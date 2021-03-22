Львов продлевает усиленный карантин до 4 апреля, - Садовый
Власти Львова продлевают действие усиленного карантина в городе до 4 апреля, а также готовят отдельную программу по поддержке бизнеса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook cообщил мэр Львова Андрей Садовый.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина до 4 апреля. За последние сутки в городские больницы поступило 63 больных. Выписали только 3 человека. Мы работаем над увеличением количества коек", - говорится в сообщении.
По словам Садового, сегодня приняли решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи.
"Обратились в Минздрав с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов. Кроме дополнительных коек, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках. За последние 2 дня получили 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь в этой нелегкой борьбе", - отметил мэр Львова.
Кроме того, сейчас городская власть разрабывает механизм дополнительного премирования всех медиков, работающих с COVID-19.
"В отношении предпринимателей, которым сегодня тоже сложно. Готовим отдельную программу поддержки бизнеса", - подытожил Садовый.
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Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь