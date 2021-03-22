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Уряд планує відновити карантинні виплати підприємцям із "червоної" зони, - Шмигаль
Кабмін планує відновити виплати підприємцям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах.
"Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті", - йдеться в повідомленні.
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До речі, Шмига! А куди ви поділи найвеличнішого? Санкції проти "кармільця" - мовчить, загострення та смерті на Донбасі - мовчить, ОПу йому побили та розмалювали - мовчить! Потикайте в нього палкою - може розширена афганська співпраця дала летальний результат?
То не мовчіть! Людям так не хватає свята!
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.