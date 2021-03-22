РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10425 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 537 4
карантин (16728) Львов (4506) Садовый (651) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Львов продлевает усиленный карантин до 4 апреля, - Садовый

Львов продлевает усиленный карантин до 4 апреля, - Садовый

Власти Львова продлевают действие усиленного карантина в городе до 4 апреля, а также готовят отдельную программу по поддержке бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook cообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина до 4 апреля. За последние сутки в городские больницы поступило 63 больных. Выписали только 3 человека. Мы работаем над увеличением количества коек", - говорится в сообщении.

По словам Садового, сегодня приняли решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи.

"Обратились в Минздрав с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов. Кроме дополнительных коек, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках. За последние 2 дня получили 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь в этой нелегкой борьбе", - отметил мэр Львова.

Кроме того, сейчас городская власть разрабывает механизм дополнительного премирования всех медиков, работающих с COVID-19.

"В отношении предпринимателей, которым сегодня тоже сложно. Готовим отдельную программу поддержки бизнеса", - подытожил Садовый.

Также читайте: Ежедневно на Львовщине госпитализируют 250-300 пациентов с COVID-19. Нам критически не хватает врачей, - Садовый

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По бруківці на такому ровері як по пральній дошці.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:54 Ответить
https://www.facebook.com/100038656728007/videos/193588125273077
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
показать весь комментарий
22.03.2021 13:21 Ответить
Дурики короноверующие. Интересно читать публикации за прошлые года.
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь
показать весь комментарий
22.03.2021 16:04 Ответить
 
 