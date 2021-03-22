Львів продовжує посилений карантин до 4 квітня, - Садовий

Влада Львова продовжує дію посиленого карантину в місті до 4 квітня, а також готує окрему програму з підтримки бізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Комісія з надзвичайних ситуацій Львова прийняла рішення про продовження посиленого карантину до 4 квітня. За останню добу до міських лікарень надійшло 63 хворих. Виписали тільки 3 осіб. Ми працюємо над збільшенням кількості ліжок", - ідеться в повідомленні.

За словами Садового, сьогодні прийняли рішення про розгортання тимчасового госпіталю на базі приміщень медичного університету, які вони орендують у лікарні швидкої допомоги.

"Звернулися до МОЗ із проханням внести дитячу лікарню на Орлика в перелік медустанов, які лікують дітей, хворих на коронавірус. Починаємо співпрацю із Залізничною лікарнею. Вони готові приймати в себе хворих, але місто зі свого боку передасть їм необхідну кількість кисневих концентраторів. Крім додаткових ліжок, міські та обласні лікарні гостро потребують медичних працівників. За останні 2 дні отримали 350 звернень від лікарів з усієї України, які готові допомогти в цій нелегкій боротьбі", - зазначив мер Львова.

Крім того, зараз міська влада розробляє механізм додаткового преміювання всіх медиків, які працюють із COVID-19.

"Щодо підприємців, яким сьогодні теж складно. Готуємо окрему програму підтримки бізнесу", - підсумував Садовий.

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