Найближчими днями МЗС ухвалить стратегію публічної дипломатії України, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України ухвалить стратегію публічної дипломатії в найближчі дні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми в Міністерстві закордонних справ ухвалимо стратегію публічної дипломатії. Це трапиться найближчими днями. Ця стратегія публічної дипломатії стане інструментом, щоб зміцнити зусилля з м'якої сили та зобов'язання, необхідні для поліпшення репутації України глобально, і надалі посилити наші позиції у світі", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що радий побачити прогрес України в рейтингу індексу м'якої сили в 2021 році, особливо, що стосується підприємництва та торговельної політики, майбутнього потенціалу зростання. Крім того, як додав глава МЗС України, індекс також демонструє високий потенціал для України, що стосується історії та культурної спадщини.

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"Є лише одна проблема з цими поліпшеннями. Я не люблю слово "потенціал". Я занадто багато років чув слово "потенціал", яке застосовувалося до України. І нам, нарешті, треба переключитися від розмов про потенціал на реалізацію потенціалу, не на те, що ми можемо мати в майбутньому, а на те, що ми вже маємо тут і зараз, як успіх", - наголосив Кулеба.

Як зазначається у глобальному рейтингу індексу м'якої сили, у 2021 році Україна посіла в ньому 61-ше місце, втративши 15 позицій порівняно з 2020 роком. Водночас Україна значно випередила інші пострадянські країни, зокрема Азербайджан (72-ге місце), Казахстан (75-те місце) і Узбекистан (81-ше місце).