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Киев (24766) минирование (1442) Нацполиция (16195)

Неизвестный "заминировал" территорию перед админзданием в правительственном квартале, - Нацполиция

Неизвестный

На электронный адрес столичной полиции поступило сообщение о том, что возле админздания на улице Грушевского в Киеве якобы заложено самодельное взрывное устройство.

 По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Правоохранители проводят тщательную проверку прилегающей территории и транспортных средств, находящихся рядом. Кроме того, усилия правоохранителей направлены на установление личности "минера".

"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции. После завершения проверки ей будет дана правовая квалификация", - подчеркивается в сообщении.

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Хорошо, что фасад не разрисовал, а к "минированию" мы уже привыкли.
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22.03.2021 14:16 Ответить
З"явився смєтун?
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22.03.2021 14:17 Ответить
всьо...на сьогодні ФОПам-протестувальникам дорога на грушевського перекрита...
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22.03.2021 14:32 Ответить
На рашке коли прийшов до влади пуйло.., там взагалі "терористи" розпаясалися в край(((( Ні чого не нагадує !?))))
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22.03.2021 15:15 Ответить
 
 