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В ближайшие дни МИД примет стратегию публичной дипломатии Украины, - Кулеба

В ближайшие дни МИД примет стратегию публичной дипломатии Украины, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины примет стратегию публичной дипломатии в ближайшие дни.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Мы в Министерстве иностранных дел примем стратегию публичной дипломатии. Это случится в ближайшие дни. Эта стратегия публичной дипломатии станет инструментом, чтобы укрепить усилия и обязательства, необходимые для улучшения репутации Украины глобально, и в дальнейшем усилит наши позиции в мире", - сказал Кулеба в понедельник.

Министр указал, что рад увидеть прогресс Украины в рейтинге индекса мягкой силы в 2021 году, особенно, что касается предпринимательства и торговой политики, будущего потенциала роста. Кроме того, как добавил глава МИД Украины, индекс также демонстрирует высокий потенциал для Украины, что касается истории и культурного наследия.

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"Есть только одна проблема с этими улучшениями. Я не люблю слово "потенциал". Я слишком много лет слышал слово "потенциал", которое применялось к Украине. И нам, наконец, надо переключиться от разговоров о потенциале на реализацию потенциала, не на то, что мы можем иметь в будущем, а на то, что мы уже имеем здесь и сейчас, как успех", - подчеркнул Кулеба.

Как указывается в глобальном рейтинге индекса мягкой силы, в 2021 году Украина заняла в нем 61 место, потеряв 15 позиций по сравнению с 2020 годом. В то же время Украина значительно опередила другие постсоветские страны, в частности Азербайджан (72 место), Казахстан (75 место) и Узбекистан (81 место).

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Ну це вже вааще! Майже 2 роки ця кодла при владі, а стратегії не було? Ну те, що кабмін вже рік працює без будь-якого затвердженого плану, то це вже оскому набило, те що у правлячої партії з її монобільшістю стратегія з'явилася ось тільки нещодавно, то було зрозуміло ще навесні 2019-го... А от те, що ту стратегію, що була при "баризі" в МЗС "похєрілі" і нічого не створили на заміну.. Хоча те було зрозуміло, коли Україна перетворилася з суб'єкту міжнародних відносин в об'єкт, коли було просране на міжнародній арені все, чого досягли при "марадьорі", коли "про Україну без України" стало нормою...
Дякую 73/43, дкже дякую! Тепер мастіть на хліб твітики Мендель, вкиди дЄрмака та інших і жеріть! Жеріть аж до поки не повилазить!
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22.03.2021 17:26 Ответить
 
 