Президент Литви Науседа вакцинувався від коронавірусу препаратом AstraZeneca

Сьогодні, 22 березня, в одній із поліклінік Вільнюса відбулася публічна вакцинація президента Литви Гітанаса Науседи щепленням AstraZeneca від коронавірусу. Це було зроблено для підвищення довіри до цієї вакцини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"У мене не виникає сумнівів щодо наукових та уповноважених організацій, які дуже компетентно оцінюють усі вакцини (...) Я дійсно вважаю, що всі чотири вакцини, які вже підтверджені, є надійними, ефективними", - сказав він журналістам.

"Тому я активно закликаю людей не витрачати даремно, не чекати, не роздумуючи йти робити щеплення тією вакциною, якою хочете зробити щеплення", - сказав Науседа.

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