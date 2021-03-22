Можливе відключення РФ від SWIFT, - Пєсков
У Кремлі допускають можливість відключення країни від SWIFT і визнають, що потрібно "бути напоготові".
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Зазначимо, SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Ця система дозволяє фінансовим установам в усьому світі відправляти і отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній, стандартизованій і надійній формі.
"РФ не може виключати жодну із західних загроз, в тому числі відключення від SWIFT", - заявив Пєсков.
За його словами, ситуація, що склалася, зобов'язує російську владу до того, "щоб бути напоготові".
Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна ще не пропонувала західним партнерам у рамках санкцій проти Росії відключити її від міжнародної системи грошових переказів SWIFT.
Будь ласка, зачекайте...
Во вторых: Для нас это отлично! Будет у нас меньше идиотов говорящих "Там не все плохие", "Там много хороших людей, они тоже против войны", "Они хотят помириться"....Все будут четко знать - там, гребанный Мордор, там одно зло!!!!
они там все сосули
Как здоровье? У меня племянница в Одессе заболела короной, вроде как. Я с ней вчера болтал. Она- смеется, говорит что температурка 37,4 и более ничего, но тест- положительный.
Ладно, друже, рад я был с тобой пообщаться, очень. У меня никого не осталось, для общения, кроме котов.
И наложить эмбарго на всё.
РФ хоче щоб ії відключили від цих платежів. Нащо ії розачаровувати...
Пройдет не так много времени и мы узнаем, что 99% россиян никогда не голосовали за Путина, никогда не орали «Крым наш!» и всегда говорили «в Украине»,
правда, очень тихо, очень тихо…
21 марта посол Антонов прибыл в Москву. 4 дня героический посол Антонов упирался возвращению в любимую Россию из ненавистной Америки.
СВИФТ - частное открытое акционерное общество в нём более 10 000 банков-владельцев.
Это не гос структура, страну от СВИФТ отключить невозможно.
Да, некоторым иранским банкам временно приостанавливали доступ.
Потом восстановили. но всю страну рф отключить - вероятность этого ничтожно мала.
Могут приостановить на время каким-то банкам. При этом СВИФТ упирался до последнего, там были санкции ЕС и США, они были вынуждены.
Кроме того, есть другие (хоть и менее эффективные платёжные системы), выход можно найти.
Так, что я бы сильно на эти санкции на рассчитывал.