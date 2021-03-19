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Новини Коронавірус і карантин
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Прем'єр-міністр Франції Кастекс прищепився проти коронавірусу вакциною AstraZeneca

Прем'єр-міністр Франції Кастекс прищепився проти коронавірусу вакциною AstraZeneca

55-річний прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс прищепився в п'ятницю вакциною проти COVID-19 фірми AstraZeneca.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Процедуру транслювали французькі телеканали в прямому ефірі.

Після підтвердження в четвер Європейським агентством лікарських засобів "безпеки й ефективності" цієї вакцини, Кастекс під час пресконференції, на якій він оголошував нові заходи боротьби проти пандемії коронавірусу, повідомив про відновлення вакцинації цим препаратом у Франції. Раніше Франція і ще низка країн ЄС призупиняли застосування AstraZeneca через побоювання тромбоутворення.

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Вище керівництво охорони здоров'я (HAS) Франції рекомендувало в п'ятницю відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca тільки для вікової групи від 55 років і старших "в очікуванні додаткових даних". HAS пояснило, що було вирішено ввести таке обмеження через дуже рідкісні, але серйозні випадки патології згортання крові у людей молодших за 55 років. У Франції було зареєстровано три такі випадки.

Раніше в п'ятницю на щоденному брифінгу в Єврокомісії в Брюсселі було поставлено питання, чи не спричинить обмеження Францією вакцинації препаратом AstraZeneca для вікової групи понад 55 років ланцюгової реакції серед інших країн Європейського союзу, які також можуть перестати вакцинувати молодших громадян, що знизить темпи кампанії зі щеплення.

"Ми дотримуємося наукового підходу. А науковий підхід - це той, який розроблено Європейським агентством лікарських засобів (EMA). Держави-члени ЄС мають можливість застосовувати більш строгий підхід, ніж обраний EMA. Не справа Європейської комісії (ЄК) висловлюватися про те, обгрунтоване чи ні таке рішення Вищого управління охорони здоров'я", - сказав у відповідь офіційний представник ЄК Стефан де Керсмакер.

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вакцина (4419) карантин (18172) Франція (3058) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Пятый сказал что это г....о и вакцинация провалена. А ее начало провалено из-за зрадникив, которые на каждом углу кричат, что вирус придумали и вакцины фуфло
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19.03.2021 16:51
+2
Ну технически ему могли под видом вакцины и физраствор вколоть.
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19.03.2021 16:43
+2
Это как жигули - это фиат, только из ж@пы
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19.03.2021 17:15
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Ну технически ему могли под видом вакцины и физраствор вколоть.
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19.03.2021 16:43 Відповісти
😁
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19.03.2021 16:46 Відповісти
Технически ты можешь быть компьютерной программой.
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19.03.2021 17:17 Відповісти
цензорбот
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19.03.2021 17:27 Відповісти
так же само, как Далай-Лама "привился" индийским шмурдяком?
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19.03.2021 16:46 Відповісти
Ну да, так мы и поверили
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19.03.2021 16:49 Відповісти
Пятый сказал что это г....о и вакцинация провалена. А ее начало провалено из-за зрадникив, которые на каждом углу кричат, что вирус придумали и вакцины фуфло
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19.03.2021 16:51 Відповісти
Так AstraZeneca или Ковишильд?
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19.03.2021 16:51 Відповісти
Это одна и та же вакцина.
Просто сделана в разных местах.
Того что сделано на территории ЕС недостаточно им самим. Поэтому у нас выбор небольшой где купить.
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19.03.2021 17:00 Відповісти
Это как жигули - это фиат, только из ж@пы
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19.03.2021 17:15 Відповісти
да отличная вакцина...ну да тромбоз вызывает, но ведь не у всех в летальной форме...
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19.03.2021 17:09 Відповісти
Да. А еще она голод вызывает 3 раза в день, а некоторых и ночью приступы гонят к холодильнику...
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19.03.2021 17:20 Відповісти
..ну да тромбоз вызывает,

Ну так все равно все помрут. А тут так сказать бесплатная эвтаназия...
И ни кто тебя не будет стращать ежедневно Ковидом и еще более страшными мутациями...
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19.03.2021 18:08 Відповісти
Как ты ходишь в туалет? Или не ... ? Просто,наверное,смешно это у тебя получается без использования мозгов!
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19.03.2021 20:10 Відповісти
...после прививки жан чуствует себя нормально, только немного чешется кожа
Прем'єр-міністр Франції Кастекс прищепився проти коронавірусу вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2274
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19.03.2021 17:32 Відповісти
Бояра разве Зэлэная?
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19.03.2021 20:12 Відповісти
Судя по тому как первые лица государств рьяно вакцинируются, становится ясно, кому это выгодно...
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19.03.2021 18:04 Відповісти
Имеешь ввиду Пу Ты Ын -а?
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19.03.2021 20:11 Відповісти
брехдо, как и наши брехуны
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19.03.2021 20:39 Відповісти
 
 