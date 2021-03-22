Можливе відключення РФ від SWIFT, - Пєсков

У Кремлі допускають можливість відключення країни від SWIFT і визнають, що потрібно "бути напоготові".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зазначимо, SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Ця система дозволяє фінансовим установам в усьому світі відправляти і отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній, стандартизованій і надійній формі.

"РФ не може виключати жодну із західних загроз, в тому числі відключення від SWIFT", - заявив Пєсков.

За його словами, ситуація, що склалася, зобов'язує російську владу до того, "щоб бути напоготові".

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Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна ще не пропонувала західним партнерам у рамках санкцій проти Росії відключити її від міжнародної системи грошових переказів SWIFT.