Невідомий "замінував" територію перед адмінбудинком в урядовому кварталі, - Нацполіція

На електронну адресу столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського в Києві нібито закладено саморобний вибуховий пристрій.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками і рятувальники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Правоохоронці проводять ретельну перевірку прилеглої території та транспортних засобів, що стоять поруч. Крім того, зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи "мінера".

"Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції. Після завершення перевірки їй буде дана правова кваліфікація", - підкреслюється в повідомленні.

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