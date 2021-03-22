РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11027 посетителей онлайн
Новости
31 776 95
Песков (1800) россия (93011) SWIFT (85)

Возможно отключение РФ от SWIFT, - Песков

Возможно отключение РФ от SWIFT, - Песков

В Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отметим, SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

"РФ не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT", - заявил Песков.

По его словам, сложившаяся ситуация обязывает российские власти к тому, "чтобы быть начеку".

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Украина еще не предлагала западным партерам в рамках санкций против России отключить ее от международной системы денежных переводов SWIFT.

Читайте также: Россию могут отключить от системы SWIFT, - посол в США Ельченко

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
Это опасное заблуждение, считать кацапов "страдальцами режима". кацапы и есть этот режим, который они азартно навязывают всем окружающим.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:29
+40
Не на чеку, а на пляшку.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:05
+36
Отлько один вопрос имею- КОГДА случится это счастье ?д
показать весь комментарий
22.03.2021 12:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гыгыгыгы
показать весь комментарий
22.03.2021 12:04 Ответить
не смейтесь вы не знаете что такое чебурнет, это будущее расее, ***** сказало в рай значит в рай.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:12 Ответить
грузите евро бакс фунт марка франк бочками почти по мотивам 12 стульев....
показать весь комментарий
22.03.2021 12:21 Ответить
А как же апельсины? (Кстати, это из Золотого теленка).
показать весь комментарий
22.03.2021 12:55 Ответить
Да быстрей бы их в стойло загнали, а то шастают по всему миру, гадят....Так спецслужбам всего мира сразу будет понятно: раз подключение из Рашки - значит агент ФСБ, простому смерду в инет вход заказан
показать весь комментарий
22.03.2021 12:28 Ответить
и что тут хорошего - даже те 10-15% адекватных русских при отключению интернета станут такими же баранами как и основная масса населения
показать весь комментарий
22.03.2021 12:37 Ответить
А нам что за разница кто убивает и оккупирует в Украине адекватные или бараны?
показать весь комментарий
22.03.2021 13:27 Ответить
Стануть дисидентами-60ками і лауреатами премії миру
показать весь комментарий
22.03.2021 13:39 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2021 16:36 Ответить
Во первых: нам должно быть глубоко насрать, как их там сношают....
Во вторых: Для нас это отлично! Будет у нас меньше идиотов говорящих "Там не все плохие", "Там много хороших людей, они тоже против войны", "Они хотят помириться"....Все будут четко знать - там, гребанный Мордор, там одно зло!!!!
показать весь комментарий
23.03.2021 09:01 Ответить
Що цікаво - Лавров колись як кінь тупотів копитом, що якщо відключать від свіфт - то це рівнозначно оголошенню війни, саме так вони сприйматимуть це. А тепер он як - подпіздениш ***** каже - нам треба готовитися. Звісно що треба - москвовіти, до розпаду московії починайте готовитися, не тількі до відключення свіфту
показать весь комментарий
22.03.2021 15:46 Ответить
Не на чеку, а на пляшку.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:05 Ответить
у писькова пляшка старой водки)) там была чека)))
показать весь комментарий
22.03.2021 12:16 Ответить
Отлько один вопрос имею- КОГДА случится это счастье ?д
показать весь комментарий
22.03.2021 12:05 Ответить
як тильки прекратится торговля между США и рашкой на мульярды долларив
показать весь комментарий
22.03.2021 13:50 Ответить
Кацапы так просят, что, наконец, допросятся
показать весь комментарий
22.03.2021 12:06 Ответить
Можливе відключення РФ від SWIFT, - Пєсков - Цензор.НЕТ 305
показать весь комментарий
22.03.2021 12:25 Ответить
Это опасное заблуждение, считать кацапов "страдальцами режима". кацапы и есть этот режим, который они азартно навязывают всем окружающим.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:29 Ответить
я и не считаю их страдальцами для них термин убийца не оскорбление а похвала
показать весь комментарий
22.03.2021 12:32 Ответить
С этой точки зрения всё верно.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:33 Ответить
https://www.dp.ru/a/2016/11/17/RAN_priznala_sosuli_nor#:~:text=%D0%A0%D0%90%D0%9D%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%22%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%22%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%22%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.&text=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9. РАН признала "сосули" нормой русской речи и призвала "реабилитировать" Матвиенко

