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Новости Коронавирус и карантин
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Премьер-министр Франции Кастекс привился от коронавируса вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Франции Кастекс привился от коронавируса вакциной AstraZeneca

55-летний премьер-министр Франции Жан Кастекс привился в пятницу вакциной против COVID-19 фирмы AstraZeneca.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Процедуру транслировали французские телеканалы в прямом эфире.

После подтверждения в четверг Европейским агентством лекарственных средств "безопасности и эффективности" этой вакцины, Кастекс в ходе пресс-конференции, на которой он объявлял новые меры борьбы против пандемии коронавируса, сообщил о возобновлении вакцинации данным препаратом во Франции. Ранее Франция и еще ряд стран ЕС приостанавливали применение AstraZeneca из-за опасений тромбообразования.

Высшее управление здравоохранения (HAS) Франции рекомендовало в пятницу возобновить вакцинацию препаратом AstraZeneca только для возрастной группы от 55 лет и старше "в ожидании дополнительных данных". HAS пояснило, что было решено ввести такое ограничение из-за очень редких, но серьезных случаев патологии свертываемости крови у людей моложе 55 лет. Во Франции было зарегистрировано три таких случая.

Читайте также: Европейский регулятор одобрил дальнейшее применение вакцины AstraZeneca

Ранее в пятницу на ежедневном брифинге в Еврокомиссии в Брюсселе был задан вопрос, не повлечет ли ограничение Францией вакцинации препаратом AstraZeneca для возрастной группы свыше 55 лет цепной реакции среди других стран Европейского союза, которые также могут перестать вакцинировать более молодых граждан, что снизит темпы прививочной кампании.

"Мы следуем научному подходу. А научный подход - это тот, который разработан Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Государства-члены ЕС имеют возможность применять более строгий подход, чем выбранный EMA. Не дело Европейской комиссии (ЕК) высказываться о том, обосновано или нет такое решение Высшего управления здравоохранения", - сказал в ответ официальный представитель ЕК Стефан де Керсмакер.

Также читайте: Страны ЕС возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Франция (3501) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Пятый сказал что это г....о и вакцинация провалена. А ее начало провалено из-за зрадникив, которые на каждом углу кричат, что вирус придумали и вакцины фуфло
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19.03.2021 16:51
+2
Ну технически ему могли под видом вакцины и физраствор вколоть.
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19.03.2021 16:43
+2
Это как жигули - это фиат, только из ж@пы
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19.03.2021 17:15
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Ну технически ему могли под видом вакцины и физраствор вколоть.
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19.03.2021 16:43 Ответить
😁
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19.03.2021 16:46 Ответить
Технически ты можешь быть компьютерной программой.
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19.03.2021 17:17 Ответить
цензорбот
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19.03.2021 17:27 Ответить
так же само, как Далай-Лама "привился" индийским шмурдяком?
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19.03.2021 16:46 Ответить
Ну да, так мы и поверили
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19.03.2021 16:49 Ответить
Пятый сказал что это г....о и вакцинация провалена. А ее начало провалено из-за зрадникив, которые на каждом углу кричат, что вирус придумали и вакцины фуфло
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19.03.2021 16:51 Ответить
Так AstraZeneca или Ковишильд?
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19.03.2021 16:51 Ответить
Это одна и та же вакцина.
Просто сделана в разных местах.
Того что сделано на территории ЕС недостаточно им самим. Поэтому у нас выбор небольшой где купить.
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19.03.2021 17:00 Ответить
Это как жигули - это фиат, только из ж@пы
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19.03.2021 17:15 Ответить
да отличная вакцина...ну да тромбоз вызывает, но ведь не у всех в летальной форме...
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19.03.2021 17:09 Ответить
Да. А еще она голод вызывает 3 раза в день, а некоторых и ночью приступы гонят к холодильнику...
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19.03.2021 17:20 Ответить
..ну да тромбоз вызывает,

Ну так все равно все помрут. А тут так сказать бесплатная эвтаназия...
И ни кто тебя не будет стращать ежедневно Ковидом и еще более страшными мутациями...
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19.03.2021 18:08 Ответить
Как ты ходишь в туалет? Или не ... ? Просто,наверное,смешно это у тебя получается без использования мозгов!
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19.03.2021 20:10 Ответить
...после прививки жан чуствует себя нормально, только немного чешется кожа
Прем'єр-міністр Франції Кастекс прищепився проти коронавірусу вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2274
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19.03.2021 17:32 Ответить
Бояра разве Зэлэная?
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19.03.2021 20:12 Ответить
Судя по тому как первые лица государств рьяно вакцинируются, становится ясно, кому это выгодно...
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19.03.2021 18:04 Ответить
Имеешь ввиду Пу Ты Ын -а?
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19.03.2021 20:11 Ответить
брехдо, как и наши брехуны
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19.03.2021 20:39 Ответить
 
 