенсування малому та середньому бізнесу обмежень червоної зони? До чого ж ви тоді готувалися? До чергового розпилу бабла та шопінгу за пальтами, авто та святкування якихось дат на Мальдівах?
До речі, Шмига! А куди ви поділи найвеличнішого? Санкції проти "кармільця" - мовчить, загострення та смерті на Донбасі - мовчить, ОПу йому побили та розмалювали - мовчить! Потикайте в нього палкою - може розширена афганська співпраця дала летальний результат?
То не мовчіть! Людям так не хватає свята!
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22.03.2021 11:55 Ответить
напоминает тысячу воны по сути....
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22.03.2021 11:57 Ответить
Очень сильно помогут ваши 8000 грн при аренде магазина в 25000 грн) а так же 2500 сразу же обратно на налоги возвращаются
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22.03.2021 12:00 Ответить
Главное пообещать. А там хоть трава не расти. Казна пустая, а шмыга баблом раскидывается. Ну раз такое количество за зеленых проголосовало, то вот вам три буханки на толпу и не забудьте горячо благодарить.
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22.03.2021 12:24 Ответить
https://www.facebook.com/100038656728007/videos/193588125273077
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
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22.03.2021 13:23 Ответить
всё верно. зрады нет.
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22.03.2021 14:45 Ответить
 
 