они там все сосули
показать весь комментарий
22.03.2021 12:36 Ответить
Если ты обратил внимание, то в риторике кацапов есть устоявшийся способ коммуникативного процесса - в их сознании любое взаимодействие индивидуумов между собой, в зависимости от иерархии, заключается в "сосать", или "давать сосать", "подставлять ж@пу",или "ипать" туда же. И всё. Это полный и исчерпывающий список. Другого они себе не то, что не мыслят, другого просто нет в их "сознании".
показать весь комментарий
22.03.2021 12:42 Ответить
В параші 7% "уставшіх ваєвать", а в Україні 73%
показать весь комментарий
22.03.2021 13:45 Ответить
Был как-то чудесный репортаж об одной пожилой кацапской семье, у которой, из трех сыновей, двое погибли на различных кацйцапских войнах, и третьего младшего они азартно собирают в армию "служить отєчєству" с очевидной перспективой воссоединиться с братьями на концерте кабздона. Для кацапов война - это перманентное состояние, а понятие "свобода" они даже не могут сформулировать.
показать весь комментарий
22.03.2021 13:51 Ответить
Одно плохо, что орда-соседи Украины.
показать весь комментарий
22.03.2021 15:22 Ответить
Значит необходимо создавать санитарную зону...
показать весь комментарий
22.03.2021 15:47 Ответить
надеются что может хоть третий сын что то намародьорит домой... нормально там в стране относятся к жертвам своих военных...как при союзе...по#уй...там даже самим военным по#уй на таких же как и они, лишь бы их не прибило) куда уж про цивильное население, тем вообще до сраки сколько тех сдохнет, главное гордится кремлем и расеей
показать весь комментарий
23.03.2021 11:44 Ответить
Гребаный, лживый, кацапски выродок, а кто "сложил" эту ситуацию?
показать весь комментарий
22.03.2021 12:06 Ответить
Войной запахло, однако... Всё к тому идет.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:07 Ответить
так уже 7-й год как бы...
показать весь комментарий
22.03.2021 12:13 Ответить
Не войнушкой, а Войной. А то что у нас- это таки войнушка. Окопное сидение.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:20 Ответить
Привіт друже, а хто з ким буде воювати, для Війни потрібен парітет, а московіти як показав останній час, під напругою тікають, навряд Союз би уступив Турції як московія.
показать весь комментарий
22.03.2021 14:35 Ответить
Ой! Рад слышать, друже! Привет и тебе. Я даже не знаю, как бы тебе доказательно выразить свою точку зрения. Я, пожалуй, сошлюсь на мнение Виктора Суворова, из "Ледокола", "Дня М". Он там писал, что в воздухе стоял "запах войны"(с). Все её ждали. Благодаря СМИ- в том числе. А я сейчас просто живу, в ИНЕТе. И там уже не запах войны! Там уже- конкретно- война вот она!!! Даже рекомендации появились как выжить, куда валить из города, куда- из села. Я такое на Ю-Тубе нашел, охренел. Ну, ты меня понял...

Как здоровье? У меня племянница в Одессе заболела короной, вроде как. Я с ней вчера болтал. Она- смеется, говорит что температурка 37,4 и более ничего, но тест- положительный.
показать весь комментарий
22.03.2021 14:48 Ответить
Все буде з нею добре, має температуру, значть нехай п'є антібіотики, а на рахунок запаху війни в 1941 то дійсно, тоді було два монстри на відносно маленькій території, хто зараз претендує на цю роль?
показать весь комментарий
22.03.2021 17:51 Ответить
Там были монстры- ты прав. Сейчас- уродец есть, которому нужна хоть какая-то победа. У меня совершенное убеждение: я, в 17 км от линии фронта- в самом безопасном месте Украины! Тут кацы- не пройдут, никак! И пытаться не станут. Меня более волнует направление Чернигов-Днепр и по сходящемуся- Чонгар-Днепр. А может и ещё хуже, если бацька даст добро на свою территорию, для войска фуйловского. Вот реально, друже: я чую этот запах- Война. Мне даже некому это сказать, кроме тебя. Жена- не понимает. А всех остальных- я просто разогнал тут.
показать весь комментарий
22.03.2021 18:03 Ответить
Ну тут така справа, бацька може і дасть добро, але щоб там не казали, частина українців на Донбасі підтримала росіян в 2014, а хто їх радісно зустріне в Рівному, Луцьку, Житомирі чи Чернігові?
показать весь комментарий
22.03.2021 18:08 Ответить
Та... Об этом и речи нет. Вот смотри, моё мнение такое: кацам нужно не всё. Но! Одновременно, они не могут оказаться от Одессы и Черноморска! Никак не могут. Они могли бы ограничится Левобережьем... Но! Порты Одесса и Черноморск- это камень преткновения. Там у кацев- не пройдет, стратегически! И что тогда??? А вот тут- я затрудняюсь, с ответом, по-чесноку. Я не стану тебе говорить что я вижу в окресностях Мариуполя, ибо очень много и часто за рулем. Я просто не имею права такого- говорить то, что я вижу. Но... я таки вижу...

