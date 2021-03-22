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Київ (19122) мінування (1214) Нацполіція (14881)

Невідомий "замінував" територію перед адмінбудинком в урядовому кварталі, - Нацполіція

Невідомий

На електронну адресу столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського в Києві нібито закладено саморобний вибуховий пристрій.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками і рятувальники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Правоохоронці проводять ретельну перевірку прилеглої території та транспортних засобів, що стоять поруч. Крім того, зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи "мінера".

"Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції. Після завершення перевірки їй буде дана правова кваліфікація", - підкреслюється в повідомленні.

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Хорошо, что фасад не разрисовал, а к "минированию" мы уже привыкли.
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22.03.2021 14:16 Відповісти
З"явився смєтун?
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22.03.2021 14:17 Відповісти
всьо...на сьогодні ФОПам-протестувальникам дорога на грушевського перекрита...
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22.03.2021 14:32 Відповісти
На рашке коли прийшов до влади пуйло.., там взагалі "терористи" розпаясалися в край(((( Ні чого не нагадує !?))))
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22.03.2021 15:15 Відповісти
 
 