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Найближчими днями МЗС ухвалить стратегію публічної дипломатії України, - Кулеба

Найближчими днями МЗС ухвалить стратегію публічної дипломатії України, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України ухвалить стратегію публічної дипломатії в найближчі дні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми в Міністерстві закордонних справ ухвалимо стратегію публічної дипломатії. Це трапиться найближчими днями. Ця стратегія публічної дипломатії стане інструментом, щоб зміцнити зусилля з м'якої сили та зобов'язання, необхідні для поліпшення репутації України глобально, і надалі посилити наші позиції у світі", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що радий побачити прогрес України в рейтингу індексу м'якої сили в 2021 році, особливо, що стосується підприємництва та торговельної політики, майбутнього потенціалу зростання. Крім того, як додав глава МЗС України, індекс також демонструє високий потенціал для України, що стосується історії та культурної спадщини.

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"Є лише одна проблема з цими поліпшеннями. Я не люблю слово "потенціал". Я занадто багато років чув слово "потенціал", яке застосовувалося до України. І нам, нарешті, треба переключитися від розмов про потенціал на реалізацію потенціалу, не на те, що ми можемо мати в майбутньому, а на те, що ми вже маємо тут і зараз, як успіх", - наголосив Кулеба.

Як зазначається у глобальному рейтингу індексу м'якої сили, у 2021 році Україна посіла в ньому 61-ше місце, втративши 15 позицій порівняно з 2020 роком. Водночас Україна значно випередила інші пострадянські країни, зокрема Азербайджан (72-ге місце), Казахстан (75-те місце) і Узбекистан (81-ше місце).

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Ну це вже вааще! Майже 2 роки ця кодла при владі, а стратегії не було? Ну те, що кабмін вже рік працює без будь-якого затвердженого плану, то це вже оскому набило, те що у правлячої партії з її монобільшістю стратегія з'явилася ось тільки нещодавно, то було зрозуміло ще навесні 2019-го... А от те, що ту стратегію, що була при "баризі" в МЗС "похєрілі" і нічого не створили на заміну.. Хоча те було зрозуміло, коли Україна перетворилася з суб'єкту міжнародних відносин в об'єкт, коли було просране на міжнародній арені все, чого досягли при "марадьорі", коли "про Україну без України" стало нормою...
Дякую 73/43, дкже дякую! Тепер мастіть на хліб твітики Мендель, вкиди дЄрмака та інших і жеріть! Жеріть аж до поки не повилазить!
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22.03.2021 17:26 Відповісти
 
 