Ладно, друже, рад я был с тобой пообщаться, очень. У меня никого не осталось, для общения, кроме котов.
показать весь комментарий
22.03.2021 18:17 Ответить
Давно пора.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:07 Ответить
Це треба було зробити ще в 2014
показать весь комментарий
22.03.2021 12:07 Ответить
Тогда да, теперь поздно. В РФ уже года три действует собственная платёжная система МИР, поэтому возмущённых пенсионеров с кредитками возле банкоматов и с гаслами "Где моя пенсия" не будет и в магазинах проблем с оплатой карточками не будет
показать весь комментарий
22.03.2021 16:12 Ответить
китай уже руки потирает .все раиськино будет в юанях
показать весь комментарий
22.03.2021 12:09 Ответить
Давно пора...
И наложить эмбарго на всё.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:09 Ответить
Из всех видов санкций это единственно 100%-ный - всеобъемлющее эмбарго на всё и вся.
показать весь комментарий
22.03.2021 17:07 Ответить
Венрнутся к АВИЗОвкам! Чеченцы будут аплодировать стоя! В 90-х была знатная схема
показать весь комментарий
22.03.2021 12:09 Ответить
всім на кацапії це піде тільки на користь)) як і санкції
показать весь комментарий
22.03.2021 12:09 Ответить
В Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку". Источник: https://censor.net/ru/n3254769

РФ хоче щоб ії відключили від цих платежів. Нащо ії розачаровувати...
показать весь комментарий
22.03.2021 12:10 Ответить
Скорей бы
показать весь комментарий
22.03.2021 12:10 Ответить
https://twitter.com/NashaCanada Nasha Canada

