Львов продлевает усиленный карантин до 4 апреля, - Садовый

Власти Львова продлевают действие усиленного карантина в городе до 4 апреля, а также готовят отдельную программу по поддержке бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook cообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина до 4 апреля. За последние сутки в городские больницы поступило 63 больных. Выписали только 3 человека. Мы работаем над увеличением количества коек", - говорится в сообщении.

По словам Садового, сегодня приняли решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи.

"Обратились в Минздрав с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов. Кроме дополнительных коек, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках. За последние 2 дня получили 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь в этой нелегкой борьбе", - отметил мэр Львова.

Кроме того, сейчас городская власть разрабывает механизм дополнительного премирования всех медиков, работающих с COVID-19.

"В отношении предпринимателей, которым сегодня тоже сложно. Готовим отдельную программу поддержки бизнеса", - подытожил Садовый.

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