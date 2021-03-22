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Президент Литви Науседа вакцинувався від коронавірусу препаратом AstraZeneca

Президент Литви Науседа вакцинувався від коронавірусу препаратом AstraZeneca

Сьогодні, 22 березня, в одній із поліклінік Вільнюса відбулася публічна вакцинація президента Литви Гітанаса Науседи щепленням AstraZeneca від коронавірусу. Це було зроблено для підвищення довіри до цієї вакцини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"У мене не виникає сумнівів щодо наукових та уповноважених організацій, які дуже компетентно оцінюють усі вакцини (...) Я дійсно вважаю, що всі чотири вакцини, які вже підтверджені, є надійними, ефективними", - сказав він журналістам.

"Тому я активно закликаю людей не витрачати даремно, не чекати, не роздумуючи йти робити щеплення тією вакциною, якою хочете зробити щеплення", - сказав Науседа.

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Степанов таки впарил? 🤣🤣🤣)) Куртку отрабатует как может
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22.03.2021 15:34 Відповісти
Йому ж оригінальну Астра вкололи, британсько-шведського виробництва, яку по всьому ЄС розвозять, а не індійський аналог "Covishield", який закупила тільки Україна.
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22.03.2021 16:55 Відповісти
шмуряко-зрада отменяется.
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22.03.2021 15:41 Відповісти
Меркель тоже обещала АстраЗенекой уколоться. Лицо только обеспокоенное сделает и вперьод.
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22.03.2021 15:46 Відповісти
Ця вакцина не довподоби тільки кацапам та шакаладним))
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22.03.2021 15:46 Відповісти
даже не разделся до трусов , стганно стганно
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22.03.2021 16:08 Відповісти
Хочется задать вопрос зедебилам,таким как Саша Симпсон, какого х..я твое божество вылезло полуголым на прививке, когда во всем мире стоит только поднять рукав.
Ну, ***, объясните для кого это ничтожество разделись?
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22.03.2021 16:09 Відповісти
Разделось
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22.03.2021 16:11 Відповісти
Потому что Зеленский мачо. Рукав для слабаков.
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22.03.2021 16:50 Відповісти
 
 