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Президент Литвы Науседа вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca

Президент Литвы Науседа вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca

Сегодня, 22 марта, в одной из поликлиник Вильнюса состоялась публичная вакцинация президента Литвы Гитанаса Науседы прививкой AstraZeneca от коронавируса. Это было сделано для повышения доверия к этой вакцине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"У меня не вызывают сомнения в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины (...) Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже подтверждены, являются надежными, эффективными", – сказал он журналистам.

"Поэтому я активно призываю людей не тратить впустую, не ждать, не раздумывая идти прививаться той вакциной, которой хотите привиться", – сказал Науседа.

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Степанов таки впарил? 🤣🤣🤣)) Куртку отрабатует как может
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22.03.2021 15:34 Ответить
Йому ж оригінальну Астра вкололи, британсько-шведського виробництва, яку по всьому ЄС розвозять, а не індійський аналог "Covishield", який закупила тільки Україна.
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22.03.2021 16:55 Ответить
шмуряко-зрада отменяется.
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22.03.2021 15:41 Ответить
Меркель тоже обещала АстраЗенекой уколоться. Лицо только обеспокоенное сделает и вперьод.
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22.03.2021 15:46 Ответить
Ця вакцина не довподоби тільки кацапам та шакаладним))
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22.03.2021 15:46 Ответить
даже не разделся до трусов , стганно стганно
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22.03.2021 16:08 Ответить
Хочется задать вопрос зедебилам,таким как Саша Симпсон, какого х..я твое божество вылезло полуголым на прививке, когда во всем мире стоит только поднять рукав.
Ну, ***, объясните для кого это ничтожество разделись?
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22.03.2021 16:09 Ответить
Разделось
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22.03.2021 16:11 Ответить
Потому что Зеленский мачо. Рукав для слабаков.
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22.03.2021 16:50 Ответить
 
 