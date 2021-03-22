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Уряд планує відновити карантинні виплати підприємцям із "червоної" зони, - Шмигаль

Уряд планує відновити карантинні виплати підприємцям із

Кабмін планує відновити виплати підприємцям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах.

"Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті", - йдеться в повідомленні.

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вы б себе, вместо зарплаты, эти выплаты выплачивали...как с другой планеты.. или это идиотизм или они просто с нас ржут...
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22.03.2021 11:42 Відповісти
Тільки плануєте? А як же дикі воплі про те, що країна готова до третьої хвилі? Чи ви так готувалися, що навіть не розлядали можливість компенсування малому та середньому бізнесу обмежень червоної зони? До чого ж ви тоді готувалися? До чергового розпилу бабла та шопінгу за пальтами, авто та святкування якихось дат на Мальдівах?
До речі, Шмига! А куди ви поділи найвеличнішого? Санкції проти "кармільця" - мовчить, загострення та смерті на Донбасі - мовчить, ОПу йому побили та розмалювали - мовчить! Потикайте в нього палкою - може розширена афганська співпраця дала летальний результат?
То не мовчіть! Людям так не хватає свята!
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22.03.2021 11:55 Відповісти
напоминает тысячу воны по сути....
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22.03.2021 11:57 Відповісти
Очень сильно помогут ваши 8000 грн при аренде магазина в 25000 грн) а так же 2500 сразу же обратно на налоги возвращаются
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22.03.2021 12:00 Відповісти
Главное пообещать. А там хоть трава не расти. Казна пустая, а шмыга баблом раскидывается. Ну раз такое количество за зеленых проголосовало, то вот вам три буханки на толпу и не забудьте горячо благодарить.
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22.03.2021 12:24 Відповісти
https://www.facebook.com/100038656728007/videos/193588125273077
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
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22.03.2021 13:23 Відповісти
всё верно. зрады нет.
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22.03.2021 14:45 Відповісти
 
 