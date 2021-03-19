Прем'єр-міністр Франції Кастекс прищепився проти коронавірусу вакциною AstraZeneca

55-річний прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс прищепився в п'ятницю вакциною проти COVID-19 фірми AstraZeneca.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Процедуру транслювали французькі телеканали в прямому ефірі.

Після підтвердження в четвер Європейським агентством лікарських засобів "безпеки й ефективності" цієї вакцини, Кастекс під час пресконференції, на якій він оголошував нові заходи боротьби проти пандемії коронавірусу, повідомив про відновлення вакцинації цим препаратом у Франції. Раніше Франція і ще низка країн ЄС призупиняли застосування AstraZeneca через побоювання тромбоутворення.

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Вище керівництво охорони здоров'я (HAS) Франції рекомендувало в п'ятницю відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca тільки для вікової групи від 55 років і старших "в очікуванні додаткових даних". HAS пояснило, що було вирішено ввести таке обмеження через дуже рідкісні, але серйозні випадки патології згортання крові у людей молодших за 55 років. У Франції було зареєстровано три такі випадки.

Раніше в п'ятницю на щоденному брифінгу в Єврокомісії в Брюсселі було поставлено питання, чи не спричинить обмеження Францією вакцинації препаратом AstraZeneca для вікової групи понад 55 років ланцюгової реакції серед інших країн Європейського союзу, які також можуть перестати вакцинувати молодших громадян, що знизить темпи кампанії зі щеплення.

"Ми дотримуємося наукового підходу. А науковий підхід - це той, який розроблено Європейським агентством лікарських засобів (EMA). Держави-члени ЄС мають можливість застосовувати більш строгий підхід, ніж обраний EMA. Не справа Європейської комісії (ЄК) висловлюватися про те, обгрунтоване чи ні таке рішення Вищого управління охорони здоров'я", - сказав у відповідь офіційний представник ЄК Стефан де Керсмакер.