Президент Литвы Науседа вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca

Сегодня, 22 марта, в одной из поликлиник Вильнюса состоялась публичная вакцинация президента Литвы Гитанаса Науседы прививкой AstraZeneca от коронавируса. Это было сделано для повышения доверия к этой вакцине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"У меня не вызывают сомнения в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины (...) Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже подтверждены, являются надежными, эффективными", – сказал он журналистам.

"Поэтому я активно призываю людей не тратить впустую, не ждать, не раздумывая идти прививаться той вакциной, которой хотите привиться", – сказал Науседа.

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