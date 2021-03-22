Львів продовжує посилений карантин до 4 квітня, - Садовий
Влада Львова продовжує дію посиленого карантину в місті до 4 квітня, а також готує окрему програму з підтримки бізнесу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Комісія з надзвичайних ситуацій Львова прийняла рішення про продовження посиленого карантину до 4 квітня. За останню добу до міських лікарень надійшло 63 хворих. Виписали тільки 3 осіб. Ми працюємо над збільшенням кількості ліжок", - ідеться в повідомленні.
За словами Садового, сьогодні прийняли рішення про розгортання тимчасового госпіталю на базі приміщень медичного університету, які вони орендують у лікарні швидкої допомоги.
"Звернулися до МОЗ із проханням внести дитячу лікарню на Орлика в перелік медустанов, які лікують дітей, хворих на коронавірус. Починаємо співпрацю із Залізничною лікарнею. Вони готові приймати в себе хворих, але місто зі свого боку передасть їм необхідну кількість кисневих концентраторів. Крім додаткових ліжок, міські та обласні лікарні гостро потребують медичних працівників. За останні 2 дні отримали 350 звернень від лікарів з усієї України, які готові допомогти в цій нелегкій боротьбі", - зазначив мер Львова.
Крім того, зараз міська влада розробляє механізм додаткового преміювання всіх медиків, які працюють із COVID-19.
"Щодо підприємців, яким сьогодні теж складно. Готуємо окрему програму підтримки бізнесу", - підсумував Садовий.
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Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь