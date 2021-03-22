Возможно отключение РФ от SWIFT, - Песков
В Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Отметим, SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.
"РФ не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT", - заявил Песков.
По его словам, сложившаяся ситуация обязывает российские власти к тому, "чтобы быть начеку".
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Украина еще не предлагала западным партерам в рамках санкций против России отключить ее от международной системы денежных переводов SWIFT.
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Во вторых: Для нас это отлично! Будет у нас меньше идиотов говорящих "Там не все плохие", "Там много хороших людей, они тоже против войны", "Они хотят помириться"....Все будут четко знать - там, гребанный Мордор, там одно зло!!!!
они там все сосули
Как здоровье? У меня племянница в Одессе заболела короной, вроде как. Я с ней вчера болтал. Она- смеется, говорит что температурка 37,4 и более ничего, но тест- положительный.
Ладно, друже, рад я был с тобой пообщаться, очень. У меня никого не осталось, для общения, кроме котов.
И наложить эмбарго на всё.
РФ хоче щоб ії відключили від цих платежів. Нащо ії розачаровувати...
Пройдет не так много времени и мы узнаем, что 99% россиян никогда не голосовали за Путина, никогда не орали «Крым наш!» и всегда говорили «в Украине»,
правда, очень тихо, очень тихо…
21 марта посол Антонов прибыл в Москву. 4 дня героический посол Антонов упирался возвращению в любимую Россию из ненавистной Америки.
СВИФТ - частное открытое акционерное общество в нём более 10 000 банков-владельцев.
Это не гос структура, страну от СВИФТ отключить невозможно.
Да, некоторым иранским банкам временно приостанавливали доступ.
Потом восстановили. но всю страну рф отключить - вероятность этого ничтожно мала.
Могут приостановить на время каким-то банкам. При этом СВИФТ упирался до последнего, там были санкции ЕС и США, они были вынуждены.
Кроме того, есть другие (хоть и менее эффективные платёжные системы), выход можно найти.
Так, что я бы сильно на эти санкции на рассчитывал.