Пройдет не так много времени и мы узнаем, что 99% россиян никогда не голосовали за Путина, никогда не орали «Крым наш!» и всегда говорили «в Украине»,
правда, очень тихо, очень тихо…
показать весь комментарий
22.03.2021 12:11 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2021 14:01 Ответить
вы верите, что за поребриком алкашня так быстро протрезвеет ?
показать весь комментарий
22.03.2021 14:22 Ответить
не,не протрезвеют...но кушать будет хотется.и будут петь все что надо,лишь бы кормили
показать весь комментарий
22.03.2021 14:32 Ответить
Можливе відключення РФ від SWIFT, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5902
показать весь комментарий
22.03.2021 12:11 Ответить
Давно пора.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:18 Ответить
17 марта Россия отозвала посла Антонова из США.
21 марта посол Антонов прибыл в Москву. 4 дня героический посол Антонов упирался возвращению в любимую Россию из ненавистной Америки.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:18 Ответить
так прикинь его виза распространяется на всех членов семьи, скорёй всего его семья 4 дня делала документы на гринкарту и после всех формальностей дипломат полетел в *****.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:25 Ответить
Женушка и дети провожали его в глубокой скорби как жены декабристов.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:34 Ответить
Увы, но мир не может отказаться от российских денег и ресурсов. Мы это видим в течение последних 7-и лет. После "усиления санкций" на российский трубоукладчик "Академик Черский" (северный поток) было установлено новейшее европейское оборудование. Отключат СВИФТ - отлично! Но я бы на это не рассчитывал.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:18 Ответить
Можливе відключення РФ від SWIFT, - Пєсков - Цензор.НЕТ 570
показать весь комментарий
22.03.2021 12:18 Ответить
читайте между строк, они говорят что могут отключить ,но обьективной причины пока нет, от слова пока нет но она будет, значит что-то готовят, скорее всего будет наступление
показать весь комментарий
22.03.2021 12:21 Ответить
скорей бы!
показать весь комментарий
22.03.2021 12:22 Ответить
А как же тогда Зеленский будет оплачивать коммунальные платежи за свои хаты в Крыму, Шмыгаль - за уголь и электроэнергию, остальная ****@та - за хаты в Москве?
показать весь комментарий
22.03.2021 12:22 Ответить
если уже и письков заговорил об этом, то явно не спроста. что-то готовиться в адрес паРаши, явно круче всех тех персональных санкций.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:23 Ответить
не отключат, бо уже опоздали , нужно было отключать в 2014 году
показать весь комментарий
22.03.2021 14:07 Ответить
Видно даже в краснозвездной начали понимать, что пипец подкрадывается особенно после публичной оценки Байденом заслуг Путина, а что Путин сумел из себя выдавить только какую-то колхозно-клубную побаску.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:30 Ответить
Давно пора отлючить РФ от SWIFT!
показать весь комментарий
22.03.2021 12:40 Ответить
Можливе відключення РФ від SWIFT, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9830
показать весь комментарий
22.03.2021 12:45 Ответить
ДАЁШЬ!!!!!!!
показать весь комментарий
22.03.2021 12:59 Ответить
Все норм. Отключить SWIFT, интернет, GPS, КПСС, воду и электричество. Мыться не надо, срать ходить за сарай. Жопу вытирать летом лопухом, а зимой... да сколько той зимы?!
показать весь комментарий
22.03.2021 13:05 Ответить
Не баиссь. 7 лет отключают.
показать весь комментарий
22.03.2021 13:08 Ответить
А кто раньше мог это сделать? Обама? Трамп? Вот теперь как раз баиссь. Дядя Джо порожняк не гонит!
показать весь комментарий
22.03.2021 13:15 Ответить
конь не зря в Китай поехал ..они обсуждали замену доллара и искать новые платежные системы
показать весь комментарий
22.03.2021 13:18 Ответить
сибирским лесом будут расплачиваться
показать весь комментарий
23.03.2021 11:55 Ответить
у них там фурор ща по всех раша тв ..чуток Байден понесло на ступеньках ...лаптеногие уже там что то пророчат
показать весь комментарий
22.03.2021 13:21 Ответить
Не отключат. Зачем это европейцам? Чтобы платить за нефть и газ золотом?
показать весь комментарий
22.03.2021 13:57 Ответить
Чому золотом, росія сама незгодна навіть корів осеменити, купляє сперму в гейропейців, ну і далі по списку, буде натуральний обмін, як в дідів, корисни копалини з колонії в обмін на буси.
показать весь комментарий
22.03.2021 14:30 Ответить
Русня покупает в ЕС значительно меньше, чем продаёт туда. Если вводить санкции, то начинать нужно не с платёжных систем, а с ограничений на импорт нефти газа оттуда.
показать весь комментарий
22.03.2021 16:40 Ответить
Это им только на пользу . Убогие уже отказались от наших опреснителей для Крыма , будут типа рыть колодцы в Азовском море , им уже посчитали ,за два года они засоляться 🙄🤦🤣
показать весь комментарий
22.03.2021 14:09 Ответить
вероятность этого ничтожно мала.
СВИФТ - частное открытое акционерное общество в нём более 10 000 банков-владельцев.
Это не гос структура, страну от СВИФТ отключить невозможно.
показать весь комментарий
22.03.2021 14:22 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2021 14:31 Ответить
Іран відключали вже, в бугульму не звітували про це?
показать весь комментарий
22.03.2021 14:31 Ответить
Ты в бугульме живёшь?
Да, некоторым иранским банкам временно приостанавливали доступ.
Потом восстановили. но всю страну рф отключить - вероятность этого ничтожно мала.
Могут приостановить на время каким-то банкам. При этом СВИФТ упирался до последнего, там были санкции ЕС и США, они были вынуждены.
Кроме того, есть другие (хоть и менее эффективные платёжные системы), выход можно найти.
Так, что я бы сильно на эти санкции на рассчитывал.
показать весь комментарий
22.03.2021 15:06 Ответить
лаптеногий залезь обратно в свою дыру
показать весь комментарий
23.03.2021 01:16 Ответить
шкурками тарбаганов можно расчитываться
показать весь комментарий
23.03.2021 11:08 Ответить
рассчитывайся.
показать весь комментарий
23.03.2021 20:34 Ответить
меня кто-то собрался отключить от свифта?
показать весь комментарий
23.03.2021 21:27 Ответить
теня кто-то собрался отключить от свифта?
показать весь комментарий
29.03.2021 21:05 Ответить
шо, шо?!
показать весь комментарий
04.04.2021 09:31 Ответить
шо, шо?!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:38 Ответить
да, расея вперде
показать весь комментарий
22.03.2021 15:11 Ответить
тебе видней.
показать весь комментарий
22.03.2021 15:18 Ответить
Нужно не "быть на чеку" а взять "за щеку" у Байдена, и уползти нах из Украины, Грузии, Молдавии, Армении и др. к себе под лавку и не вякать.
показать весь комментарий
22.03.2021 16:52 Ответить
Джо сказал без вазелина - значит без вазелина! нах рабам свифт!
показать весь комментарий
23.03.2021 01:14 Ответить
 
 