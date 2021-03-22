Неизвестный "заминировал" территорию перед админзданием в правительственном квартале, - Нацполиция
На электронный адрес столичной полиции поступило сообщение о том, что возле админздания на улице Грушевского в Киеве якобы заложено самодельное взрывное устройство.
По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Правоохранители проводят тщательную проверку прилегающей территории и транспортных средств, находящихся рядом. Кроме того, усилия правоохранителей направлены на установление личности "минера".
"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции. После завершения проверки ей будет дана правовая квалификация", - подчеркивается в сообщении.
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